На парк возле ЖК «Светлая долина» в Казани потратят 100 млн рублей

В Казани возле ЖК «Светлая долина» появится парк. На эти цели направят 100 млн рублей, тендер опубликован на сайте госзакупок.

Ожидается, что на территории парка появится сад с хвойными, цветущими деревьями, луговыми и лечебными травами, детская экоплощадка, спортивная зона с памп-треком, воркаутом и кафе, зона тихого отдыха с площадками для йоги и релакса, площадка для выгула собак.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в парке будет зона барбекю, туалета, дополнительные зоны отдыха, смотровые площадки, амфитеатры и пирсы и зона со световыми арт-элементами.



Фото: kzn.ru

Работы необходимо завершить до 30 ноября текущего года.

Фото: kzn.ru

Общественные обсуждения по поводу парка около ЖК «Светлая долина» проходили летом прошлого года. Тогда сообщалось, что будущий парк расположится вдоль реки Ноксы и будет связывать сразу несколько жилых комплексов.



Вчера в мэрии Казани заявили, что в ЖК «Салават купере» в конце лета завершится обустройство нового парка. Его ядром станет искусственное озеро, для которого сейчас специалисты готовят котлован и специальную систему защиты дна. Также там будет амфитеатр, спортивные зоны и зоны отдыха.



Татьяна Леухина