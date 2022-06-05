Об архивном деле в ТАССР: как школьники работали с бумагами из канцелярии губернатора

Казанский историк — о становлении архивного дела в молодой Советской Татарии

Фото: Государственный архив РТ

Рассказывая о бедственном положении многих российских архивов, особенно в провинции, казанский историк начала прошлого века Евгений Чернышев (1894—1979) предлагал решать проблему разными способами. Один из них предусматривал привлечение детей. «Выходом из создавшегося тупика является постановка работы со школьниками в архивах г. Казани, а в уездах — в архивах кантисполкома и других учреждений, хранящих и дореволюционные архивы». Подробнее об этом ученый написал в очередной статье о становлении архивного дела в ТАССР, опубликованной в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.



Школа и архив

В практике, особенно школ профессиональных и второй ступени, становится на прочную ногу знакомство с положением и развитием не только отдельных видов промышленности края, но и с жизнью населения края, с его общественным устройством и культурными ценностями. Но сплошь и рядом методом достижения этой цели, кроме экскурсий, является ознакомление с популярной литературой, весьма убогой в области анализа и динамики социально-экономических отношений. Положение руководителей школьных занятий по культурно-бытовым и социально-экономическим вопросам краеведения становится подчас весьма критическим, так как эта литература не только не удовлетворяет ни их самих, ни школьников, но может быть и недоступна последним либо вследствие ее отсутствия не только в школьных библиотеках, но и в публичных, либо вследствие трудности изложения; кроме того, питаясь одной лишь литературой, руководитель остается недовольным и вследствие того, что он не достигает в необходимой степени развития активности и стремления школьников к самостоятельным работам по различным вопросам краеведения.



Выходом из создавшегося тупика является постановка работы со школьниками в архивах г. Казани, а в уездах — в архивах кантисполкома и других учреждений, хранящих и дореволюционные архивы. Во избежание каких-либо сомнений и скептического отношения к высказанному берем смелость уверить, что работа в архивах посильна не только человеку высшего образовательного ценза, который ведет исключительно исследования и научные разыскания, но и всем прочим, обладающим достаточной энергией, целью и настойчивостью, интересующимся вопросами краеведения.

Фото: Государственный архив РТ

Под руководством педагога и архивного сотрудника школьники могут знакомиться с подлинными документами, заранее для них заготовленными, изучать их, сравнивать одни с другими, систематизировать, объединять, копировать и уже в школе производить их анализ под руководством педагога. Перевод занятий из школы в архив уже произведет сильное психологическое влияние и повысит продуктивность работы.

Что же касается предметов занятий в архиве, то в этом отношении мы можем указать на их неисчислимое количество, в котором каждый руководитель найдет для себя и своих учеников массу интересного. История городов, землевладения, экономического развития губернии, сельского хозяйства, история сословий, революционной и классовой борьбы, история общественной мысли, печати, просвещения; администрация и ее работа, отношение к ней населения, политика правительства и отражение ее в деятельности администрации по отношению к населению губернии и проч. и проч. — все это нашло себе яркое отражение в архивных материалах различных учреждений. Не зная конкретных запросов школы, трудно остановиться на самом главном материале и охарактеризовать его в этой статье, так как этого материала очень много.

Что касается эпохи, освещаемой архивными материалами местного актохранилища, таковая по отношению к отдельным вопросам исследования чрезвычайно разнообразна, но по преимуществу архивный материал XIX и XX веков, то есть тот, который наиболее нужен для школьного краеведения. Если педагогический персонал питает интерес к более отдаленному прошлому, именно к XVII и XVIII векам, и прививает его учащимся, то и с этой эпохой можно ознакомиться по подлинным документам. Правда, пользование ими более затруднительно по их почеркам, к которым надо привыкнуть в течение некоторого времени, а для большей продуктивности даже подготовиться, но и эта эпоха даст чрезвычайно много полезного и интересного как для педагога, так и для учащихся.

Фото ргвиа.рф

В порядке плановой работы каждый педагог поставит задачу прежде всего собрать фактический материал по интересующему вопросу, ознакомиться с архивом, с его объемом, с содержанием хотя бы в общих чертах, чтобы ориентироваться в нем самому и целесообразнее планировать свою работу. Конечно, в этой части работы в архиве большую помощь окажет архивист и сделает работу легко и скоро выполнимой.

Считаем необходимым указать на некоторые архивы, богатые историческими материалами, готовые к работе в них и крайне интересные для школьного краеведения: 1) Канцелярии губернатора, 2) Жандармского управления, 3) Губернской земской Управы, 4) Управления государственных имуществ и земледелия, 5) Военно-цензурной комиссии, б) Губернской земельной Управы, 7) попечителя Казан. учебного округа, 8) профессиональных школ 9) средних учебных заведений, 10) воеводских канцелярий XVIII века, 11) фамильные архивы, 12) столбцы, книги и тетради XVII—XVIII веков, 13) Дворянский архив, 14) Каз. окружного суда, 15) Судебной палаты, 16) мировых судей, 17) фабричной инспекции, 18) фабрики б. Алафузовых, 19) комиссий по выборам в Государственную думу и Учредительное собрание, 20) уездных гражданских и уголовных судов за первую половину XIX века, 21) магистратов и ратуш в ту же эпоху, 22) Татарской ратуши и др. Кроме того, при Центральном архиве ТССР имеются большие коллекции памятников древней письменности, большое количество газет и ведомственных изданий, составляющих ценнейшее собрание справочников и литературы по краеведению.

Вообще, можно сказать, что недостатка в материале оказаться не может. Нужно только больше инициативы, энергии, организованности и близости к архиву со стороны педагогического персонала, чтобы в результате работ по вопросам краеведения получилось полное удовлетворение в деле изучения родного края, чтобы участники работ прониклись и сознанием, и необходимостью вложить свою лепту в дело развития краевой историографии. Раз или два поработав в архиве, и педагог, и школьник уже сами придут в третий раз, чтобы минуты досуга провести в полезной и интересной работе. Работа над архивным материалом как нельзя больше развивает активность, предприимчивость, критицизм и общественность в каждом участнике ее, одновременно сильно пополняя его знания фактическим материалом, а в этом ведь и заключаются основы и цели общего образования. Идя к этому, должно использовать и указанную меру в той степени, насколько возможно.

Фото: Государственный архив РТ

Этой статьей мы ставим вопрос лишь в принципиальной плоскости, а поэтому желательно услышать мнение самих педагогов и научно-методической комиссии Татнаркомпроса по затронутому вопросу. При наличии откликов есть возможность дать тематические обзоры архивного материала и методические указания.

Опубликовано в журнале «Вестник научного общества татароведения» (Казань, 1925. №1—2. С. 23—25).

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

