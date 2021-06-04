«Я не рассчитывала, что буду ходить в сарафанах по улицам»

Какая судьба ждет русский, украинский и татарский костюмы и есть ли место национальным нарядам в современной городской культуре?

Институт истории Марджани и Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) провели онлайн-конференцию «Поиск образа города. Гуманитарные науки в городском искусстве и дизайне среды». Два выступления были посвящены роли национальных костюмов в современной городской культуре. «Реальное время» предлагает ознакомиться с докладом эксперта-исследователя уличного искусства Анны Нистратовой, в котором она сравнивает судьбы русского, украинского и татарского повседневных нарядов.

Сарафан как объект и наряд

Я иммерсивный ученый. Занимаюсь исследованиями на практике. Последняя моя практика — хождение в повседневной жизни в русском костюме. И я расскажу вам, как это со мной произошло. Я и объект, и субъект этого доклада.

Это немного переиначенное определение, что такое традиционный национальный костюм. Это — «сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности, в зависимости от конкретного региона, пола человека, назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, пожилых женщин или мужчин)».

Тут мне хотелось бы дать картинки японского кимоно или индийского сари. Это такие предметы одежды, по которым вы можете мгновенно идентифицировать представителя той или иной национальности.

Нистратова на экскурсии

Нижегородской сайт сделал материал о моем гардеробе, который вызывал просто невероятный отклик у людей. Я стала специалистом в области костюма, хотя на самом деле я часть команды института исследования стрит-арта. Я вместе со всеми принимаю участие в альметьевском проекте «Сказки о золотых яблоках», я консультант по художникам, я работаю с эскизной частью при создании муралов.

Этот материал мне важно было сделать, я благодарю команду The Village за то, что мы это провернули. Традиционный костюм — это не что-то, чем обладаю я. Это вещи, которые есть у многих женщин и у некоторых мужчин, которые занимаются фольклором или этнографией. Но они их не надевают их в повседневной жизни. Русский костюм в повседневной жизни встретить довольно сложно.

Как Альметьевск заставляет искать себя

Я расскажу, как это со мной произошло, потому что я, конечно, никогда не рассчитывала, что я буду ходить в сарафанах по улицам. Я родилась и выросла в Москве. Мой папа родом из маленькой деревни в Нижегородской области, мама — из Белгородской области. Все мои предки были крестьянами. Они мигрировали в Москву, как многие тогда — в конце 60-х годов, там повстречались, там родились мы с сестрой. Мои бабушки и дедушки умерли задолго до моего рождения. Никакой памяти семейной у меня не существовало.

Когда я начала заниматься исследованиями уличного искусства и попала в Нижний Новгород, то меня там все так поразило... Трудно описать этот эффект. Когда я начала заниматься местными уличными художниками, стала ходить по музеям, то столкнулась с феноменом нижегородской крестьянской культуры. Я попала в музей истории художественных промыслов в Нижнем Новгороде и испытала глубочайшее потрясение от количества и качества эстетики работ. Я быстро поняла, что миф, который был создан советской идеологией о забитом крестьянстве, о бедном, несчастном, жутко страдающем крестьянстве, которое освободила революция от ненавистного царя, — это полная ложь.

У меня были ощущение, что меня обокрали. Я ничего не знала из этой культуры. Когда я начала заниматься визуальными исследованиями, у меня возникла теория, что нижегородские уличные художники, которые тогда активно работали на улицах — они все были юными людьми, до 23—25 лет, они успели много порисовать. У них есть параллели с традиционной культурой. У меня возникла теория, что они являются бессознательными наследниками дореволюционной культуры этого региона.

Я пришла с этой идеей к Анне Марковне Гор, директору «Арсенала», и она сказала, делай исследование. Это заняло 3 года, мы сделали выставку в «Арсенале» в 2017 году.

Вот один из примеров выставки. Андрей Оленев «Ноша» и «Бурлаки на Волге». Сходство, по-моему, очевидно.



Таким образом для меня открылась эта часть жизни, чего я не ожидала. В это время моя родная сестра, Света Власова, пошла в студию реконструкции русского традиционного костюма «Русские начала». Наш интерес параллельно развивался. Она сильно обогатила мое исследование. Когда вы видите как создается русский костюм, это очень впечатляет. «Русские начала» существуют уже 25 лет. Такие студии есть не только в Москве. Подобные этнографические костюмы шьют многие люди.

Источник: rus-nachala.ru

Когда мы начали работать в Татарстане, страстное желание найти идентичность появилось и у меня. Моя сестра нашила много платьев, они красивые висели в шкафу, я подумала — почему бы не носить их в повседневной жизни. Начался мой эксперимент, который идет уже 2-3 года.

Татарский костюм — эстрадный, делегатский, реконструированный

Я собрала картинки и о том, что происходит с татарским костюмом. Первая ситуация — это сабантуй. Это эстрадный вариант костюма.



Вторая фотография — это съезд татарских женщин 2017 года. Мне нравится, что они все в калфаках, нравится сам предмет — элегантный. Это показатель, что такие официальные мероприятия имеют свой символ.

