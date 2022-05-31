День в истории: Борис Ельцин в Казани, стройка Транссиба и запуск Биг-Бена

Чем примечательна дата 31 мая

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 31 мая, Всемирный день без табака, в России — День адвокатуры и День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе ОВД РФ. В разные годы и столетия в этот день в Англии запустили знаменитые часы Биг-Бен, в России начали строить Транссибирскую магистраль, в блокадном Ленинграде провели матч на футбольном стадионе «Динамо», в Санкт-Петербурге официально открыли воссозданную Янтарную комнату. Родились: русский живописец Михаил Нестеров, советский писатель Константин Паустовский, русский писатель Леонид Леонов, советский актер Георгий Бурков. Скончались австрийский композитор Йозеф Гайдн, русский живописец Леонид Пастернак, советский актер Вячеслав Невинный. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лобачевский — ректор университета, Борис Ельцин в Казани

31 мая 1798 года Павел I, завершив шестидневный визит, выехал из Казани. Император приезжал на смотр войск Оренбургской инспекции. Решение о поездке было принято в начале 1798 года. Казанского гражданского губернатора Д.С. Казинского известил об этом 14 февраля 1798 года генерал-прокурор А.Б. Куракин

Фото: Олег Тихонов

31 мая 1841 года ученый совет Императорского Казанского университета избрал ректором на предстоящие 4 года профессора, одного из создателей неевклидовой геометрии, деятеля университетского образования и народного просвещения Николая Лобачевского. Он был утвержден в должности высочайшим повелением 5 сентября. Оставался на этом посту до 1846 года.



31 мая 1873 года был основан Казанский ветеринарный институт. Учебное учреждение имело право присваивать степени ветеринара и магистра ветеринарной медицины, соответствующие университетским степеням кандидата и магистра, со всеми их правами. Профессора и доценты института во всех правах были равны с профессорами и доцентами университетов. Те из них, которые читали специальные науки, должны были иметь степень магистра ветеринарной медицины.

Фото: wikimapia.org

31 мая 1918 года в Казань отправились квартирьеры террористической организации Бориса Савинкова для подготовки мятежа против большевиков. Целями восставших были ликвидация большевистской диктатуры, восстановление политических и экономических свобод, созыв Учредительного собрания, разрыв Брестского мира и с помощью союзников России по Антанте открытие нового Восточного фронта против Германии и большевиков. Гарантировалось право собственности крестьян на землю на основании закона, однако к этому времени земля была социализирована как «общенародное достояние» и передана крестьянам «на началах уравнительного землепользования» (согласно Декрету о земле, принятому II Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 года, чья правомочность восставшими не признавалась).



31 мая 1919 года в Казани состоялся первый коммунистический субботник, объединивший 205 человек. Проводился он на Московско-Казанской железной дороге. Субботник стал поводом для статьи В.И. Ленина «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»)», впервые опубликованной отдельной брошюрой в июле 1919 года.

Фото pastvu.com

31 мая 1994 года в ходе рабочего визита в Татарстан президент России Борис Ельцин осмотрел детский реабилитационный центр, побывал в совхозе «Майский», посетил Петропавловский собор и мечеть Марджани. До того, как стать президентом, Ельцин приезжал в Казань два раза: будучи двухлетним ребенком, когда его репрессированный отец сидел здесь в тюрьме, и студентом, когда путешествовал по стране.

31 мая 2002 года в Татарском театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина состоялся ХIV съезд писателей Татарстана. Принявший участие в работе съезда первый президент республики Минтимер Шаймиев в своем выступлении отметил, что народ любит и ценит литературу, черпает в ней силы и вдохновение. Многие века она учила, воспитывала, давала ответы на самые сложные жизненные вопросы. Участие в съезде писателей, встречи с творческой интеллигенцией — это очень ответственное дело, подчеркнул он.

Фото: Максим Платонов

31 мая в 2019 году указом президента России международным аэропортам страны присвоили имена выдающихся соотечественников. Воздушная гавань Казани обрела имя Габдуллы Тукая, аэропорт «Бегишево» — первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. В проекте по присвоению имен великих российских соотечественников участвовали аэропорты по всей стране. На завершающем этапе конкурса, с 12 по 30 ноября, каждый россиянин мог выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».



