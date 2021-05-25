«Ак Барс Дом» строит планы и дома: девелопер рассказал партнерам о новых проектах

Фото: Предоставлено компанией «Ак Барс Дом»

Компания полного цикла девелопмента «Ак Барс Дом» после ребрендинга 2020 года изменила подход к работе с клиентами и партнерами. Акцент сделан на цифровизацию: уже год клиенты выбирают квартиру в приложении и приобретают ее онлайн. Более того, «Ак Барс Дом» последовательно наполняет социальной инфраструктурой территории застройки — с помощью методики социокультурного программирования застройщик развивает территорию во имя комфорта будущих жителей.

Большие города — новая реальность

В ближайшие годы обеспеченность жильем в Казани должна вырасти с 25 до 30 кв. м на человека. Каждый год население города растет на 1%, поэтому можно смело заявить о том, что в ближайшие 10—15 лет строительство в столице Татарстана будет развиваться. Осталось только понять, какими должны быть жилые микрорайоны в Казани, чтобы не превратиться в классические спальные районы. К решению этого вопроса «Ак Барс Дом», строительный холдинг с 12-летним опытом работы и полным циклом девелопмента (в группу входят архитектурное бюро АБ1, проектное бюро, инжиниринговая компания «Ак Барс Инжиниринг», отдел продаж, управляющая компания «Всегда рядом», строительная компания «Ак Барс Строй», завод КДСК, два кирпичных завода и судоходная компания «Кама») подошла ответственно.



Мы постоянно изучаем мировые тенденции и рынок Казани. Города укрупняются, по прогнозам экспертов, к 2060 году не останется сельских жителей: появятся умные экологичные города, удобные для жизни, — рассказал партнерам о мировых тенденциях на конференции заместитель генерального директора «Ак Барс Дом» Руслан Сагитов

Именно поэтому «Ак Барс Дом» в этом году начинает реализацию проектов в Усадах и в Столбищах. Строительство жилых комплексов в Казани также будет продолжено — в этом году будет сдан комплекс «Нобелевский», «Светлая долина» будет строиться до 2024 года, а флагманский проект компании «Мой ритм» будет полностью сдан в 2026 году. Подробнее — в нашем материале.

«Мой ритм» — новый жилой район

Работу над настоящими и будущими проектами компании партнерам — руководителям агентств недвижимости и руководителям направлений в банках по работе с застройщиками презентовал Дмитрий Пузырев, главный архитектор ГК «АБД». Компания пришла к пониманию, что главное — предложить потенциальным покупателям не просто квартиру, а современный комфортный жилой район с набором удобных услуг для жизни, отдыха и работы. Цель — сделать район самодостаточным, чтобы из него не хотелось уезжать.

— При проектировании жилого комплекса мы использовали методику социокультурного программирования территории. Современный жилой район должен быть проницаемым, связанным с городским каркасом и не замыкаться в самом себе. Если в районе более 70% в объеме застройки составляет жилье, то он неизбежно станет спальным. Наша задача — насытить жилой район многообразием функций и одновременно придумать продукт с оптимальным балансом цены и потребительских характеристик, — рассказал Дмитрий Пузырев.

По его словам, новый принцип застройки продиктован сменой социально-экономической формации. Каждый потребитель, считающий себя собственником общедомового имущества, хочет иметь приватную территорию, отгороженную от общественной.

По словам Дмитрия Пузырева, новый принцип застройки продиктован сменой социально-экономической формации

Планы по самодостаточному району «Ак Барс Дом» воплощает в ЖК «Мой ритм». Комплекс расположен рядом с проспектом Победы, ТЦ «Мега», «Агропромпарком», в нем в настоящее время активно достраивается дом №2, сдан дом №5 на углу улицы Ахтямова и проспекта Победы, введен в эксплуатацию первый детский сад, в процессе строительства — второй, а по улице Назиба Жиганова построена школа.

— Методика социокультурного проектирования позволила запрограммировать жизнь на этой территории так, чтобы комплекс не выглядел тем самым «спальником». Мы сформировали жилые комплексы, кварталы внутри микрорайона, которые разделены внутриквартальными проездами. Первые и вторые этажи отданы под коммерцию. Уже сейчас востребованы помещения на первой линии по проспекту Камалеева, и это вполне объяснимо — здесь будет открыта станция метро «Сахарова», — отметил Дмитрий Пузырев.

Около станции метро будет расположена городская площадь. Архитекторы предложили городу разместить на ней памятник значимому для Казани ученому или литератору. Микрорайон будут пересекать два пешеходных бульвара. Планируется, что дворы в ЖК «Мой ритм» разделят по возрастному критерию.

— В 2020 году на волне пандемии пришло понимание, что жилые кварталы надо начинять не просто коммерцией, а прежде всего рабочими местами. И мы придумали построить в районе два бизнес-центра: на 20 тыс. кв. м и на 15 тыс. кв. м. Когда создаем рабочие места внутри жилого района, уменьшаем маятниковую миграцию жителей внутри города. Также здесь будет построен технопарк, который станет местом притяжения для малого и среднего предпринимательства, — поделился планами архитектор ГК «АБД».

В ЖК «Мой ритм» также будет построена еще одна школа. В дальнейших планах застройщика — открытие Дворца культуры и техники и Дворца спорта. Таким образом, житель «Ак Барс Дома» получает насыщенную территорию с большим количеством объектов социально культурного обслуживания, которые создают жизнь на этой территории.

