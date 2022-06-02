В Казани из коммунального бизнеса вывели 15 транзитных организаций

Смежникам придется «отдать» свои сети монополистам в сфере поставок энергии до 1 сентября

«Вопрос передачи сетей стоит на повестке дня, но конкретных сроков назвать не можем», — уклонялся от прямого ответа гендиректор РСК Ильнар Хафизов на недавнем заседании правления Госкомитета РТ по тарифам. С ужесточением федеральных требований к транзитным организациям около 15 арендаторов и мелких собственников участков коммунальных сетей Казани и его пригорода должны передать коммуникации гарантирующим поставщикам — АО «Казанская теплосетевая компания» и МУП «Водоканал Казани». Однако, как выяснило «Реальное время», независимые игроки не торопятся идти на сделки с ними и остается неясным, кто будет обслуживать Иннополис, который находится под контролем РСК.

Арендаторов погнали с трубы

Новая волна консолидации частных сетевых активов накрывает локальных игроков жилищно-коммунального комплекса Казани. С введением федеральными властями жестких критериев коммунальную инфраструктуру начали «очищать» от арендаторов-«прилипал» и мелких собственников, которые до сих пор неплохо зарабатывали на транзите тепла, воды и коммунальных стоков по собственным участкам труб, получая десятки миллионов рублей платежей от потребителей.

На этой неделе Госкомитет Татарстана по тарифам опубликовал решения о лишении статуса транзитных организаций 15 локальных сетевых компаний, отказав им в установлении тарифа на передачу коммунальных ресурсов (тепла, воды, стоков) по разным участкам сетей на 2023 год.

Среди «отказников» оказался один из крупных игроков коммунального рынка — ООО «РСК», которое полностью обслуживает Иннополис, также ООО «ПЭСТ», обеспечивающее западный пригород Казани, РЖД, обеспечивающее Юдино, и другие независимые игроки коммунального рынка. Лишение их «транзитного» статуса означает, что уже с 1 сентября они автоматически могут перестать осуществлять транзит коммунальных ресурсов, а многочисленные потребители должны перейти на обслуживание естественных монополий с передачей их сетей. Иначе говоря, в коммунальных рядах разразилась настоящая «чистка кадров», которая грозит им потерей значительной части выручки.

Среди «отказников» оказался один из крупных игроков коммунального рынка — ООО «РСК», которое полностью обслуживает Иннополис. Фото: Гуландам Фатхуллина

Чтобы удержаться, нужно иметь 7 км неразрывной трубы

Результаты «отборочной» кампании по определению коммунальных поставщиков на предстоящий год были озвучены на недавнем расширенном заседании правления Госкомитета РТ по тарифам. Перед началом заслушивания первый зампредседателя ведомства Лариса Хабибуллина напомнила, что в ноябре прошлого года правительство России приняло постановление об ужесточении критериев отнесения собственников сетей к транзитным или сетевым организациям.

Если прежде сетевой игрок мог легко выйти на коммунальный рынок, взяв в аренду небольшой отрезок трубы, и «качать» с нее часть тарифной выручки от потребителей, то теперь государство решило положить этому конец. Федеральные власти установили четыре ключевых требования, которым должна отвечать транзитная компания, чтобы удержаться на рынке:

Во-первых, протяженность ее сети в городах свыше 1 млн человек должна быть не менее 7 км, в городах от 500 тысяч — З км, а в совсем маленьких поселениях — 500 метров. Но обязательно, чтобы сеть была непрерывной.

Во-вторых, «транзитник» должен иметь аварийно-диспетчерскую службу для устранения ЧП, чего нет у арендаторов.

В-третьих, нагрузка мощности на собственную сеть не должна превышать 20%, то есть сеть должна обеспечивать потребителей, а не собственные нужды за счет тарифной выручки.

В-четвертых, компания должна иметь собственный сайт для информирования потребителей.

