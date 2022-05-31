«Рады бронзе, но были способны на большее». Сезон потерянных надежд для УНИКСа

Как команда Велимира Перасовича провела лучший и остросюжетный сезон в своей истории

Еще зимой казанский УНИКС ловил на себе свет от софитов на европейской сцене баскетбола и, по общему мнению, считался главным претендентом на первые в своей истории золотые медали Единой лиги ВТБ, но этому случиться было не суждено — вмешались неспортивные факторы. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги самого яркого сезона в исполнении УНИКСа.

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Эпопея, которая развернулась в казанском баскетболе прошлым летом, ничего хорошего для УНИКСа не сулила. Димитрис Прифтис, доведший за четыре года работы клуб до выхода в Евролигу и успевший полюбиться местным болельщикам, повел себя неоднозначно. Сначала специалист стал юлить, получив предложение УНИКСа по новому контракту, а потом уехал в Барселону, где должен был представлять УНИКС на саммите Евролиги. Уже из Каталонии он отправился в Афины, где и договорился о контракте с «Панатинаикосом».

До старта подготовки к важнейшему и сложнейшему сезону у УНИКСа оставался месяц. В руководстве казанского клуба долго в трауре не пребывали, а принялись искать нового наставника, способного вести команду в Евролиге. Искали среди тех, у кого такой опыт уже имелся, и остановились на Велимире Перасовиче, много лет отработавшем с испанскими клубами, а также с «Эфесом» из Турции. Сказать, что не прогадали, — ничего не сказать. Именно с этого выбора и началась сказка.

Придя в УНИКС, Перасович положил на стол шорт-лист из тех, с кем готов драться в Евролиге. Тут же в команду позвал звездного земляка Марио Хезоню, у которого не слишком задалось в «Барселоне», а потом показавшего себя в «Панатинаикосе», усилил команду нигерийским грузным центровым Тони Джекири, техничным экс-игроком «Фенербахче» Лоренцо Брауном, О Джеем Мэйо, некогда сверкавшим на паркетах НБА. Не забыли в УНИКСе и о россиянах, способных стать лидерами в раздевалке. Так, в Казань был приглашен трехкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Андрей Воронцевич, а также Вячеслав Зайцев, имеющий неплохой опыт в Евролиге. Команда, на первый взгляд, собралась топовая. Особенно на уровне Единой лиги ВТБ.

Придя в УНИКС, Перасович положил на стол шорт-лист из тех, с кем готов драться в Евролиге. Фото: unics.ru

Впрочем, опасения среди болельщиков, как покажут себя новички команды на фоне ухода таких ключевых игроков, как Джордан Теодор, капитан команды Джамар Смит или Окаро Уайт — главная ударная сила нападения УНИКСа прошлого сезона, были вполне резонны. И поначалу они даже себя подтверждали. В Евролиге казанцы стартовали хоть и бойко, но концовки игр проваливали и очков не набирали. В болельщицких сообществах послышались призывы к отставке хорватского специалиста с советами, чтобы тот забрал с собой «единоличника» Хезоню, который тянул всю игру на себя, но нужных очков не набирал.

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Но вскоре все кардинально поменялось. Вслед за обидными поражениями от «Зенита» (всего на 1 очко) и «Монако» пошла совсем другая песня. В машине Перасовича наконец-то заработали все поршни, а машинное масло сгладило все шероховатости во взаимодействиях игроков. К третьей игре Казань увидела слаженную команду, которая готова сносить завсегдатаев «Финала четырех» Евролиги. Последовали победы над «Баварией», «Панатинаикосом», «Басконией», «Реалом», «Олимпией»...

Да, были и совсем уж откровенные провалы, как в Стамбуле в матче с «Фенербахче», когда казанцы установили антирекорд по набранным очкам (41:80). Но даже на фоне той игры было очевидно, что это не закономерность, а итог долгих перелетев и некоторой неопытности. И следующий поединок с действующим победителем Евролиги «Эфесом» показал, что УНИКС на этом провале зацикливаться и сворачивать амбиции не собирается. Проиграли, но вели почти весь матч.

Еврокубковая осень в исполнении УНИКСа для Европы стала полной неожиданностью. Все предыдущие десятилетия баскетбольная Россия в Старом свете плотно ассоциировалась лишь с ЦСКА, но не в этот раз. К середине сезона Евролига выкатила премию «команды-открытия» для УНИКСа. Это лучше всего говорило, насколько казанский клуб взорвал сознание европейцам, ожидавшим, что далеко не самый богатый клуб даже в России будет болтаться внизу турнирной таблицы, а тот стал выбивать очки у «Реала» с «Барселоной». Статус, к слову, УНИКС получил еще до боевой победы-отомщения над «Барсой». На фоне удачного выступления в Европе уже никого не удивляло лидерство УНИКСа в Единой лиге ВТБ, где казанцы не давали шансов и самому ЦСКА в очных противостояниях, обыгрывая «армейцев» и дома и в гостях.