Далее — реконструкция татарского костюма. Это фотография с «Печән базары» — фестиваля татарской культуры, где молодежь своими силами пытается создать татарский Look. На фотографии — наша художница Гузель Гарипова, которая работала с нами в Альметьевске.



Источник: vk.com/pechenbazar

А это съемки проекта Millihasite. Они делают потрясающие реконструкции украшений и костюмов, просто феноменальные вещи.

Источник: instagram.com/millihasite

Также я хочу рассказать об украинском и русском костюме. Их стоит сравнить. Потому что мы все — постсоветские страны, республики, народы — находимся в одной отправной точке.

На Украине сейчас национальный костюм стал частью повседневной жизни, неотъемлемой частью праздника. Национальный костюм на Украине носят все поголовно. Журналы Harpers Bazaar, Vogue дают рекомендации, что надеть на День независимости, печатают обзоры костюмов разных регионов.

Источник: bazaar.ru/fashion/vybor/instagram-trend-vyshivanka

Иван Франко как трендсеттер

На Украине история костюма как символа национальности началась в конце XIX века. Начал ее Иван Франко, он был крупным лингвистом, писателем, ученым, общественным и политические деятелем. Он стал носить вышитую сорочку в повседневной жизни. И тогда и впоследствии сорочка — это символ принадлежности к селу. Интеллигенция того времени стала использовать символ как проявление своей украинскости.

Иван Франко. Источник: https://ru.wikipedia.org/

После революции Западная Украина была в составе Польши до 1939 года. С 1925 по 1938 годы там выходил журнал «Нова Хата», который освещал много вопросов. Он был создан для интеллигентных женщин. Там были выкройки модных нарядов со старинной вышивкой. И одна из издательниц говорила, что западные украинки не хотят носить вышиванку, потому что это признак того, что ты из села.

Дальше был Советский Союз. В СССР возник вот такой национальный костюм, все такое, усредненное. В случае Украины, к примеру, девушка в костюме Полтавской области, а парень — в гуцульском костюме.



И вот недавно случился День вышиванки. И президент Зеленский опубликовал фото, о котором моя знакомая Ульяна написала в «Инстаграме»: почему в офисе президента нет консультанта по культуре, который проконсультировал его по поводу рубахи? Потому что та рубашка, которую он носит, похожа на русскую косоворотку. Она приводит пример, что подобная рубашка могла бы существовать. Немножко президент ошибся, тут понятно, почему это людей задевает — они хотят видеть на президенте именно украинскую вышиванку.



Источник: Instagram.com/zelenskiy_official

А что с русским костюмом?

У потрясающего специалиста по искусству Андрея Боровского есть лекция «Альтернативная история русского костюма». Он разбирает, как он стал таким, какой он есть сейчас.

Выкристаллизовывать этот образ начала Екатерина Вторая. Она была немкой, но — русской царицей. Она стала ходить в роскошных русских костюмах. Ввела этикет, что придворные должны также в них ходить. На картине мы видим, что фрейлины одеты в модные платья, но с неорусским силуэтом, и украшены они кокошниками.

«Екатерина II в русском костюме». Неизвестный художник с оригинала Стефана Торелли. Источник: blog.mediashm.ru

А это фото русского бала 1903 года, костюмы были специально пошиты для этого праздника. Они ушли в народ в сотнях фотографий, а также в виде игральных карт.

Источник: wikipedia.org

Крестьянский костюм, который в повседневной или праздничной жизни надевали женщины, не уступал аристократическому. Он украшался жемчугами, шился из дорогих тканей. Но костюмом этим стали интересоваться только в конце XIX века, появились коллекционеры костюмов — благодаря им у нас в музеях, собраниях они есть.

Сергей Прокудин-Горский «Крестьянские девушки. [Нижняя Топорня. Река Шексна]. 1909 год»

И наверное, нужно констатировать, что от русского костюма нам в повседневной жизни остался цветной павловопосадский платок.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Сейчас существуют две версии русского костюма. Эстрадный, обычно это псевдосарафан с хохломским узором, чтобы точно не ошибиться в русскости. И этнографический костюм, который можно встретить на праздниках крестьянского цикла, они вновь стали входить в наш обиход — Масленица, Пасха, Петровские смотрины. Но люди не носят такие костюмы в повседневной жизни.

Что будет дальше — непонятно. Интерес к народной культуре огромен. Особенно у молодежи. Можно объяснить это тем, что всем надоел телевизионный патриотизм, петь русские народные песни гораздо веселее, чем петь что-то про 9 мая.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лен». Источник: vk.com/siniy_len

Что будет дальше? Пока никто не пытался сконструировать русский костюм. Даже Александр Васильев спрашивает: почему никто не носит сарафан. Почему весь мир в своих костюмах, а русские в майках? Вопрос остается открытым.

(Вопрос из зала: «А что с обувью?»).

Я хожу в кроссовках. А так — да, такие костюмы — это дорого. Философия костюма раньше была такова — каждая девушка сама себе и близким создавала гардероб. И ситуация не изменилась — это долго, это дорого, это историческая реконструкция. У меня есть столетний сарафан, но он уже поплыл, (поэтому я его берегу). Да, для этого нужно потратить много сил. Но это не дороже, чем Луи Виттон.

