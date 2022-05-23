Эрдоган: Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», а оказала Киеву серьезную и полезную помощь вместо этого. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Турция приложила самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. И оказала таким образом Украине серьезную, конкретную и полезную помощь. Также Анкара смело выразила свою позицию России.

Эрдоган отметил, что при этом Турция продолжает развивать свои отношения с Россией.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Турция после начала специальной военной операции на Украине несколько раз предлагала свои посреднические услуги в урегулировании ситуации. Так, в Стамбуле 29 марта прошел последний на сегодняшний день очный раунд переговоров делегаций Москвы и Киева. После этого стороны вновь вернулись к онлайн-встречам.



Также Эрдоган выражал надежду, что в его стране может пройти трехсторонняя встреча — он, лидер России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Он уже предлагал главе России организовать встречу с украинским коллегой.



Дарья Акимова