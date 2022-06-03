День в истории: глава ЮНЕСКО в Казани, взрывы под Ижевском и встреча Хрущева и Кеннеди

Чем примечательна дата 3 июня

Сегодня, 3 июня, Всемирный день велосипеда. В разные годы и столетия в этот день французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал первый в мире парашют, в Англии основали футбольный клуб «Ливерпуль», в Москве снесли Красные ворота — триумфальную арку в честь победы над шведами в Полтавской битве, астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком в открытом космосе, в Челябинской области произошла крупнейшая в стране железнодорожная катастрофа. Родились русский естествоиспытатель Климент Тимирязев, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко, революционер Яков Свердлов, советский режиссер Сергей Герасимов. Скончались русский историк Николай Карамзин, австрийский композитор Иоганн Штраус, немецкий писатель Франц Кафка, советский политический деятель Михаил Калинин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый отзыв о лирике Тукая, крестный ход против пьянства и глава ЮНЕСКО в Казани



3 июня 1908 года в газете «Камско-Волжская речь» напечатали первый отзыв на русском языке о лирике Габдуллы Тукая. За свою недолгую жизнь великий поэт внес большой вклад в историю и развитие татарской литературы, за что его также называют «татарским Пушкиным». В Казани в его честь названа центральная улица.

3 июня 1913 года в проведении первого всероссийского праздника трезвости приняли участие более 230 обществ трезвости. В Казани по предложению Казанской духовной консистории устроили крестный ход, в котором прошли более двухсот человек. Во время акции раздали более 3 тысяч книг против пьянства. Всем участникам крестного хода предложили отобедать в доме Общества трезвости на улице Подлужной, а вечером читали публичные лекции о болезнях, нищенстве, преступности и борьбе с ними.



Фото kitaphane.tatarstan.ru

3 июня 2003 года в Казани открылся Всероссийский студенческий форум «Молодежь и всемирное наследие». В это же время в столицу Татарстана с визитом прибыл генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. В то время, как отмечал Мацуура, ЮНЕСКО придерживалась Конвенции 1972 года, которая включала в объекты мирового наследия в основном памятники материальной культуры, вследствие чего половина списка культурно-исторических памятников представлена европейскими странами, поскольку там хорошо сохранилась архитектура. Восток в этом случае оставался забытым, и Мацуура выразил мнение, что необходимо разрабатывать новую конвенцию, которая учитывала бы важность сохранения для мира и нематериальных ценностей в форме различных национальных традиций, танцев, песен, обрядов, которыми богат Татарстан.



Как проходила встреча первого президента республики Минтимера Шаймиева с главой ЮНЕСКО, подробно рассказывал ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» Энгель Тагиров.



Фото: медиагруппа «Центр»

В 2011 году, в ночь со 2 на 3 июня, произошли взрывы на военном складе в удмуртском селе Пугачево. Пострадало около 3 тысяч домов и квартир, были госпитализированы 48 человек. ЧП произошло в 30 км от Ижевска и в 10 км от райцентра Агрыз на территории Татарстана, так что его жителей пришлось эвакуировать. Пугачево делит на две части железнодорожный путь, по одну сторону от которого жилая часть поселка, по другую — военный арсенал. Здесь работали многие местные жители. Из более чем 2 тысяч человек почти 800 были связаны с производством и хранением боеприпасов, участвовали в жизни воинской части.



Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, национализация Третьяковки

В 1917 году 3 июня в Петрограде открылся первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Он проходил в здании Первого кадетского корпуса на Васильевском острове, и большинство участников были меньшевиками и эсерами. Большевики предложили резолюцию о прекращении войны и передаче власти Советам, но ее отвергли и приняли эсеро-меньшевистские резолюции, провозглашавшие полную поддержку министров-социалистов и продолжение «революционной войны» на принципах отказа от аннексий и контрибуций.



Фото wikipedia.org

3 июня 1918 года Совнарком издал декрет «О национализации Третьяковской галереи». «Интересы рабочего класса требуют, чтобы Третьяковская галерея вошла в сеть общегосударственных музеев, направляемых в своей деятельности Народным комиссариатом по просвещению», — гласил документ. Текст декрета был опубликован 5 июня 1918 года в газетах «Известия» и «Известия Советов Москвы и Московской области».

3 июня 1989 года произошла крупнейшая в истории СССР железнодорожная катастрофа. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов №211 «Новосибирск — Адлер» и №212 «Адлер — Новосибирск» случился мощный взрыв скопившихся легких углеводородов в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе «Западная Сибирь — Урал — Поволжье». В результате в 23 часа 10 минут на перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк под Уфой произошел взрыв газового облака. В огне погибли 575 человек, 623 получили тяжелые ранения.

Фото: starsity.ru

Встреча Хрущева и Кеннеди, независимость Черногории



3 июня 1961 года в Вене состоялась первая с 1945 года встреча глав СССР и США — Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. В ходе встречи американский президент объяснил, что стремится обеспечить такое положение, при котором США и Советский Союз смогли бы жить в мире. Кеннеди также выразил надежду, что со временем появится возможность обеспечить более удовлетворительное положение в Берлине, чем оно было на тот момент. Хрущев же объявил о намерении подписать мирный договор с ГДР не позже декабря 1961 года, сказав, что «мы войны не хотим, но если вы ее навяжете, то она будет». В результате встречи никаких официальных документов подписано не было.



3 июня 1971 года на Балтийском заводе заложили атомный ледокол «Арктика», который в 1977-м первым в мире из судов этого типа достиг Северного полюса. Спуск судна на воду произвели 26 декабря 1972 года, а приняли в эксплуатацию и подняли государственный флаг — 25 апреля 1975 года. Ледокол «Арктика» является вторым в мире атомным ледоколом, первый — «Ленин», он также был построен в Советском Союзе.

Фото: RIA Novosti archive, image #186141 / Nikolai Zaytsev / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

3 июня 2006 года бывшая югославская республика Черногория провозгласила свою независимость. Референдум о ее независимости и выходе из состава Государственного Союза Сербии и Черногории состоялся 21 мая 2006 года. Общая явка на референдуме составила 86,5%. Больше половины проголосовали за независимость Черногории. В результате парламент страны официально опубликовал декларацию о независимости, а правительство также заявило о подготовке новой конституции.