Инициатором ужесточения правил стал Минстрой России, под чьим руководством и проходила разработка критериев. По его замыслу, консолидация мелких транзитных компаний под контролем региональных гарантирующих поставщиков даст возможность исключить из общей тарифной выручки регионов избыточные траты, которые получали арендаторы, «сидящие» на коммунальной трубе. После вычищения коммунальной сети от неэффективных игроков монополии смогут направлять больше средств от тарифной выручки на ремонт сетей, объясняли смысл сетевой реформы авторы инициативы. И хотя эти правила не раз критиковали в связи с угрозой ухода с рынка мелких компаний, Минстрой добился их введения.

«Транзитник» должен иметь аварийно-диспетчерскую службу для устранения ЧП, чего нет у арендаторов. Фото: Дмитрий Резнов

Регулятор лишил транзитного статуса 15 «сетевиков» Казани



Как выяснилось, новые критерии затронули бизнес как минимум 15 казанских сетевых компаний. Заявочная кампания на получение ими статуса транзитной организации длилась до 1 мая, после чего регулятор обязан был вынести свой вердикт.

— У органов регулирования есть ровно 30 календарных дней для принятия решения о том, соответствует ли данная организация транзитным или нет. В течение двух недель будут приняты окончательные решения, — пояснила на заседании правления первый зампред ГК по тарифам Лариса Хабибуллина.

Иначе говоря, в начале июня «чистка» среди сетевых коммунальных организаций Казани завершается и неэффективным придется оставить сети на разных участках трубы и потерять часть дохода. Не секрет, что главный их интерес заключался в том, чтобы получить тариф «на трубу» и иметь гарантированную выручку от платежей потребителей при транзите ресурсов, как это работало до сих пор.

Как и ожидалось, заседание правления по пересмотру статуса транзитных организаций проходило неспокойно, в напряженной обстановке. Некоторые руководители сетевых компаний не соглашались с заключениями регулятора, спорили с его расчетами по нагрузке мощности, а кто-то, наоборот, отказался выходить на связь по видеотрансляции. Судя по решительному настрою мелких игроков, им ничего не мешает однажды перекрыть свои трубы и устроить локальный коллапс.

Заседание правления по пересмотру статуса транзитных организаций проходило неспокойно, в напряженной обстановке. Фото: kt.tatarstan.ru

Иннополис на грани сетевого коллапса?

Основной поставщик коммунальных ресурсов для наукограда Иннополис — компания РСК не стала подавать заявку на получение статуса транзитной организации на 2023 год. Докладчик по его делу пояснила, что заявление не представлено (по воде, теплу и стокам) из-за ее несоответствия критериям транзитной организации.

Так, РСК арендует 1,25 км водопроводных сетей по договору с ГЖФ, который был заключен на неопределенный срок. По словам докладчика, РСК не соответствует статусу как «по исключительным критериям», так и «по совокупности критериев». Внутриквартальные сети 1, 2, 3, 4 протяженностью 837 метров эксплуатируются на правах аренды, уточнила она. Для Иннополиса численностью 3,7 тысячи человек протяженность неразрывных сетей должна быть не менее 500 метров, а сети РСК по схеме являются разрывными.

— Длина неразрывного участка составляет не более 300 метров. В данном случае организация не соответствует критериям, — пояснила причину отказа эксперт.

Таким образом, РСК перестает с 1 сентября поставлять воду, тепло и канализировать стоки жителям города. Подключившийся по видеотрансляции к заседанию гендиректор РСК Ильнар Хафизов согласился с выводами регулятора.

— Но что дальше? Что будете делать с сетями? — задал главный вопрос ответственный секретарь Межотраслевого совета потребителей при президенте Татарстана Тимур Халиков.

— Вопрос передачи сетей стоит в повестке дня компании, но конкретных сроков назвать не можем, — уклончиво ответил Ильнар Хафизов, давая понять, что время еще есть.



