Цитаты недели: Медведев — о всадниках Апокалипсиса, Захарова — о молитве, Толстой — о выживании

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

«Всадники Апокалипсиса уже в пути», — предупреждает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в то время как экс-постпред страны при НАТО Дмитрий Рогозин призывает сограждан смириться с тем, что государство прежним уже не будет. Спецоперация продолжается более 100 дней, по-прежнему оставаясь главным инфоповодом — Украина грозится устроить США «образцово-показательную истерику», а Запад согласовывает новые антироссийские санкции. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О молитве от попадания в санкционный список

Боррель заявил, что патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. Пусть молится, чтобы патриарх Кирилл не включил Европейский Союз в ответный. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подает. Но вообще, символом «еэсовской дипломатии» должна стать Пизанская башня: привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая ее хозяевам доход. Слоган: «Слава падению — в падении слава».

Обратиться к высшим силам порекомендовала главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Негодование у нее вызвало предложение европейского чиновника ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Но мнение Борреля так и остается его мечтой — ЕС согласовал новый, уже шестой пакет антироссийских санкций, главы Русской православной церкви в нем нет. Патриарх Кирилл с начала спецоперации на Украине не попал ни в один черный список.



Об образцово-показательной истерике

Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет <...>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику.

Запад продолжает поставлять Украине вооружение. Киевские власти привыкли к этому и уже решили, что у них есть право требовать оружие от «коллективного Запада». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил одному из главных стражей его страны — США, образцово-показательной истерикой. Ее он обещает устроить, если Штаты не предоставят Киеву реактивные системы залпового огня. Но американские власти согласовали поставки РСЗО HIMARS на Украину. Киев получит их при условии, что не использует «подарок» для нанесения ударов по России.

О Болонской системе

Болонская система не что иное, как пылесос, который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации и отправлять их в основном в сторону тех, кого мы сегодня совершенно обоснованно называем недружественными государствами <...> Сейчас очнулись и начали думать, слава Богу.

Пока Запад атакует Россию санкциями, она «очищается» от его влияния. Затронуло это и сферу образования — от чиновников все чаще звучат призывы отказаться от Болонской системы. Их поддерживает и глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, почетный профессор Пермского университета Андрей Климов. По его мнению, Болонский процесс, частью которого Россия является почти два десятилетия, оказался пагубным для государства, лишив его великих умов.



О возможностях Загитовой



Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то почему бы и нет. Мне кажется, если она стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом.

Не секрет, что многие спортсмены, отдав все силы тренировкам и соревнованиям, позже уходят в политику. Такой путь для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой не исключает ее коллега Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду уверена, что если Загитовой в 2018-м удалось покорить спортивную вершину, то получится добраться и до верхушки власти. Сама же юная спортсменка, которая продолжает учиться на журналиста, в этом году победила в номинации «Спортсмен нового времени» MARSPO Awards 2022. На вручении премии ей сообщили, что она может стать спортивным функционером, раз ей «за такой короткий период удалось освоить новую профессию».



О надежде на Всевышнего

Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться, можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. А можно все-таки попробовать эту международную ситуацию развернуть в более спокойное русло. И наша страна никогда не закрывалась от международного общения. Мы готовы разговаривать.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, предрекший миру новые эпидемии, продовольственный и валютно-финансовый кризис, заявил, что это вовсе не его прогнозы, а сложившаяся из-за западных санкций реальность. По его мнению, если не встать на мирный путь, последствия антироссийской деятельности обернутся катастрофой. Впрочем, этого можно избежать, уверен экс-президент России. Москва открыта для диалога.



О принятии новой реальности

После 24 февраля этого года мы живем совершенно в другой стране. Надо понять, осознать и принять это как данность. Этот потенциал агрессии против нас копился все эти годы, но сейчас все маски сброшены и мы противостоим гигантским империям, цель которых — наше физическое уничтожение.

Понять, осознать и принять, что Россия такой, какой была до начала спецоперации на Украине, не будет, посоветовал гражданам гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Россиянам следует с этим смириться, считает он. По мнению Рогозина, западные страны хотят стереть нашу страну с лица Земли — недоброжелательно настроены против нее они уже давно. России же сейчас необходимо заняться импортозамещением, призвал чиновник. При этом Рогозин обратил внимание, что ни одна страна в мире, даже самая могущественная, не может своими силами производить все, что ей требуется.



О надвигающемся на экономику урагане

Знаете, раньше я говорил о грозовых тучах, но теперь я хочу внести поправку... Надвигается ураган <...> Мы еще никогда не видели количественного ужесточения таких масштабов, и это может стать событием, о котором будут писать исторические книги в ближайшие 50 лет.

О разрушительных последствиях для экономики из-за антироссийских санкций предупреждали уже многие — каждый по-своему оценивает их масштабы. Генеральный директор американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что они будут сравнимы с ураганом. И непогода уже близко, уверен он.



Об искоренении заразы



Это война на выживание. Здесь нет ситуации, когда можешь где-то остановиться, выдохнуть и сказать: «Ну все. Все, все закончилось». Нет. Учитывая ситуацию, которая вокруг Украины сложилась, учитывая накачку оружием со стороны Соединенных Штатов, ничего не будет, пока мы полностью не освободим, не демилитаризируем и не денацифицируем всю Украину. Подчеркиваю — всю! <...> Если мы остановимся в Донбассе, то чем это будет отличаться от тех 8 лет, когда, по выражению президента, их как бездомных собак там бомбили? Из людей просто сделали постоянную мишень. Это ничем не будет отличаться. Мы должны искоренить эту заразу до конца.

Специальная военная операция России на Украине продолжится до достижения поставленных целей, о чем неоднократно говорили представители Кремля и сам глава государства Владимир Путин. Довести ее до логического завершения считает важным и депутат Госдумы Петр Толстой. Останавливать спецоперацию нельзя, уверен народный избранник. Происходящее он считает «войной на выживание», которая поможет «искоренить заразу», что восемь лет бомбила Донбасс.



О детях

Повторю, поддержка семей с детьми, защита материнства и детства — для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей.

Чужих детей для России не бывает, заявил президент страны Владимир Путин. Особое внимание в сложившейся обстановке — тем, кто «восемь лет подвергались смертельной опасности». Детей Донбасса, по словам главы государства, обеспечат всеми мерами социальной поддержки — медицинской помощью, хорошим образованием и интересной и востребованной специальностью. Тем, кто остался без родителей, Путин пообещал найти «любящие, дружные, щедрые семьи».