На фоне удачного выступления в Европе уже никого не удивляло лидерство УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Фото: unics.ru

В Евролиге же команда Велимира Перасовича выдавала серии побед из трех-четырех матчей, а если и проигрывала кому-то, то в равной и упорной борьбе. В моменте УНИКС поднимался до четвертой строчки. В январе некоторые спортивные СМИ уже выпускали тексты с громкими заголовками, что УНИКС — лучшая команда России, установившая полное доминирование на всех фронтах. Но… события на международной арене стали катализатором многих изменений и прекращения выступления казанцев (и других российских команд) в Евролиге. На этом европейская сказка, в которой Казань шла к главной сенсации европейского баскетбола, закончилась.



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Начались проблемы и на внутренней арене. Группа легионеров, среди которых те самые лидеры, которые ковали победы в Евролиге, быстренько ретировались. А кто-то просто уехал, не объяснившись с руководством УНИКСа. Тот же Джон Браун III улетел и только потом требовал у УНИКСа открепительный документ, чтобы играть за другую команду. Не получив его от казанцев, обратился к УЛЕБ и без разрешения УНИКСа получил-таки документ.

При этом большой неожиданностью и, пожалуй, самым приятным сюрпризом для болельщиков УНИКСа стало решение остаться в команде Велимира Перасовича, и еще больше — Марио Хезони, который пустил в Казани корни. Не поддались панике и О Джей Мэйо с Марко Списсу.

Группа легионеров, среди которых те самые лидеры, которые ковали победы в Евролиге, быстренько ретировались. Фото: unics.ru

— Марио сам остался, — рассказывал в интервью «Реальному времени» президент УНИКСа Евгений Богачев. — В его случае, я думаю, главное не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, называют Супер-Марио, здесь он лидер. Тем более Марио природу и животных любит, и уже завел здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия. Что касается О Джей Мэйо, у него особых колебаний тоже не было. Наоборот, опасался, что мы с ним контракт расторгнем. Он сейчас в своей форме, очень ценный для нас игрок, свои снайперские и физические качества восстановил, — говорил Богачев.

Уехал и другой Браун — Лоренцо. А также Айзея Кэнаан и Джорданы. Все это ожидаемо вылилось в провал концовки сезона. Положение не спасали и пришедшие на замену иностранцы из «Автодора», хотя влились в команду неплохо. Два поражения от «Локомотива-Кубань» и «Зенита» стоили Казани первой строчки в таблице и удачного посева в плей-офф. Как итог, уже к полуфиналу УНИКСу пришлось сойтись с «Зенитом», не успев как следует сыграться. Дальнейшая серия с Краснодаром подтвердит — казанцы могли справляться с этим «Зенитом», но такого драгоценного ресурса, как время, у них не оказалось.

Если с «Автодором» справились на классе, хотя к третьей игре уже были тревожные звоночки, то «Зениту» нужно было предложить нечто большее, чем индивидуальное мастерство. Очевидно, что легионерский исход из команды подкосил взаимопонимание в составе казанцев. Если зимой игра шла через центры, а «мегамозгом» выступал Джон Браун III, то с уходом легкого форварда казанцы стали действовать заметно проще. Ушла та хитрость и агрессия на подборах. Пропали длинные розыгрыши, где Джей Би оказывался ровно там, куда в следующий миг полетит мяч.

В серии с «Зенитом» УНИКС уступал в этой самой хитрости в трех матчах из четырех. Пусть в стартовой встрече казанцы перебороли питерцев на подборах, то в последующих играх «сине-бело-голубые» «подчистили» и этот компонент. Серьезно просел и процент попадания в кольцо — как с ближней дистанции, так и из-за дуги. К четвертой игре мяч перестал заходить даже со штрафных бросков.

Не сказать, что к полуфинальной серии у УНИКСа потухли глаза. Огня в играх команды Перасовича хватало во всех четырех встречах. Вернувшийся Лоренцо Браун тянул команду как мог, а Марио Хезоня ему помогал. Но времени выстроить такую же отлаженную машину, в которой каждый винтик работал как надо, у хорватского специалиста оказалось недостаточно.

В серии с «Зенитом» УНИКС уступал в этой самой хитрости в трех матчах из четырех. Фото: unics.ru

Серия за бронзовые медали стала апофеозом и символом всего сезона для УНИКСа. То превосходство и доминирование на паркете, которое демонстрировали парни Велимира Перасовича, и конечная цель, за которую они боролись, совсем не сходились. По всему сезону УНИКС претендовал на место в плей-офф Евролиги и победу в Единой лиге ВТБ. Но в итоге лишь забрал такую привычную бронзу, легко разобравшись с прямым конкурентом.

— Я доволен, что мы добились победы в поединке и серии. Мы рады бронзе, но, конечно, были способны на большее, — заявил после победы в борьбе за бронзовые медали Велимир Перасович.

Этой цитатой можно описать весь прошедший сезон. Этот сезон мог быть лучшим в более чем 30-летней истории казанского УНИКСа, а в итоге команда закончила там, где обычно и завершает. На пьедестале, но совсем не на той высоте, на которую метили.