Начало стройки Транссиба, первый танк и памятник Бродскому

31 мая 1223 года состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, положившее начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Битва на Калке в истории Руси имела огромное значение, хотя и отрицательное для страны. Поражение русских войск показало монголам, что Русь в военном отношении намного слабее, что в ней нет единства.

Фото wikipedia.org

31 мая 1891 года во Владивостоке начали строить Транссибирскую магистраль. В этот день цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, заложил первый камень железной дороги на участке пути недалеко от Владивостока. За строительством магистрали следил специально созданный Комитет по сооружению Сибирской железной дороги. Транссиб, Великий Сибирский путь — железная дорога между Челябинском и Владивостоком, соединяющая европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами.



31 мая 1915 года провели испытание первого в мире танка «Вездеход». Машину выпустили на Русско-Балтийском заводе в Риге. Конструктором танка был 23-летний Александр Пороховщиков, который в Гражданскую войну сражался летчиком в Красной Армии, затем работал в конструкторском бюро. Дед известного актера Александра Пороховщикова.

Фото wikipedia.org

31 мая в 1952 году состоялось открытие Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. Он соединяет Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с другом вблизи Волгограда. Разработка проекта Волго‑Донского водного пути поручалась различным ведомствам (Наркомату путей сообщения, Наркомводу). Но не один из предложенных вариантов строительства канала не был одобрен. В 1920 году по плану ГОЭЛРО правительство страны вновь поставило вопрос о создании канала, к середине 30-х годов проект подготовили. Но и его не смогли реализовать из-за начала войны, работы возобновились только в 1943 году после Сталинградской битвы. Канал строили руками «врагов народа» — политзаключенных, осужденных по 58-й статье УК. Сооружение сдали в уникальные сроки в мировой истории гидростроительства — всего за 4,5 года. Канал связал Москву и страны соцлагеря Восточной Европы по воде.



31 мая 2011 года в Москве состоялось открытие памятника поэту Иосифу Бродскому. Памятник — создание скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Сергея Скуратова. Франгулян работал над памятником 7 лет и создал его на собственные средства. «Памятник Бродскому — мой личный подарок городу. Все полностью: и постамент, и гранит, и скульптура», — говорил Георгий Франгулян. Скульптура стоит напротив американского посольства, и объемная часть изображения Бродского обращена в сторону посольства. Известно, что Бродский подвергался гонениям со стороны советского правительства и 4 июня 1972 года был вынужден покинуть СССР и избрать эмиграцию, вначале Бродский прожил некоторое время в Европе, а затем улетел в США, где жил и плодотворно работал до самой смерти.

Фото: vipgeo.ru

Запуск Биг-Бена, первый электропоезд и победа Казани в Брюсселе

31 мая 1859 года на лондонской башне запустили знаменитые часы Биг-Бен. Часовая башня Big Ben является частью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца, где располагается восстановленный после пожара 1834 года британский парламент. 11 июля того же года часы обрели «голос» — тогда впервые «заговорил» Большой колокол башни.



31 мая 1879 года в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом. Длина круговой железной дороги составляла 300 метров. Посетители выставки были крайне удивлены поездом, двигавшимся без пара и лошадей. Изначально Сименс разработал электропоезд для использования в шахтах, но уже в 1881 году в Берлине на маршрут вышел первый электрический трамвай.



Фото: controleng.ru

31 мая 2008 года в Брюсселе на заседании FISU Казань выбрали столицей Универсиады-2013. Соперниками татарстанской столицы были испанский Виго и южнокорейский Кванджу. Казань одержала убедительную победу — за нее отдали свои голоса 20 из 27 членов исполкома FISU. Процедуре голосования предшествовали презентации претендентов и совещание членов исполкома FISU. Заявочный ролик для столицы Татарстана снимал голливудский режиссер Руперт Уэйнрайт. Ролик состоял из трех минифильмов, которые, по словам автора, должны были «заставить членов исполкома FISU влюбиться в этот город с первого взгляда».