РСК перестает с 1 сентября поставлять воду, тепло и канализировать стоки жителям города. Фото: Ринат Назметдинов

На самом деле, осталось всего несколько летних месяцев, чтобы осуществить передачу гарантирующим поставщикам. Опасаясь срыва, Тимур Халиков предложил собрать сигнальную информацию обо всех жилых домах, обслуживаемых мелкими игроками, и передать на контроль Минстроя РТ.

— Лучше не ждать повторения скандала, который случился с жителями Азино (собственник частной котельной ООО «Теплоснабинвест» самостоятельно отключил горячую воду и тепло). Чтобы были данные о том, какие объекты выходят из-под государственного регулирования. Если пойдут обращения граждан о том, что где-то что-то отключили, чтобы они обращались в профильные структуры, а не искали правды непонятно где, — посоветовал Тимур Халиков.

По его словам, после 1 сентября ответственность за обеспечение ресурсами несет арендодатель и гарантирующий поставщик.

Интересно, что мэрия Иннополиса узнала о готовящихся преобразованиях от корреспондента «Реального времени». В пресс-службе наукограда сообщили, что они не могут прокомментировать эту историю.

— ОЭЗ «Иннополис» — гарантирующий поставщик ресурсов. Обратитесь, пожалуйста, за комментарием в ОЭЗ, — ответили там.

Вероятно, поставщику придется подключиться к процессу передачи сетей, чтобы не сорвать начало отопительного сезона этой осенью. В РСК от комментариев отказались. Экс-глава ГЖФ Талгат Абдуллин, при котором прокладывались сети и остались на балансе фонда, считает, что наведение порядка — правильная задача, но способы — неоднозначные. По его словам, сети все равно придется передавать в аренду, но только в пользу АО «Казанская теплосетевая компания» и МУП «Водоканал Казани».

— Арендная надбавка останется в тарифе, а значит, потребителям все равно придется ее оплачивать, — заявил Абдуллин.



ГК «Теплогрупп» — регулятору: у нас есть еще 7 км трубы, но в другом месте

ГК «Теплогрупп», обеспечивающая коммунальными ресурсами застройщика «Тандем-Д», в отличие от РСК, подала заявление об установлении тарифа на передачу тепловой энергии на 2023—2025 годы в зоне ПО-1. Протяженность ее сетей составляет 7 км 330 метров, что отвечает федеральным критериям. При проверке обнаружилось, что в нее вошли сети другого смежника — «СК Интеграция», поэтому регулятор принял в расчет только сети на 2,9 км.

— Таким образом, ООО «Теплогрупп» не соответствует критериям и тариф не может быть установлен, — заключила докладчик тарифного комитета.

Представитель ГК «Теплогрупп» попросил дать дополнительное время.

— Мы получили экспертное заключение, направили письмо со своей позицией, — обратился он к членам коллегии. — Дело в том, что по срокам так сложилось, что у нас есть участок и он превышает 7 км. Это в парке в промышленной зоне Приволжского района. Там есть неразрывный участок, он превышает 7 км. Но при формировании тарифного дела мы не успели привести его в надлежащий вид. Поэтому просим отсрочку на 15 дней по подготовке пакета документов.

— К сожалению, отсрочка у нас нормативно-правовым актом не предусмотрена, — решительно отказала первый зампред ГК Лариса Хабибуллина.

Но у ГК «Теплогрупп» остается возможность подать заявку только в следующем году. «Чтобы предприятие не питало надежды, скажу, что вы можете подать на соответствие критериям на будущий год. Заявки на 2023 года принимали до 1 мая 2022 года, а значит, последующая заявка будет действовать на 2024 год. Но не в этот период», — объяснил им зампред комитета Сергей Павлов.

— Сроки заявочной кампании были давно определены. И когда начинается разговор, что документы подали, но не оформили, ну странно это звучит, — недоумевал Тимур Халиков. — Если какие-то документы не оформлены до конца, то извините. Правительство России принимало такое постановление, чтобы навести порядок в этой сфере. И вот этот порядок как раз сейчас и наводится.

