К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией возрождают оперу «Кара пулат»

К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Тинчуринский театр всего на пять дней, с 18 по 22 мая, вернули оперу «Кара пулат» («Черная палата») Эльмира Низамова по либретто Рената Хариса. Станет ли масштабная работа репертуарной, покажут ли ее в Болгаре — вопросы серьезные. Но гораздо более важно то, что постановка оперы вновь показала, что татарских певцов, которых можно ввести в такие проекты, не хватает.

На оперной сцене — замена!

«Кара пулат» был показан зимой 2015 года. Его сюжет основан на легенде о булгарских девушках, которых воины Тамерлана загнали в каменную палату, чтобы выяснить, кто же из них ханская дочь, она якобы в огне не горит. Сама Черная палата, построенная в XIV веке, считается зданием суда и места временного заключения осужденных.

Главную мужскую роль Турыбатыра тогда исполнял Рузиль Гатин, вскоре начавший активно петь в итальянском «Ла Скала». Гульнора Гатина, в тот момент его жена, после роли Наргизы окончательно обосновалась как одна из ведущих артисток театра оперы и балета.

Из главных героев в 2022-м остались Артур Исламов (Карабатыр) и Денис Хан-Баба (Мамат, приближенный Карабатыра).

Роль Турыбатыра доверили Ильгизу Мухутдинову, солисту оперной студии Казанской консерватории, а его партнершей стала Илюса Хузина, таки вернувшаяся из Вены в Казань. Ради оперы сцену Тинчуринского освободили от других постановок с 9 мая, театр работает сейчас на других площадках.

В первой версии Турыбатыра играл Рузиль Гатин (слева). Фото instagram.com/elmirnizamov

«Я теряю технику и ухожу в эмоции»

Саму идею поставить оперу по булгарской легенде предложил Ренат Харис, с которым ранее Низамов сделал мюзикл «Алтын Казан». А через несколько месяцев заслуженный поэт рассказал молодому композитору о новой затее, они сделали несколько набросков, показали Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву.

— Я помню этот день очень хорошо, — говорит Низамов. — Ему понравились и слова, и музыка, и он предложил поставить ее. В 2013—2014 годы я оперу писал.

— Декорации были очень тяжелыми, — рассказал Фанис Мусагитов, директор Тинчуринского театра и продюсер проекта, на пресс-конференции в преддверии премьеры. — Они были сделаны для того, чтобы поставить оперу в Булгаре, были сделаны очень крепко, как точная копия Черной палаты.

Оперу также показали в Качаловском, а также в московском Малом театр. После этого проект остановился, поскольку солисты разъехались. В связи с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией было решено оперу возродить. На пять дней.

— Во-первых, она очень сильная женщина, — говорит Хузина о своей героине. — Когда на ее глазах терзают любимого, она защищает не только себя, но и других девушек. Она очень преданная, любит свою землю, свою родину. Я Наргизу знаю давно. Потому что Эльмир разрешает петь арии из его произведений. Мне было просто войти в этот образ. Последняя ария Наргизы — потрясающая. На репетициях возникают настолько сильные чувства, что я теряю технику и ухожу в эмоции.

— Турыбатыр — он один из первых булгарских батыров, — рассуждает Мухутдинов. — На репетициях я ощущаю, что даже в нашем маленьком репетиционном зале у всех рождается любовь к нему.

— Я бы не назвал это оперой, — включил продюсерские навыки Мусагитов. — Это синтез. Это и мюзикл, здесь мощные танцы, есть акробатические номера, там заставляют петь, вися вниз головой. Это особенное татарское произведение.

— Это круче, чем шоу на Первом канале! — позже сделал он вывод.



Есть оркестр, нет солистов



Что касается творческой группы, то Георгий Ковтун, работавший над проектом в 2015-м, остается в программах главным режиссером, однако Туфан Имамутдинов, главреж Тинчуринского, отвечает за ввод новых артистов. Помимо солистов, это еще и хор, который обновился полностью. За хореографию вновь взялся Фанис Исмагилов, за вокал — Дина Венедиктова.

— Самое большое изменение в том, что если раньше у нас был приглашенный оркестр «Новая музыка», — говорит Низамов (и играл он в зале, поскольку оркестровая яма была закрыта), — то сейчас возник оркестр театра под управлением Ильяса Камала. Мы позвали нескольких музыкантов, но в основе все это делается театром.



Покажут ли спектакль в Болгаре? По словам Мусагитова, на это требуются множество дополнительных расходов. Надо обустроить вращающуюся площадку, решить вопрос с проектами, отвечающими за всю магию. Так что мощного шоу на празднике не будет. При этом на пятидневную премьеру зовут и через организации, и через гостиницы.

Что касается главного вопроса о вводе постановки в репертуар, то здесь проблема остается та же, что и пять лет назад. Татарских оперных певцов можно пересчитать на пальцах двух рук.

— У солиста там есть верхнее до, — привел пример Низамов. — Я знаю двух людей, которые могут ее взять. Это Рузиль Гатин, и вот второй рядом со мной сидит. А еще он должен знать язык, у него должен быть артистизм. Таких артистов — совсем немного. Мы должны их, как птенцов, беречь. Мне часто звонят, а вот вашу песню поет артист, а кто еще может? Никто.

Получается, что за семь лет, прошедших с постановки «Кара пулат», разговоры о музыкальном театре и развитии татарского высокого вокального искусства остались на уровне разовых проектов. Мюзикл «Алтын Казан» — редкий гость на сцене театра оперы и балета. Постановки оперной студии консерватории не могут стать репертуарными, поскольку это проект исследовательский и образовательный, а не зрелищное учреждение. Организаторов спросили: почему бы им не набрать второй состав, чтобы не возникало проблем с расписанием? А второй состав просто не получится набрать. Татароязычному артисту с верхним до проще себя реализовать в Москве, Петербурге или Милане.