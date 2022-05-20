Вяльбе снова президент, Татарстан — опять чемпион

Что еще надо для того, чтобы с размахом отметить окончание сезона?

Грандиозно, если не сказать больше, прошло окончание сезона у Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана. С участием президента федерации Елены Вяльбе, одного из ведущих тренеров страны Олега Перевозчикова, приглашенных республиканских вип-персон. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Ильшат Фардиев: «Честь имею!»

Откровенно говоря, подобные шикарные мероприятия бывают у немногих. «Вы не просто лучше выступаете с каждым годом, вы эти события все лучше и лучше отмечаете», — выразила экспертное мнение одна из героинь торжеств Елена Вяльбе.

Присоединяясь к ее оценке, можно вспомнить, к примеру, как отмечала окончание сезона международная федерация легкой атлетики, федерация плавания России, когда спортсмены были в смокингах, спортсменки в вечерних платьях. Ранее и федерация лыжного спорта и биатлона пробовала провести нечто в подобном стиле, когда фотоитоги мероприятия забивают сторис практически всех участников. Но нынешнее действо превзошло все ранее проводимые и может поспорить, наверное, и с аналогами из других видов спорта. Во всяком случае, закралось подозрение, что в женскую сборную Татарстана призывают исключительно девушек модельной внешности. Только не с заданными параметрами 90-60-90, а с приближенными к реальности: прекрасное лицо, точеная фигура, очаровательная улыбка. Во всяком случае, в этот день не сложно было перепутать лыжниц с девушками из модельного агентства, специально приехавшими для награждения лауреатов.

Но у каждого бала должна быть своя королева. У казанского в этом плане выступала трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе. В столицу Татарстана она прибыла в качестве кандидата в президенты федерации лыжных гонок России, поскольку подходил к концу срок ее полномочий на этом посту, а уедет вновь избранным президентом. Как, кстати, неоднократно бывало у ее звездного коллеги Владимира Сальникова, возглавляющего федерацию плавания. Но с Сальниковым республика дружит с незапамятных времен, потратив на это много сил руководства министерства спорта, конкретно — Владимира Леонова, всегда подчеркивающего свой «водоплавающий» статус, и его первого зама Халила Шайхутдинова. А с Вяльбе сдружился Ильшат Фардиев, руководитель татарстанской федерации лыжных гонок и биатлона, с недавних пор ее заместитель в федерации России. Он был на этом бале в качестве короля. Танец их наверняка тоже уже появился в соцсетях их подопечных по сборным России и Татарстана, но еще больше говорит об их дружбе и сотрудничестве то отношение, которое они демонстрировали друг к другу. Как только Фардиев, стоя на сцене, закончил одно из своих выступлений тостом (выступлений, кстати, было несколько), Вяльбе направилась со своего стола, который стоял в центре большого зала, с рюмкой водки. Фардиев выпил со словами: «Честь имею!»

С Вяльбе сдружился Ильшат Фардиев, руководитель татарстанской федерации лыжных гонок и биатлона, с недавних пор ее заместитель в федерации России

Елена Вяльбе: «Уровень развития лыжного спорта Татарстана летит вверх с огромной скоростью»

Вяльбе приехала в Казань триумфатором. Вся сборная России завоевала на Олимпиаде-2022 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые), ровно столько золотых, сколько выиграла сама Елена Валерьевна по итогам чемпионатов мира. Тогда ее подопечные стали фундаментом общего успеха российского спорта в Пекине, становым хребтом олимпийской делегации. Когда в конце года российские лыжники будут вспоминать и отмечать этот свой успех, они знают, к кому обратиться за тем, чтобы праздничная часть мероприятия была проведена на высоте.

А пока же Елена Валерьевна поздравляла Татарстан с победой в общем зачете Кубка России. «Если говорить про Татарстан, то уровень развития лыжных гонок в республике не просто повышается, он летит вверх с огромной скоростью. Очень много на самом деле серьезных успехов, и самое главное, что ежегодно вы проводите детские соревнования и сами видите, какой наплыв идет детей в этом виде спорта. И однозначно Татарстан подготовит своего олимпийского чемпиона».

Надо помнить, что в конце мая пройдет конгресс FIS, где будут решаться дальнейшие действия международной федерации лыжных гонок по отношению к России и образовавшей с нами тандем Беларуси. Свои взаимоотношения с западными коллегами Вяльбе охарактеризовала как «рабочая, конструктивная обстановка. Как раньше общались, так и общаемся, работаем. Сейчас проходили все комитеты, практически во всех комитетах, у нас их шесть, как вы знаете, наши представители везде были. Никто никому не задает никаких вопросов, не выражает претензий. Поэтому никакого давления не чувствуем со стороны FIS или со стороны наших коллег из других федераций».

Хотя Вяльбе не скрывает о противоречиях, которые касаются, в частности, желания продвигать в международный спорт трансгендеров. В лыжах о таковых пока еще не слышно, но лиха беда начало, тяжелая атлетика и плавание уже знают о подобных персонажах.

Елена Валерьевна поздравляла Татарстан с победой в общем зачете Кубка России

«Допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины, это все утопия. Таким образом мы просто похороним женский спорт. Так что российская сторона против».

Книксен от Вяльбе

А вот на предложение корреспондента «Реального времени» начать отвечать на вопросы на татарском языке, часто бывающая в нашей республике Вяльбе отреагировала со смехом: «К сожалению, кроме рахмат я ничего не знаю», — и... сделала книксен. Правда, со знанием татарского она поскромничала — «алга» она тоже выучила. Кстати, Фардиев в своей речи обратился к ней на татарском: «Большое спасибо от чистого сердца за то, что так нас чествуете. Не бывает такого, когда бы вы не приезжали в республику хотя бы раз за год». «Она понимает, — пояснил он для собравшихся, — только говорить не может. А каждый ваш приезд к нам — это большие инвестиции, которые мы вложили и в спорткомплекс «Локомотив» в Юдино и в новый лыжно-биатлонный комплекс в Мирном».



Сезон у татарстанских лыжников был отмечен победами во всех российских соревнованиях. Третья победа в общекомандном зачете чемпионата Татарстана, пятый подряд Кубок, медали молодого лыжника Дениса Филимонова на чемпионате мира среди молодежи. После 38-го места в стране, на котором пребывала сборная республики в 2011 году, когда республиканскую федерацию возглавил Ильшат Фардиев, это как раз реальная демонстрация слов Вяльбе о том, что «Татарстан летит вверх с огромной скоростью».

Елена Валерьевна вспоминала, как нелегко давалось Фардиеву решение о необходимости возглавить республиканскую федерацию, и пожелала: «Несмотря ни на что, продолжать работать с еще большей энергией, с еще большим упорством и яростью тренироваться, и рано или поздно мы снова будем везде допущены, и еще раз докажем, что мы лучшие и нам нет равных. Только так, и только алга», — тут Вяльбе продемонстрировала, что в татарском понимает гораздо больше, чем «рахмат», и, главное, употребляет важные слова в нужном контексте.



Джаудат Абдуллин, фото minsport.tatarstan.ru