Планы по самодостаточному району «Ак Барс Дом» воплощает в ЖК «Мой ритм». Фото: предоставлено компанией «Ак Барс Дом»

Высокие дома и высокие цели

Один из самых ожидаемых проектов — район М8, и его реализация уже начнется в обозримом будущем. В настоящее время идет разработка концепции одним из московских бюро. Известно, что комплекс будет состоять из небоскребов, которые в два раза будут выше башни ЖК «Лазурные небеса».

Казанская агломерация: смотреть за горизонт

«Ак Барс Дом» начинает реализацию двух крупных жилых комплексов в Лаишевском районе: в Усадах на 55 га и в Столбищах на 179 га.

— В Усадах на повороте на Матюшинский тракт скоро начинаем строительство на 300 тыс. кв. м жилья и коммерцию. Чуть дальше, в районе будущего «Смарт Сити» и железнодорожной станции «Столбище», построим 640 тыс. кв. м жилья. Мы посчитали, что через 20 лет здесь будут жить около 80 тыс. человек, что сопоставимо с Зеленодольском — городом-спутником Казани. Сейчас население села Усады — 8,3 тыс. человек. Это будет территория городского комфорта с социальной инфраструктурой, рабочими местами, бизнес-центром, торговым центром, своим Дворцом культуры, — рассказал Дмитрий Пузырев.

«Ак Барс Дом» начинает реализацию двух крупных жилых комплексов в Лаишевском районе: в Усадах на 55 га и в Столбищах на 179 га. Фото: предоставлено компанией «Ак Барс Дом»

Цифровой клиент и приложение для агента недвижимости

«Ак Барс Дом» изменил подход не только к застройке микрорайонов, но и к отношениям с партнерами и клиентами. После ребрендинга компания вошла в тройку самых узнаваемых брендов на рынке девелопмента.

В 2020 году внутри группы компаний была создана команда цифровой трансформации. Она занимается созданием сервисов для работы с клиентами. Теперь путь клиента, пришедшего самостоятельно или от партнера, не отличается друг от друга.

— Мы разработали комфортный сайт (4+) с актуальными ценами квартир, открыли предложения, дали возможность бронирования и оформления квартир внутри сайта. Мы создали приложение для клиентов. Этот продукт должен заменить килограммы бумажных материалов о компании, — рассказал о цифровом развитии компании заместитель директора по сопровождению продаж и сервису «Ак Барс Дом» Илья Голованов.

Мобильное приложение (4+) создаст цифровую среду для агентств недвижимости. Оно позволит им вести оформление сделки от выбора объекта и до прохождения всех этапов сделки. В этом году «АБД» планирует создать цифрового клиента, который сможет самостоятельно без физического общения с сотрудниками «Ак Барс Дома» выбрать квартиру и получить от нее ключи.

Сейчас 45% заявок на покупку квартиры проходит через брокерский отдел. При этом процент одобрения составляет 85%. Компания обладает более 20 доступными ставками по ипотеке. С пятью банками плотно работает по программам субсидирования.

— Мы не планируем прекращать программу субсидирования, даже если отменится господдержка. Главное, чтобы вашим клиентам было удобно работать с нами. Для агентств недвижимости в мобильном приложении есть личный кабинет риелтора. В нем агент получает доступ к нашей базе. Там можно получить консультацию, забронировать объект и в перспективе подать заявку на ипотеку, — отметила руководитель направления по работе с субагентами «Ак Барс Дом» Камилла Харт.

Дома по новым стандартам качества

Проекты «Ак Барс Дома» традиционно вызывают интерес партнеров компании. Представители агентств недвижимости задали вопрос о стандартах качества строительства жилья. Руслан Сагитов ответил, что компания всегда прислушивается к партнерам и клиентам, чьи требования с каждым годом становятся все жестче.

— Мы ежедневно работаем над этим вопросом. Я, как проектировщик, могу сказать, что нам достались старые советские нормативы, по которым застройщики выполняли работу по нижней планке. В новой социально экономической формации стандарты потребления ушли далеко вперед, — добавил Дмитрий Пузырев.

Руслан Сагитов ответил, что компания всегда прислушивается к партнерам и клиентам, чьи требования с каждым годом становятся все жестче

В свою очередь Илья Голованов рассказал, что внутри службы заботы о клиентах «Ак Барс Дом» создается инженерное подразделение, которое будет принимать дома у генподрядчика и техзаказчика.

— Первыми по новым стандартам качества будут сданы дома в жилом комплексе «Нобелевский» и «Солнечный город Супер». Мы заключим сервисное соглашение между отделом продаж, застройщиками и девелопером и разработаем собственный улучшенный стандарт качества, — отметил Илья Голованов.

Партнеры «Ак Барс Дом» поделились впечатлениями от презентации проектов компании:

Ольга Васянина, руководитель «Абсолют Банка» в Казани:

— «Ак Барс Дом» — один из крупнейших застройщиков Казани. Безусловно, проекты, которые мы увидели, основа первичного рынка Казани. Проект «Мой ритм» охватывает большую территорию и имеет инфраструктурные объекты — детсады, школы, дворцы спорта, что положительно сказывается не только на продажах объекта, но и в целом на развитии первичного рынка нашего города. Такие проекты, а также застройка территории около Казани в Усадах и Столбище позволит сохранить тенденцию развития первичного рынка вне зависимости от сохранения госпрограммы, тем более что «Ак Барс Дом» активно развивает партнерские программы с банками.

Партнерский материал, фото: Ринат Назметдинов