«Отсрочка у нас нормативно-правовым актом не предусмотрена», — решительно отказала первый зампред ГК Лариса Хабибуллина. Фото: kt.tatarstan.ru

Только две компании согласились отдать сети



Из-за отсутствия полного пакета документов лишился статуса сетевой организации ИП Ильдус Шаматов, который осуществляет транспортировку сточных вод. В его собственности находятся канализационные сети протяженностью свыше 1,51 км. Согласится ли он передавать их в аренду?

— Вы даете им рекомендации о том, что предприниматель может обратиться в «Водоканал»? — спросил Тимур Халиков.

Оказалось, что пока две сетевые организации согласились передать свои сети гарантирующим поставщикам.

— От ряда этих организаций есть обращения в «Водоканал», и работа по передаче сетей идет. По двум организациям идет работа на уровне Комитета ЖКХ, проходили совещания. Работа началась — с января направлены ряд писем во все организации, плюс направили алгоритм в Минстрой РФ, — сообщила Лариса Хабибуллина.

Среди тех, кто согласился передать сети: ООО «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского НИ и КТ института водного лесотранспорта», которое принадлежит жене Равиля Зиганшина. Впрочем, гендиректор предприятия отказался комментировать передачу сетей.

«Всего в Казани признаны не отвечающими критериям транзитной организации девять предприятий: филиал АО «Татэнерго» — Санаторий профилакторий «Балкыш»; АО «Сетевая компания «Энерготехника»; АО «Судоходная компания «Татфлот»; ИП Шаматов И.К; Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению — Филиал ОАО «РЖД»; ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ»; ООО «Казжилстройсервис»; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление»; ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Казани. В исполкоме города подтвердили, что «в связи с этим организации должны принять решение о передаче сетей специализированным организациям, в том числе и «Водоканалу» как гарантирующему поставщику услуг водоснабжения и водоотведения». При этом городские власти уверяют, что на городскую систему в целом эти решения не повлияют. «Перечисленные девять организаций осуществляют передачу холодной воды по своим водопроводным сетям общей протяженностью более 20 км (143 абонента), транспортировку сточных вод (187 абонентов) по канализационным сетям общей протяженностью более 30 км. К примеру, «Водоканал» обслуживает более 3 тыс. км сетей. При принятии данных сетей на баланс крупных организаций для потребителей перемены могут произойти только в лучшую сторону — улучшится качество обслуживания сетей, повысится надежность ресурсоснабжения».

Городские власти уверяют, что на городскую систему в целом эти решения не повлияют. Фото: Роман Хасаев

На каких условиях идет передача сетей, сколько уже передано и сколько еще предстоит, какие установлены сроки для передачи, поинтересовалось «Реальное время». Оказалось, что медленные темпы передачи сетей ГП связаны с тем, что «сам механизм еще не отработан». «На сегодняшний день имеется одно обращение в МУП «Водоканал» о передаче канализационных сетей, которое рассматривается в установленном порядке. От других организаций обращений пока не было», — сообщили в пресс-службе исполкома Казани, добавив, что время еще есть (крайний срок — до 1 сентября 2022 года).

Несмотря на сложности с консолидацией сетевого комплекса, городские власти видят плюсы централизации. «К сожалению, организации, владеющие сетями небольшой протяженности, не получают достаточного финансирования на их содержание, что приводит к ускоренному износу сетей и оборудования, частым отказам и перебоям в снабжении потребителей. Зачастую в таких организациях нет специалистов, необходимой техники и квалификации. В конечном итоге страдают потребители. Только за последние пять лет в Казани пришлось переключать на надежные источники 13 многоквартирных домов, два детских сада, подростковый клуб. Пришлось строить три новые модульные котельные, проложено более 2 км новых сетей. Теперь это должно закончиться. Предприятия, не отвечающие критериям транзитных организаций, должны будут передать свои сети специализированным организациям».