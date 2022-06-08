«Народный контроль»: обрушение дороги, гипсовые осадки и очереди к педиатру

На какие проблемы татарстанцы жаловались на портале госуслуг в первую неделю июня

С началом лета характер жалоб татарстанцев на портале «Народный контроль» несколько изменился: кроме проблем с дорогами стало больше обращений по экологическим ЧП. Всего за неделю на платформе госуслуг РТ приняли более 1,7 тысячи заявок, почти половина из которых связана с благоустройством территорий и охраной окружающей среды. Также поступило много сообщений о свалках в парках и прибрежных зонах, авариях на коммунальных объектах и длинных очередях к врачам. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Дорога скоро обрушится в овраг»

Казанцы, которым приходится ездить по улице Владимира Кулагина, обратились в «Народный контроль» с просьбой предотвратить дальнейшее разрушение дороги. Как написал в своей заявке Валерий И., данный участок шоссе размывается талыми водами и дождем уже много лет, но никаких мер по ремонту власти не принимают.

Жалобу поддержали еще 13 человек. В комментариях Нияз Г. еще раз обратился к ответственным за содержание дорог службам:

«Очень просим принять меры как можно скорее! Угроза не шуточная!» — пишет автовладелец.

Между тем заявка, поданная в конце мая, уже несколько раз переназначалась различным ведомствам. В итоге решать проблему поручено администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Точного срока для устранения обвала не обозначено, пока у обращения статус «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Все вокруг белое, грязное»



Жители поселка Новое Аракчино в Кировском районе Казани уже не первый год жалуются на деятельность гипсового завода по соседству. Как написал в заявке Михаил Ж., предприятие «загрязняет воздух гипсовой пылью, она оседает огромными слоями в округе, на деревьях домах, а главное, и в легких местных жителей». Заявку поддержали еще почти двадцать жителей.

— Из года в год жители поселка Новое Аракчино вынуждены дышать гипсовой пылью. Детей страшно на улицу выпускать. Все вокруг белое, грязное. Это и огороды страдают, и имущество, а главное — здоровье людей! — возмущается Алина Х.

По словам населения, иногда слой таких гипсовых «осадков» достигает 1 см. Сетуют аракчинцы и на сильную вибрацию, когда работает заводская дробилка.

Ответственным за решение проблемы системой назначено республиканское отделение Росприроднадзора. Сроки исполнения не указаны.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Экопарк с проблемами



В Казани жители домов по соседству с озером Харовым жалуются на загрязнение водоема и территории экопарка. Как отметила в своей заявке Ирина А., «уже не первый месяц мусор (банки, склянки, жестянки, бутылки, пластик, алюминий, целлофан) валяются в кустарнике, прилегающем к воде, а также плавает в воде и камышах».

К просьбе навести порядок на территории озера присоединились еще семь человек. В комментариях они пишут: «Каждый день ходим по парку и любуемся плавающим в воде мусором». В качестве подтверждения публикуют многочисленные фото.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Ответственным за уборку водоема и берегов назначен Комитет внешнего благоустройства города, а контрольным сроком исполнения указан конец ноября. Но уже 6 июня ведомство сообщило, что «работы по очистке организованы».



Фото: uslugi.tatarstan.ru

О свалке в парковой зоне сообщают и челнинцы. Жительница Набережных Челнов сетует на то, что в небольшом сквере в 41-м комплексе рядом со скамейками лежат горы мусора. Как написала в своей заявке Танзиля Л., она обращалась в районное коммунальное управление, но там ей сообщили, что это не их территория. «Вопрос — чья?» — интересуется горожанка.



Неблагоустроенный двор

Жильцы трех домов по улице Кул Гали в Казани выразили недовольство удручающим состоянием двора. Управляющая компания «Уют плюс», куда они обращаются с просьбами о ремонте, по их словам, бездействует: «Кормит «завтраками». Ремонт площадки не производится! С каждым днем находиться на площадке все опаснее!»

— Сетка футбольного поля во дворе отремонтирована небезопасно и перемотана проволокой. Во дворе бегают крысы, — возмущается Екатерина Г.

