«Рады бронзе, но были способны на большее». Сезон потерянных надежд для УНИКСа
Как команда Велимира Перасовича провела лучший и остросюжетный сезон в своей истории
Еще зимой казанский УНИКС ловил на себе свет от софитов на европейской сцене баскетбола и, по общему мнению, считался главным претендентом на первые в своей истории золотые медали Единой лиги ВТБ, но этому случиться было не суждено — вмешались неспортивные факторы. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги самого яркого сезона в исполнении УНИКСа.
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Эпопея, которая развернулась в казанском баскетболе прошлым летом, ничего хорошего для УНИКСа не сулила. Димитрис Прифтис, доведший за четыре года работы клуб до выхода в Евролигу и успевший полюбиться местным болельщикам, повел себя неоднозначно. Сначала специалист стал юлить, получив предложение УНИКСа по новому контракту, а потом уехал в Барселону, где должен был представлять УНИКС на саммите Евролиги. Уже из Каталонии он отправился в Афины, где и договорился о контракте с «Панатинаикосом».
До старта подготовки к важнейшему и сложнейшему сезону у УНИКСа оставался месяц. В руководстве казанского клуба долго в трауре не пребывали, а принялись искать нового наставника, способного вести команду в Евролиге. Искали среди тех, у кого такой опыт уже имелся, и остановились на Велимире Перасовиче, много лет отработавшем с испанскими клубами, а также с «Эфесом» из Турции. Сказать, что не прогадали, — ничего не сказать. Именно с этого выбора и началась сказка.
Придя в УНИКС, Перасович положил на стол шорт-лист из тех, с кем готов драться в Евролиге. Тут же в команду позвал звездного земляка Марио Хезоню, у которого не слишком задалось в «Барселоне», а потом показавшего себя в «Панатинаикосе», усилил команду нигерийским грузным центровым Тони Джекири, техничным экс-игроком «Фенербахче» Лоренцо Брауном, О Джеем Мэйо, некогда сверкавшим на паркетах НБА. Не забыли в УНИКСе и о россиянах, способных стать лидерами в раздевалке. Так, в Казань был приглашен трехкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Андрей Воронцевич, а также Вячеслав Зайцев, имеющий неплохой опыт в Евролиге. Команда, на первый взгляд, собралась топовая. Особенно на уровне Единой лиги ВТБ.
Впрочем, опасения среди болельщиков, как покажут себя новички команды на фоне ухода таких ключевых игроков, как Джордан Теодор, капитан команды Джамар Смит или Окаро Уайт — главная ударная сила нападения УНИКСа прошлого сезона, были вполне резонны. И поначалу они даже себя подтверждали. В Евролиге казанцы стартовали хоть и бойко, но концовки игр проваливали и очков не набирали. В болельщицких сообществах послышались призывы к отставке хорватского специалиста с советами, чтобы тот забрал с собой «единоличника» Хезоню, который тянул всю игру на себя, но нужных очков не набирал.
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Но вскоре все кардинально поменялось. Вслед за обидными поражениями от «Зенита» (всего на 1 очко) и «Монако» пошла совсем другая песня. В машине Перасовича наконец-то заработали все поршни, а машинное масло сгладило все шероховатости во взаимодействиях игроков. К третьей игре Казань увидела слаженную команду, которая готова сносить завсегдатаев «Финала четырех» Евролиги. Последовали победы над «Баварией», «Панатинаикосом», «Басконией», «Реалом», «Олимпией»...
Да, были и совсем уж откровенные провалы, как в Стамбуле в матче с «Фенербахче», когда казанцы установили антирекорд по набранным очкам (41:80). Но даже на фоне той игры было очевидно, что это не закономерность, а итог долгих перелетев и некоторой неопытности. И следующий поединок с действующим победителем Евролиги «Эфесом» показал, что УНИКС на этом провале зацикливаться и сворачивать амбиции не собирается. Проиграли, но вели почти весь матч.
Еврокубковая осень в исполнении УНИКСа для Европы стала полной неожиданностью. Все предыдущие десятилетия баскетбольная Россия в Старом свете плотно ассоциировалась лишь с ЦСКА, но не в этот раз. К середине сезона Евролига выкатила премию «команды-открытия» для УНИКСа. Это лучше всего говорило, насколько казанский клуб взорвал сознание европейцам, ожидавшим, что далеко не самый богатый клуб даже в России будет болтаться внизу турнирной таблицы, а тот стал выбивать очки у «Реала» с «Барселоной». Статус, к слову, УНИКС получил еще до боевой победы-отомщения над «Барсой». На фоне удачного выступления в Европе уже никого не удивляло лидерство УНИКСа в Единой лиге ВТБ, где казанцы не давали шансов и самому ЦСКА в очных противостояниях, обыгрывая «армейцев» и дома и в гостях.
