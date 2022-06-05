Об архивном деле в ТАССР: как школьники работали с бумагами из канцелярии губернатора
Казанский историк — о становлении архивного дела в молодой Советской Татарии
Рассказывая о бедственном положении многих российских архивов, особенно в провинции, казанский историк начала прошлого века Евгений Чернышев (1894—1979) предлагал решать проблему разными способами. Один из них предусматривал привлечение детей. «Выходом из создавшегося тупика является постановка работы со школьниками в архивах г. Казани, а в уездах — в архивах кантисполкома и других учреждений, хранящих и дореволюционные архивы». Подробнее об этом ученый написал в очередной статье о становлении архивного дела в ТАССР, опубликованной в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.
Школа и архив
В практике, особенно школ профессиональных и второй ступени, становится на прочную ногу знакомство с положением и развитием не только отдельных видов промышленности края, но и с жизнью населения края, с его общественным устройством и культурными ценностями. Но сплошь и рядом методом достижения этой цели, кроме экскурсий, является ознакомление с популярной литературой, весьма убогой в области анализа и динамики социально-экономических отношений. Положение руководителей школьных занятий по культурно-бытовым и социально-экономическим вопросам краеведения становится подчас весьма критическим, так как эта литература не только не удовлетворяет ни их самих, ни школьников, но может быть и недоступна последним либо вследствие ее отсутствия не только в школьных библиотеках, но и в публичных, либо вследствие трудности изложения; кроме того, питаясь одной лишь литературой, руководитель остается недовольным и вследствие того, что он не достигает в необходимой степени развития активности и стремления школьников к самостоятельным работам по различным вопросам краеведения.
Выходом из создавшегося тупика является постановка работы со школьниками в архивах г. Казани, а в уездах — в архивах кантисполкома и других учреждений, хранящих и дореволюционные архивы. Во избежание каких-либо сомнений и скептического отношения к высказанному берем смелость уверить, что работа в архивах посильна не только человеку высшего образовательного ценза, который ведет исключительно исследования и научные разыскания, но и всем прочим, обладающим достаточной энергией, целью и настойчивостью, интересующимся вопросами краеведения.
Под руководством педагога и архивного сотрудника школьники могут знакомиться с подлинными документами, заранее для них заготовленными, изучать их, сравнивать одни с другими, систематизировать, объединять, копировать и уже в школе производить их анализ под руководством педагога. Перевод занятий из школы в архив уже произведет сильное психологическое влияние и повысит продуктивность работы.
Что же касается предметов занятий в архиве, то в этом отношении мы можем указать на их неисчислимое количество, в котором каждый руководитель найдет для себя и своих учеников массу интересного. История городов, землевладения, экономического развития губернии, сельского хозяйства, история сословий, революционной и классовой борьбы, история общественной мысли, печати, просвещения; администрация и ее работа, отношение к ней населения, политика правительства и отражение ее в деятельности администрации по отношению к населению губернии и проч. и проч. — все это нашло себе яркое отражение в архивных материалах различных учреждений. Не зная конкретных запросов школы, трудно остановиться на самом главном материале и охарактеризовать его в этой статье, так как этого материала очень много.
Что касается эпохи, освещаемой архивными материалами местного актохранилища, таковая по отношению к отдельным вопросам исследования чрезвычайно разнообразна, но по преимуществу архивный материал XIX и XX веков, то есть тот, который наиболее нужен для школьного краеведения. Если педагогический персонал питает интерес к более отдаленному прошлому, именно к XVII и XVIII векам, и прививает его учащимся, то и с этой эпохой можно ознакомиться по подлинным документам. Правда, пользование ими более затруднительно по их почеркам, к которым надо привыкнуть в течение некоторого времени, а для большей продуктивности даже подготовиться, но и эта эпоха даст чрезвычайно много полезного и интересного как для педагога, так и для учащихся.
