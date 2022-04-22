Евгений Богачев: «Иностранцев УНИКСа уговаривать не пришлось, сами остались»

Президент казанского УНИКСа — о сохранении костяка команды, предстоящем плей-офф и отношениях с Евролигой

Фото: Максим Платонов

Уже сегодня стартует плей-офф Единой лиги ВТБ, а завтра в дело вступит УНИКС. Как и весь российский спорт, казанская команда столкнулась с рядом трудностей этой весной. Однако, в отличие от футбольных коллег, УНИКСу удалось сохранить костяк команды, собранный из иностранцев, а также добрать новичков, призванных заменить ушедших. О том, как руководству клуба удалось сохранить боеспособный коллектив и какие планы на будущее — в интервью спортивной редакции «Реального времени» с президентом клуба Евгением Богачевым.

«Для Хезони главное не деньги, а отношение к нему. Здесь его ценят»

— Как УНИКС справился с последними событиями и отъездом иностранцев? В один момент казалось, что все легионеры покинут команду.

— Особо паники не было. Четверо уехали, но кто-то уже приехал обратно. Сейчас у нас достаточно иностранцев и русских. В начале, конечно, они рванули в посольство, а потом оказалось, что это [покинуть Россию] только рекомендации от их страны, а не требование. Поначалу был конечно момент паники, но сейчас такого нет.

Другое дело, что мы потеряли Джона Брауна. Он, действительно душа команды, эту позицию мы не восполнили пока.

— Как удалось удержать нескольких ключевых легионеров? На Хезоню повялила фигура главного тренера?

— Он сам остался. В его случае, я думаю, главное не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, называют Супер-Марио, здесь он лидер. Тем более, Марио природу и животных любит, и уже завел здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия.

Что касается О Джей Мэйо, у него особых колебаний тоже не было. Наоборот, опасался, что мы с ним контракт расторгнем. Он сейчас в своей форме, очень ценный для нас игрок, свои снайперские и физические качества восстановил.

Фото: unics.ru

— Интересно, что в апреле в команду вернулся Лоренцо Браун. Что произошло?

— Игроки связываются друг с другом, с теми, кто остался. Например, Мэйо, Спису, Хезоня… Они же созваниваются, спрашивают, как обстановка, как идет оплата. Все в порядке.

— Более того, в Казань едут и новые американцы из Европы. Например, Ульям Мосли. Как его убеждали, учитывая информационный фон в Европе?

— Особо уговаривать не пришлось. Там и зарплата приемлемая. Мы сами копали его подноготную: результативность, где он раньше выступал... Видимо там тоже финансы не везде позволяют игроков содержать. В общем, мы никого не уговаривали. Другое дело, что нам центр нужен. Джекири устает по 40 минут играть, а на замену было мало ребят.

«Уровень новичков практически сопоставим с уровнем ушедших игроков»

— В марте в УНИКС пришел Желько Шакич и сходу стал лидером. Его вели еще отъезда легионеров, или это было спонтанное оперативное решение?

— Мы закрыли эту позицию вынужденно, ведь многие на тот момент ушли. Мы с Родионовым (президентом БК «Автодор» — прим. ред) старые друзья. Договорились, что он к нам перейдет.

Нам и Хезоня «проговорился», что есть в «Автодоре» неплохой хорватский игрок, который неплохо себя показывал на уровне сборной Хорватии.

Фото: unics.ru

— Считаете, новички сопоставимы по уровню с теми, кто ушел?

— Практически. Только место Джона Брауна не восполнили. У нас запаса на этой позиции нет.

— А позиция Кэнана?

— Мы его отпустили без задержки. Он хотел вернуться, обращался его агент, но в итоге по обоюдному решению решили расстаться. А по дальнему попаданию у нас Мэйо сможет закрыть.

«Есть обида на Евролигу, что так поступили»

— К сожалению, из-за потерь в марте случились два неприятных поражения и не удалось сохранить первую строчку в Единой лиге. Это повлияет на расклад в плей-офф?

— Да. Влились новые игроки и нарушилась отработанная командная игра. Стоило их поначалу потихоньку вводить. Конечно, это повлияет на плей-офф. Даже если мы «Автодор» проходим, то дальше будем играть с «Зенитом» на их площадке.

Сейчас у нас достаточно иностранцев. По Регламенту Единой лиги ВТБ в заявку на матч можно включить не более шести легионеров, а у нас восемь. Мы, все-таки, рассчитывали на участие в Евролиге, где разрешено любое количество иностранцев на площадке. Решение Евролиги исключить нас тоже повлияло на игроков. Они были настроены показать себя в Евролиге.

Фото: unics.ru

— В УНИКСе есть надежда на возвращение в Евролигу в будущем сезоне? Как в клубе расценивают будущие сценарии?

— Тут надо смотреть, что будет к следующему сезону. Что будет с финансированием и так далее.

Есть некоторая обида на Евролигу, что они так поступили. Нас признавали командой-открытием в Евролиге, мы показывали там яркую игру и результат. Обыгрывали «Реал», «Барселону» и других. Посмотрим. Тем более все наши иностранцы все на месте, тренеры на месте. Мы настроены оптимистично.

Мы, конечно, рассчитывали на Евролигу. Такую команду построили, сыгрались, шли в зоне плей-офф, поднимались до пятого места. Плюс мы рассчитывали заработать в Евролиге деньги за наши победы. Сейчас они нам отказали — не хотят платить за победы в регулярном чемпионате. Выплаты происходят по итогам регулярного чемпионата. Поскольку нас исключили, мы не можем говорить об итоговом месте. Соответственно, денег мы не получили. Получим ли, неизвестно.