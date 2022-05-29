Цитаты недели: Путин — о «люксус-классе», Константинов — об английском, Толстой — о возврате Украины

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Жизнь россиян в условиях западных санкций, конечно, изменилась, но те, кто привык к люксовым товарам, смогут их достать и в обход ограничений, убежден глава государства Владимир Путин. Одной из ключевых тем в России и мире по-прежнему остается специальная военная операция на Украине. Вместе с этим мировые лидеры прогнозируют дальнейшие последствия санкционного давления и ищут пути собственного развития. Некоторые подводят итоги, а кто-то пытается найти поддержку. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

Об импортозамещении

Те, кто захочет завезти какие-то товары «люксус-класса», «лакшери», они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Mercedes, и будут ездить. Уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны. Для нас не это важно.

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне продолжат покупать люксовые товары компаний, которые ушли с российского рынка. Он отметил, что для страны куда важнее предметов роскоши инженерные и научные центры. Страна не успела выполнить часть планов по импортозамещению, но не считает это проблемой, заключил президент.



Об опасности следования за другими

Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? Мы делаем ребенка заложником: он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой исключить английский язык из школьной программы. По его словам, «тупое следование за чужой цивилизацией» может быть опасно. Константинов отметил, что можно создать курсы по изучению языков для тех, кому это действительно необходимо.



Об исторических корнях

Исторически мне кажется, что, в общем-то, и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великороссию. И, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к нам вместе с Беларусью. Вот такая программа. А дальше посмотрим.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая перед студентами МГИМО, заявил, что Украина и Беларусь в будущем могут войти в состав России. 25 мая Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.



Об урегулировании ситуации на Украине

Турция приложила настоящие усилия для установления мира на Украине вместо того, чтобы участвовать в «шоу» по урегулированию. Мы оказали самую серьезную, конкретную и полезную поддержку Украине и ясно дали понять, что не приемлем посягательства на ее территориальную целостность и право на суверенитет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его страна имеет четкую позицию касательно ситуации на Украине. Вместе с этим он отметил, что Анкара внесла большой вклад в борьбу с угрозами с Востока. Отказ турецкой стороны от поддержки вступления в НАТО Финляндии и Швеции «проистекает не из фанатизма или враждебности», а «из принципиальной позиции в борьбе с терроризмом».



О толерантности

К словам «демократия» и «толерантность» отношусь осторожно. Для меня понятие «толерантность» — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время открытия регионального форума «Новое время — новые мы» заявил, что в нынешнее время слово — «толерантность» обретает другой смысл. При этом он подчеркнул, что не считает себя «упертым демократом» и его «не сильно заботит, совпадает ли позиция с официальной линией или нет».



О вступлении Украины в Евросоюз

Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о небольших шансах Украины получить в скором времени статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующее заявление премьер Нидерландов сделал 23 мая, заявив, что идея вступления Украины в ЕС не нравится многим странам, входящим в объединение.



О космических технологиях

Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро. NASA ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале о том, что представители Европейского космического агентства (ЕКА) давят на партнеров госкорпорации с целью вынудить их отказаться от сотрудничества с Россией. По его словам, ЕКА предлагает деньги и технологии, но замена российской компании вряд ли станет возможной, так как у Брюсселя и Парижа нет подходящих средств выведения модулей в околоземное пространство.



О выгодах поддержки

Зеленскому подпел его германский коллега — канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского, потому что «польско-прусскому союзу выгодно, чтобы Украины не существовало». По его словам, такая ситуация позволит Германии присвоить себе «плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс».



О проблемах бизнеса

Зачем вы там лезете туда, где не чешется? Мы ищем варианты, как поддержать, чтобы у нас появились новые предприятия, новые рабочие места. Если предприниматель выполнил условия по инвестициям и созданию рабочих мест — пусть выкупает.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с бизнес-сообществом, на которой рассказал, что в настоящее время предприниматели являются «основой Татарстана», а главная задача республики — это создание «мощного рабочего класса». Он отметил, что для поддержки предпринимателей уже проделано много работы, в частности благодаря усилиям федеральных коллег. В то же время он раскритиковал ряд профильных министерств, которые ввели ограничения в сфере импортозамещения. В частности, он назвал недопустимым увеличение выкупа земли для бизнесменов, построивших производства.



Об уходе иностранных компаний

Неважно, как мы «разводились». В основном мы «развелись» со всеми цивилизованно. Все всё понимают, и мы работаем. Все СП работают, они так же производят продукцию, которая используется КАМАЗом по тем же назначениям.

Гендиректор компании КАМАЗ Сергей Когогин сообщил, что все совместные предприятия организации с иностранными партнерами работают, несмотря на сложившуюся с конца февраля обстановку. Он отметил, что перспективы возврата иностранных компаний на российский рынок будут зависеть от «политической стабилизации». Вместе с тем, по его мнению, отсутствие иностранных автопроизводителей на российском рынке может затянуться.