В Евролиге же команда Велимира Перасовича выдавала серии побед из трех-четырех матчей, а если и проигрывала кому-то, то в равной и упорной борьбе. В моменте УНИКС поднимался до четвертой строчки. В январе некоторые спортивные СМИ уже выпускали тексты с громкими заголовками, что УНИКС — лучшая команда России, установившая полное доминирование на всех фронтах. Но… события на международной арене стали катализатором многих изменений и прекращения выступления казанцев (и других российских команд) в Евролиге. На этом европейская сказка, в которой Казань шла к главной сенсации европейского баскетбола, закончилась.
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Начались проблемы и на внутренней арене. Группа легионеров, среди которых те самые лидеры, которые ковали победы в Евролиге, быстренько ретировались. А кто-то просто уехал, не объяснившись с руководством УНИКСа. Тот же Джон Браун III улетел и только потом требовал у УНИКСа открепительный документ, чтобы играть за другую команду. Не получив его от казанцев, обратился к УЛЕБ и без разрешения УНИКСа получил-таки документ.
При этом большой неожиданностью и, пожалуй, самым приятным сюрпризом для болельщиков УНИКСа стало решение остаться в команде Велимира Перасовича, и еще больше — Марио Хезони, который пустил в Казани корни. Не поддались панике и О Джей Мэйо с Марко Списсу.
— Марио сам остался, — рассказывал в интервью «Реальному времени» президент УНИКСа Евгений Богачев. — В его случае, я думаю, главное не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, называют Супер-Марио, здесь он лидер. Тем более Марио природу и животных любит, и уже завел здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия. Что касается О Джей Мэйо, у него особых колебаний тоже не было. Наоборот, опасался, что мы с ним контракт расторгнем. Он сейчас в своей форме, очень ценный для нас игрок, свои снайперские и физические качества восстановил, — говорил Богачев.
Уехал и другой Браун — Лоренцо. А также Айзея Кэнаан и Джорданы. Все это ожидаемо вылилось в провал концовки сезона. Положение не спасали и пришедшие на замену иностранцы из «Автодора», хотя влились в команду неплохо. Два поражения от «Локомотива-Кубань» и «Зенита» стоили Казани первой строчки в таблице и удачного посева в плей-офф. Как итог, уже к полуфиналу УНИКСу пришлось сойтись с «Зенитом», не успев как следует сыграться. Дальнейшая серия с Краснодаром подтвердит — казанцы могли справляться с этим «Зенитом», но такого драгоценного ресурса, как время, у них не оказалось.
Если с «Автодором» справились на классе, хотя к третьей игре уже были тревожные звоночки, то «Зениту» нужно было предложить нечто большее, чем индивидуальное мастерство. Очевидно, что легионерский исход из команды подкосил взаимопонимание в составе казанцев. Если зимой игра шла через центры, а «мегамозгом» выступал Джон Браун III, то с уходом легкого форварда казанцы стали действовать заметно проще. Ушла та хитрость и агрессия на подборах. Пропали длинные розыгрыши, где Джей Би оказывался ровно там, куда в следующий миг полетит мяч.
В серии с «Зенитом» УНИКС уступал в этой самой хитрости в трех матчах из четырех. Пусть в стартовой встрече казанцы перебороли питерцев на подборах, то в последующих играх «сине-бело-голубые» «подчистили» и этот компонент. Серьезно просел и процент попадания в кольцо — как с ближней дистанции, так и из-за дуги. К четвертой игре мяч перестал заходить даже со штрафных бросков.
Не сказать, что к полуфинальной серии у УНИКСа потухли глаза. Огня в играх команды Перасовича хватало во всех четырех встречах. Вернувшийся Лоренцо Браун тянул команду как мог, а Марио Хезоня ему помогал. Но времени выстроить такую же отлаженную машину, в которой каждый винтик работал как надо, у хорватского специалиста оказалось недостаточно.
Серия за бронзовые медали стала апофеозом и символом всего сезона для УНИКСа. То превосходство и доминирование на паркете, которое демонстрировали парни Велимира Перасовича, и конечная цель, за которую они боролись, совсем не сходились. По всему сезону УНИКС претендовал на место в плей-офф Евролиги и победу в Единой лиге ВТБ. Но в итоге лишь забрал такую привычную бронзу, легко разобравшись с прямым конкурентом.
— Я доволен, что мы добились победы в поединке и серии. Мы рады бронзе, но, конечно, были способны на большее, — заявил после победы в борьбе за бронзовые медали Велимир Перасович.
Этой цитатой можно описать весь прошедший сезон. Этот сезон мог быть лучшим в более чем 30-летней истории казанского УНИКСа, а в итоге команда закончила там, где обычно и завершает. На пьедестале, но совсем не на той высоте, на которую метили.
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