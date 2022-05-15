Этнограф Елена Гущина: «Народный костюм интересен не только туристам, но и горожанам Казани»

Есть ли перспективы у «Театра национального костюма», новой инициативы Казанского кремля и «Мисс Татарстан?»

В начале мая в Казанском кремле в обновленном здании Присутственных мест Республиканская общественная организация «Мисс Татарстан» при поддержке Министерства культуры РТ представила «Театр национального костюма», площадку, на которой планируется проводить показы, лекции, мастер-классы и выставки. По просьбе «Реального времени» и. о. заведующего кафедрой антропологии и этнографии Института международных отношений КФУ Елена Гущина поделились своими соображениями о будущем проекта в авторской колонке.



Насколько национальная мода может быть интересна туристам?

Очень интересна, без сомнения! Приезжая в другой регион/страну, люди стремятся увидеть «изюминку», познакомиться с «местным колоритом», как говорят сами туристы. Народный костюм является одной из главных зримых составляющих культурного кода народа. Я достаточно долго проработала в Этнографическом музее КФУ и много общалась с туристами из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья — тема народного костюма и его интерпретации в современном мире не теряет своих позиций.

Причем не теряет с XIX века. Если посмотреть дореволюционные путеводители по Казани, то, описывая музеи, и Этнографический музей Казанского университета в частности, составители большое внимание уделяли именно костюмам, которые можно было увидеть там.

Я бы еще сделала акцент вот на чем: и тогда, и сейчас, представляя народный костюм, говорят и показывают праздничный костюм. Конечно, праздничная и обрядовая одежда представляет наибольшую этнографическую ценность, к ней было особенное отношение — ее богаче украшали, тщательнее хранили и передавали из поколения в поколение. Праздничный костюм был связан с эстетическими представлениями каждого народа и обладал знаковой функцией. И он был действительно очень красивым, нарядным, его хотелось и хочется рассматривать и рассматривать. Но в этой одежде ходили не каждый день. И не все.

Красота, смыслы и культурные параллели, связанные с этническим костюмом, вызывают большой интерес у людей на протяжении длительного времени. И сейчас он не ослаб, а даже, наоборот, увеличился. И народный костюм интересен не только туристам, но и горожанам Казани. Что видно даже и по посетителям тематических выставок и лекториев.



Фото: kazan-kremlin.ru

В каком формате я бы сама видела подобное мероприятие? Однозначно в гибридном формате, когда сочетаются показы, мастер-классы, научно-просветительские лекции, дискуссии и другие подобные мероприятия. Причем все эти мероприятия должны быть рассчитаны действительно на широкую публику, чтобы была возможность выбора по интересу и уровню «подготовки», вовлеченности в тему. И не только для зрителей, но и для обучения профильных специалистов в области моды, дизайна, ремесленных технологий. Также важно, чтобы на такой площадке была возможность приобрести качественную продукцию современных дизайнеров и ремесленников, воссоздающих/интерпретирующих народные традиции.

Специалистов много быть не может

В Татарстане есть действительно хорошие специалисты, занимающиеся и костюмом, и ремеслами, промыслами. Их априори не может быть много, так как это не массовое производство. Но, как я поняла, проект рассчитан не только на местных мастеров, но и открыт к сотрудничеству с дизайнерами и ремесленниками Поволжья, да и не только.

У меня есть претензии к названию. Мне кажется, оно не совсем современно и ограничивает тот широкий спектр направлений деятельности и потенциал, который есть у проекта. Еще в середине XIX века британский дизайнер Чарльз Фредерик Уорт основал первый дом высокой моды, которые достаточно быстро стали распространятся по всей Европе и Америке. А в советской России с 1920-х годов появляются ателье мод, которые задумывались как средоточие всего нового в искусстве и костюме, а в конце прошлого века появляются и театры моды. Они выполняли и выполняют важную роль, являясь симбиозом театра и режиссуры с модой и особым восприятием тенденций в костюме, что, безусловно, зрелищно и интересно. Но заявленный план/структура проекта гораздо шире этих рамок, на мой взгляд.

Фото: kazan-kremlin.ru

Может ли национальный костюм стать вновь бытовым

В понятие «народный костюм» входят одежда, обувь, головной убор, украшения и аксессуары. Народный костюм постоянно менялся, и это диктовала сама жизнь (например, перестало быть необходимым самостоятельно изготавливать ткань, а потом и саму одежду; менялись сферы деятельности и тому подобное). Ну и да, была мода. Не только как мы сейчас в большинстве воспринимаем моду на этничность, когда дизайнеры обращаются к народным традициям. Была мода, которую в деревню приносили из города. И, когда мы говорим о костюмах народов России в XIX и первой половине XX века, нельзя не учитывать это фактор.

Народный костюм постоянно менялся. И он был очень разным. Вообще, традиционный костюм содержал информацию о социальной категории своего владельца (этническую, гендерную, возрастную, конфессиональную, профессиональную), об уровне достатка, о территориальной принадлежности (город-село, этно-территориальная группа), о времени создания (праздничный/будничный костюм, сезон), об эстетических представлениях народа и личном вкусе своего владельца. И сейчас в какой-то мере наша одежда выполняет некоторые из этих «опознавательных» функций. И вполне нормальная и распространенная практика, когда какие-то элементы народного костюма включаются в нашу современную одежду.



Елена Гущина