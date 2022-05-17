Игорь Латыпов: «Чиновники говорили — надо подождать, нет прецедента оформления таких участков»

Председатель ГСК «Мотор» в Ново-Савиновском районе — о затянувшемся вопросе оформления земли под паркингом

Статья, в которой «Реальное время» рассказало о споре казанских чиновников с руководством гаражно-торгового комплекса «Мотор» на ул. Мусина, 29, в процессе которого город потребовал снести здание, вызвала большой отклик. В КЗИО заявляли, что владельцы объекта, построенного «Казанским Гипронииавиапромом», якобы самовольно используют участок земли площадью 0,8 га, находящийся в собственности муниципального образования. По мнению комитета, земля была оформлена незаконно и использовалась без предусмотренных законодательством России прав, что является нарушением. Впрочем председатель ГСК «Мотор» Игорь Латыпов представил совсем иную картину. В статье для нашего издания он рассказывает, как неоднократно обращался в КЗИО, чтобы решить вопрос с участком, но так и не получил ответа.

«Я много раз обращался в отдел садовых участков и гаражей»

Немного истории. 28 февраля 2006 года учредителями, среди которых выступал проектный институт «Казанский Гипронииавиапром» под руководством Бориса Ивановича Тихомирова, а также несколько физических лиц, я был назначен на пост председателя ГСК «Мотор».

ГСК «Мотор» по агентскому договору с «Гипронииавиапром» был застройщиком здания по адресу: г. Казань, ул. Мусина, д. 29. На тот момент многоэтажное здание было построено и введено в эксплуатацию в декабре 2005г.



Начал функционировать на постоянной основе офис администрации с бухгалтерией, была организована работа по приему платежей от владельцев гаражей и помещений, выдача документов для последующей регистрации гаражных боксов и других нежилых помещений коммерческого назначения, которые изначально были заложены в рабочем проекте здания, работа по оформлению земельного участка и многие другие вопросы.



Среди учредителей был проектный институт «Казанский Гипронииавиапром» под руководством Бориса Тихомирова. Фото: tatarstan.ru

Для достижения целей по оформлению земельного участка я много раз, начиная с 2006 года, обращался в Администрацию Ново-Савиновского района в отдел садовых участков и гаражей. Работники этого отдела вместе с начальником юридического отдела лично проводили осмотр здания, в котором на момент осмотра уже эксплуатировались не только гаражные боксы, но и возникшие уже в 2003-2005 годах, то есть задолго до моего назначения на должность председателя ГСК «Мотор», такие магазины как «Арыш Мае», ТК «Корзинка», ТК «Стройка», различные офисы продаж, отделы оказания услуг и другие.

«Говорили, что надо подождать, еще нет прецедента»

Таким образом изначально, использование земельного участка было не только для функционирования гаражных боксов, но и для торговли. Также я обращался с просьбой о содействии в оформлении земельного участка в Управление градостроительных разрешений исполнительного комитета г. Казани. Но в итоге все чиновники говорили, что надо подождать, еще нет прецедента технологии оформления таких земельных участков смешанного типа использования.



Работники администрации лично проводили осмотр здания. Фото kzn.ru

Здание многоэтажного кооператива ГСК «Мотор» было построено по принципу долевого участия. В 7-уровневом здании высотой в 6 этажей (плюс цокольный этаж) располагаются 730 гаражей и 10-15 коммерческих помещений. Благодаря проведенной большой работе администрацией, правлением, председателем кооператива ГСК «Мотор» по формированию полноценных документов для оформления в собственность занимаемых помещений, практически все площади обрели своих хозяев официально и, соответственно, всем зданием владеют члены кооператива на принципах общедолевой собственности.



ГСК «Мотор» живет на полной самоокупаемости

Здание было построено законно, полностью сдано в эксплуатацию, благополучно функционирует. На законных основаниях заключены все договоры с поставщиками коммунальных услуг, и предприятие ГСК «Мотор», естественно, живет на полной самоокупаемости, за счет оплат владельцами эксплуатационных взносов за возмещение по управлению всех помещений и зданию в целом. Это как дом, который управляется ТСЖ, только у нас не собственники жилья, а собственники нежилых помещений.

Площадь занимаемого участка с прилегающими въездами-выездами, проходами составляет порядка 8000 кв. м. Фото 2gis.com

На сегодняшний день ГСК «Мотор» — это управляющая компания, состав которой был выбран на общем собрании членов кооператива и не имеет в собственности никаких помещений, не является ни собственником здания, ни тем более земельного участка. Поэтому в исполнении искового заявления КЗИО г. Казани о сносе многоэтажного здания ГСК «Мотор» решением Арбитражного суда РТ было отказано.

Площадь занимаемого участка с прилегающими въездами-выездами, проходами составляет порядка 8000 кв. м. Я лично, правление кооператива, администрация ГСК «Мотор» продолжаем активно заниматься оформлением земельного участка надлежащим образом, контактируем со всеми государственными органами района и города и надеемся, что общими усилиями удастся завершить этот затянувшийся процесс, итогом которого предполагается заключение долгосрочного договора аренды.



Игорь Латыпов