Родители также посетовали на грязный песок на детской игровой площадке. По словам Евгении Н., дети, живущие в этих домах, «не видели чистого песка в песочнице уже несколько лет». Пока заявка, направленная в администрацию Вахитовского и Приволжского районов, находится «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Постоянные аварии на водопроводе



В Нижнекамске недовольны работой коммунальных служб. Жители дома №74 по проспекту Мира жалуются на то, что каждый год в одном и том же месте во дворе образуется прорыв водопровода. По словам Ильдара М., в прошлом году была авария на этом участке — причину устранили. Весной этого года труба снова дала течь, ее починили, а в конце мая — очередная авария.

— Если бы они меняли трубу полностью, такого больше бы не случилось. А они просто латают. Поэтому следующий прорыв неизбежен. Между первым и третьим прорывом год не успел пройти, — пишет мужчина.

О том, что проблема возникает постоянно, говорят и комментарии других жителей дома. Так, Рамиль И., сообщает: «Сегодня в очередной раз начали копать яму, асфальт вдоль дороги просел на 30—40 см из за постоянных прорывов трубы или переполнения канализации. ЖКХ и водоканал бездействуют, по заявке могут по два дня не приезжать!»

В свою очередь, департамент строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска ответил заявителю: «На данной территории силами организации АО «ВКиЭХ» проводились работы по ремонту трубопровода ХПВ. Асфальтовое покрытие будет восстановлено в срок до 30.06.2022 года». Хотя жильцы дома жалуются вовсе не на испорченный асфальт, а просят заменить прогнивший участок трубы.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Без тротуара — с коляской на проезжую часть



С просьбой обустроить тротуар обратились к «Открытому правительству» жители Казани, которым приходится ходить по улице Габишева от продуктового супермаркета до перекрестка на улице Академика Завойского по грунтовой дорожке. По словам Светланы М., по тропинке невозможно ходить после дождя:

— Приходится с коляской на проезжую часть выходить. Это очень опасно, — пишет молодая мама.

Ольга Г. задает вопрос: «Как в садик с ребенком ходить по этой грязи?» Другие тоже просят проложить на данном участке тротуар: «Наш район молодой и детей много, к магазину «Ашан» после дождя никак не пройти». В целом заявку поддержали более 70 человек.

Решать дорожный вопрос поручено чиновникам Вахитовского и Приволжского районов столицы. Контрольного срока выполнения у заявки нет, но она «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Не попасть к педиатру



Не иссякают в системе «Народный контроль» жалобы, связанные с работой системы здравоохранения. Так, челнинцы пишут о многочасовом ожидании приема у педиатра в детской поликлинике №2. По словам Алсу М., визит к врачу по записи или без нее затягивается на 3 часа: «Теперь, кто по записи, не впускают тех, кто без записи, чуть ли не драки постоянно». Кроме того, пишет она, в кабинете нет врача — принимает только медсестра. При этом «заменяющая нашего врача сидела в другом кабинете и принимать нас отказалась».

В ответ на жалобу Минздрав Татарстана сообщил Алсу, что в данном кабинете №230, фото которого опубликовала женщина, 30 мая «прием вела фельдшер Лобанова Л., на прием было записано 20 человек, всего в этот день принято 22 человека. С 30.05.2022 по 04.06.2022 врач Волкова Т.А. на учебе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Также ведомство уточнило, что, согласно «Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Республике Татарстан на 2022 год», определенных постановлением Кабинета министров РТ №1375 от 30.12.2021, сроки ожидания приема врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию», а для более детального разбора ситуации Алсу попросили сообщить точные данные ребенка и дату записи на прием. Теперь у заявки статус решенной.



Запись на флюорографию только на июль



Недовольны жители автограда и тем, что пациенты поликлиники №2 не могут пройти в ней флюорографию, поскольку данный кабинет в медучреждении не работает уже три месяца. Как написала в систему Галина М., всех направляют в поликлинику №8, где запись ведется только на июль, да и добираться до нее очень неудобно.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ на жалобу республиканское Министерство здравоохранения сообщило, что кабинет флюорографии временно не работает из-за того, что аппарат находится на ремонте, а также посоветовало женщине «в целях оперативного решения вопросов обращаться в администрацию ГАУЗ «Городская больница №2». Также в ответе говорится, что пациенты поликлиники №2 проходят флюорографию в ГАУЗ «Городская поликлиника №3».

