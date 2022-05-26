Рустам Минниханов о ЖКХ: «Меня беспокоит аварийность»

В Татарстане за 261 день отопительного периода в жилищно-коммунальном хозяйстве произошла 2 741 авария

Итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в Татарстане в отопительный период 2021—2022 годов подвели на заседании кабинета министров Республики Татарстан. Совещание прошло при участии президента РТ Рустама Минниханова. В отопительный сезон произошла 2 741 авария. Основная причина — износ инженерных сетей. Рустам Минниханов предложил пересмотреть инвестпрограммы, направив основные силы на обновление подземной инфраструктуры. Подробности — в материале «Реального времени».

Треть сетей водоснабжения и водоотведения — ветхие и подлежат замене

Отопительный сезон стартовал 6 сентября и завершился в мае текущего года. Его продолжительность составила 261 день.

«В течение прошедшего осенне-зимнего периода, к сожалению, имели место и аварийные ситуации с отключением теплоснабжения», — отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин, открывая заседание. За 261 день отопительного периода в жилищно-коммунальном хозяйстве произошла 2 741 авария. Больше всего — 1 862 случая, или 68%, — в сфере водоснабжения. При этом все нештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки.

Причиной аварий, по словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина, является неудовлетворительное состояние инженерных сетей. «В республике из 23400 километров сетей водоснабжения и водоотведения являются ветхими и подлежат замене около 8 тысяч, что составляет 33%. Из 3100 км сетей теплоснабжения — чуть больше 1000, или 37%». Общий износ объектов теплоснабжения приближается к показателям по объектам водоснабжения и водоотведения, — отметил министр.

В течение прошедшего осенне-зимнего периода, к сожалению, имели место и аварийные ситуации с отключением теплоснабжения», — отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин

Лидерами по количеству аварий в сфере теплоснабжения за прошедший отопительный период стали Казань, Альметьевский и Бугульминский районы.



Обеспокоенность высокой аварийностью выразил и президент республики Рустам Минниханов. «Мы больше инвестируем в то, что видим, но остается и подземная инфраструктура», — отметил он и предложил пересмотреть инвестпрограммы. «Некоторые программы надо сократить или приостановить и инвестировать в это направление — в сферу теплоснабжения и водоснабжения», — поручил президент.

Долг за энергоресурсы снизился на 70 млн рублей

Положительная динамика прослеживается в собираемости платежей с потребителей за оказанные услуги. По словам Марата Айзатуллина, на 1 мая текущего года уровень среднегодовой собираемости платежей с населения составил 98,8%. «Высокая платежная дисциплина обеспечивает дальнейшую своевременность расчетов предприятий жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками энергоресурсов. И напротив, каждый рубль, который потребители не вернули поставщикам, сказывается на надежности работы жилищно-коммунального комплекса», — подчеркнул министр.

Просроченная задолженность за энергоресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства оставляет 360 млн рублей, из которых 64 млн рублей за электроэнергию, 296 млн — за газ. Снижение задолженности по сравнению с прошлым годом составило 70 млн рублей: долг за электроэнергию уменьшился на 41 млн, за газ — на 29 млн.

При этом общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 8,8 млрд рублей. «Порядка 9 млрд рублей долгов — этим вопросом надо заниматься, держать на контроле, чтобы долг не увеличивался», — поручил Рустам Минниханов.

«Мы больше инвестируем в то, что видим, но остается и подземная инфраструктура», — отметил президент и предложил пересмотреть инвестпрограммы.

В 205 учреждений Казани возобновлена подача тепла

В столице Татарстана отопительный сезон завершился 28 апреля, когда среднесуточная температура достигла 12,4 градуса. Но из-за похолодания подачу тепла возобновили в 205 социальных учреждениях. Об этом сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров: «В связи с похолоданием было принято решение по заявкам руководителей социальных учреждений возобновить подачу тепла в больницы, роддома и детские сады. Всего сейчас подача тепла возобновлена в 205 учреждениях», — рассказал он.

По словам Гафарова, в Казани уже во всю развернута подготовка к следующему отопительному периоду. Всего до начала ОЗП в городе предстоит промыть и опрессовать почти 2 тысячи километров наружных трубопроводов отопления и 9 тысяч километров внутридомовых сетей. Это 6 тысяч многоквартирных домов и 842 объекта социального назначения.

Энергопредприятия готовятся к следующему ОЗП

«Прохождение отопительного периода во многом зависит от эффективной работы предприятий энергетического комплекса», — подчеркнул Алексей Песошин.

О работе АО «Татэнерго» на совещании отчитался заместитель генерального директора — технический директор Ильгизар Гайфуллин. По его словам, предприятию удалось обеспечить надежное теплоснабжение, по сравнению с аналогичным периодом снизилось количество технологических нарушений на электростанциях компании. В ходе подготовительных работ к следующему ОЗП предприятие запланировало 252 мероприятия по ремонту и реконструкции оборудования, в том числе замена 41,5 километра тепловых сетей.

Подводя итоги заседания, Алексей Песошин призвал всех максимально мобилизовать усилия на качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону

Станции еще одной крупной энергокомпании Татарстана АО «ТГК-16» прошли отопительный период без аварий и остановок, обеспечив надежное теплоснабжение промышленных потребителей и социально значимых объектов.

«В зоне деятельности ЕТО-2 находятся более 50 жилых многоквартирных домов. Помимо этого, за прошлый отопительный сезон в ЖК «Салават купере» было введено в эксплуатацию 10 жилых многоквартирных домов, одна школа и один детский сад, в ЖК «Радужный» — один новый жилой многоквартирный дом. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 9 домов во втором квартале «Салават купере», продолжается строительство домов и в других кварталах микрорайона, Все эти объекты будут обеспечены теплом от Казанской ТЭЦ-3», — поделился планами в разговоре с корреспондентом «Реального времени» генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Подводя итоги заседания, Алексей Песошин призвал всех максимально мобилизовать усилия на качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону: своевременно оформить паспорта готовности, а также принять меры по сокращению просроченной задолженности за энергоресурсы до начала отопительного периода 2022/2023 года.