В порядке плановой работы каждый педагог поставит задачу прежде всего собрать фактический материал по интересующему вопросу, ознакомиться с архивом, с его объемом, с содержанием хотя бы в общих чертах, чтобы ориентироваться в нем самому и целесообразнее планировать свою работу. Конечно, в этой части работы в архиве большую помощь окажет архивист и сделает работу легко и скоро выполнимой.
Считаем необходимым указать на некоторые архивы, богатые историческими материалами, готовые к работе в них и крайне интересные для школьного краеведения: 1) Канцелярии губернатора, 2) Жандармского управления, 3) Губернской земской Управы, 4) Управления государственных имуществ и земледелия, 5) Военно-цензурной комиссии, б) Губернской земельной Управы, 7) попечителя Казан. учебного округа, 8) профессиональных школ 9) средних учебных заведений, 10) воеводских канцелярий XVIII века, 11) фамильные архивы, 12) столбцы, книги и тетради XVII—XVIII веков, 13) Дворянский архив, 14) Каз. окружного суда, 15) Судебной палаты, 16) мировых судей, 17) фабричной инспекции, 18) фабрики б. Алафузовых, 19) комиссий по выборам в Государственную думу и Учредительное собрание, 20) уездных гражданских и уголовных судов за первую половину XIX века, 21) магистратов и ратуш в ту же эпоху, 22) Татарской ратуши и др. Кроме того, при Центральном архиве ТССР имеются большие коллекции памятников древней письменности, большое количество газет и ведомственных изданий, составляющих ценнейшее собрание справочников и литературы по краеведению.
Вообще, можно сказать, что недостатка в материале оказаться не может. Нужно только больше инициативы, энергии, организованности и близости к архиву со стороны педагогического персонала, чтобы в результате работ по вопросам краеведения получилось полное удовлетворение в деле изучения родного края, чтобы участники работ прониклись и сознанием, и необходимостью вложить свою лепту в дело развития краевой историографии. Раз или два поработав в архиве, и педагог, и школьник уже сами придут в третий раз, чтобы минуты досуга провести в полезной и интересной работе. Работа над архивным материалом как нельзя больше развивает активность, предприимчивость, критицизм и общественность в каждом участнике ее, одновременно сильно пополняя его знания фактическим материалом, а в этом ведь и заключаются основы и цели общего образования. Идя к этому, должно использовать и указанную меру в той степени, насколько возможно.
Этой статьей мы ставим вопрос лишь в принципиальной плоскости, а поэтому желательно услышать мнение самих педагогов и научно-методической комиссии Татнаркомпроса по затронутому вопросу. При наличии откликов есть возможность дать тематические обзоры архивного материала и методические указания.
Опубликовано в журнале «Вестник научного общества татароведения» (Казань, 1925. №1—2. С. 23—25).
*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.
комментарии
Похоже хотел за работой скрыться от ужасов ленинского военного коммунизма, диктатуры, продразверстки, массового голода, развратного НЭПа и партийных кровавых чисток в ВКП (б).
Интересно было бы почитать его дневники и воспоминания.
Без цензуры и самоцензуры.
Архивы, действительно, это Память народа.
Поэтому марксисты и закрывали их для публичного доступа.
«Выходом из создавшегося тупика является постановка работы со школьниками в архивах г. Казани, а в уездах — в архивах кантисполкома и других учреждений, хранящих и дореволюционные архивы».
Так в Красной Татарии были уезды или всё-таки кантоны?
Как во времена "Великой Французской революции".
Спасибо.
Но почему такое интересное название "кантоны" в Красной Татарии было?
И почему кантоны заменили районами?
Смысл и цель этих изменений названий?
И даже новый календарь с нуля начали.
Но были ещё в 18 веке в России и другие кантоны - воинские образования казаков и мусульман.
Наверняка в архивах, в официальных бумагах по созданию АТССР есть объяснение кантонам в Красной Татарии, почему так назвали территориальные образования.