«Спартак» готов выигрывать у немотивированного «Зенита», а «Динамо» вернется к победам

Прогноз на 29-й тур российской Премьер-лиги

Предпоследний тур радует афишами — нас ждут сразу два дерби в 29-м туре игрового уик-энда. На стадионе «Открытие Банк Арена» мы увидим главное противостояние последних лет — «Спартак» и «Зенит», а в Москве сойдутся «Локомотив» и «Динамо». Спортивная редакция приводит свой традиционный расклад на эти и другие ключевые матчи тура.

«Спартак» — «Зенит»: москвичам больше надо

В последние годы встречи «Спартак» — «Зенит» навязчиво преподносились как главное противостояние в российском футболе. «Зенит» под крылом «Газпрома» действительно открыл новую страницу в истории, перехватив статус гегемона российской Премьер-лиги у «Спартака» и ЦСКА.

Однако в последние годы «красно-белые» все дальше от звания топ-клуба РПЛ, а «Зенит» все серьезнее отрывается от всех бывших конкурентов в уровне финансирования и футбола. Таким образом, в нынешних условиях противостояние «Спартака» и «Зенита» становится лишь неким реверансом в сторону прежних славных времен. «Спартак» давно уже не тот, а «Зенит» вряд ли видит в нем конкурента.

Впрочем, в одном конкретном матче «красно-белые» могут побыть фаворитами противостояния. Этот случай как раз такой. Петербуржцы турнирные задачи решили еще два тура назад, досрочно став чемпионами, а вот команде Паоло Ваноли нужно срочно заработать какой-нибудь смягчающий фактор в проваленном сезоне. И виктория над «Зенитом» вкупе с возможной победой в Кубке России может стать таким фактором.

«Зенит» все серьезнее отрывается от всех бывших конкурентов в уровне финансирования и футбола. Фото: fc-zenit.ru

Тем более москвичи подходят к игре с двумя победами кряду. «Спартак» обезопасил себя от попадания в зону стыковых матчей, но финишировать выше седьмой строчки уже не сможет.

«Зенит» в предыдущем туре был сильнее «Химок». Это была пятая кряду победа гостей, даже несмотря на то, что очки питерцам особо-то и не нужны. Доминирование «Зенита» в российском футболе даже несколько утомляет.

Прогноз «Реального времени»:

На своем поле «Спартак» в нынешнем сезоне набрал 22 очка. Это девятая цифра в лиге. «Зенит» же на чужих полях набрал уже 24 очка с начала сезона. Это третья цифра в лиге. Сухая статистика указывает на то, что и в этот раз команда Семака одержит верх. Но эмоции в таком противостоянии важнее. Поэтому поставим на то, то «Спартак» очки заберет.



2:1 — победа «Спартака»

«Локомотив» — «Динамо»: отступать Шварцу уже некуда, иначе попрощается с серебром

«Железнодорожники» в прошлом туре серьезно помучились в игре с «Рубином» и выжали один спорный мяч с пенальти. Но не сказать, что по игре москвичи были ближе к победе. Команда Заура Хапова постоянно упускала казанцев в свою штрафную, но мастерства и везения тем не хватило. Однако с «Динамо» такие провалы не пройдут — команда Шварца за них наказывает молниеносно.

С другой стороны, в том матче у «Локомотива» было слишком много дисквалифицированных футболистов, из-за чего пришлось прибегать к помощи резервистов. К этому матчу все «забаненные» игроки свои пропуски отбыли и будут готовы к битве. Под вопросом появление на поле только Дмитрия Баринова. У полузащитника травма ноги. Но в прошлом поединке его отлично заменил Артем Карпукас, ставший открытием матча с Казанью. «Локомотив» должен сыграть более собранно.

«Локомотив» должен сыграть более собранно. Фото: fclm.ru

«Динамо» приходится распределять свои силы на два турнира. В среду «бело-голубые» отвлекались на полуфинальный матч Кубка России с «Аланией», где разгромили владикавказцев (3:0) и впервые за 10 лет вышли в финал турнира. Но в чемпионате у «бело-голубых» проблемы длятся уже несколько недель — «Динамо» проиграло три последних матча в РПЛ. А между тем команда все еще ведет борьбу за серебряные медали. У «Сочи» те же 52 очка в копилке, и любая осечка будет стоить «Динамо» серебра, к которому команда так долго шла.

У динамовцев практически нет невосполнимых потерь. Разве что игру пропустят Вячеслав Грулев и Никола Моро из-за дисквалификаций.

Прогноз «Реального времени»:

Серия поражений «Динамо» подзатянулась, так что в этом поединке «бело-голубые» будут предельно настроены на завоевание 3 очков. Тем более победа в Кубке России должна была снять с команды Шварца психологическое напряжение из-за серии неудач. «Динамо» выйдет на поле раскрепощенным и заработает победу.



0:2 — победа «Динамо»

ФК «Краснодар» — ЦСКА: «армейцы» в кризисе идей

В гости к «быкам» едет ЦСКА, который окончательно повалился в концовке сезона. В семи последних играх (учитывая матчи в Кубке России) «армейцы» побеждали лишь однажды.

Москвичи поймали кризис идей и больше не готовы предложить сопернику нерушимых задач. Алексей Березуцкий выронил из рук ситуацию, когда его команда стала крениться в период решающих матчей чемпионата, а легионеры перестали показывать ту яркую игру, которую демонстрировали в первые месяцы в команде. Тот же Языджи, на которого молился весь российский футбол еще в марте, теперь уже выглядит заурядным футболистом, каких в РПЛ предостаточно.

Поражения от «Ахмата» и «Сочи» усугубили положение ЦСКА, который опустился на четвертую строчку и отдалился на расстояние 5 баллов от третьей строчки в турнирной таблице.

«Быки» заработали 7 очков в трех предыдущих играх, что позволило упрочить позиции «Краснодара» на 5-м месте. Фото: fckrasnodar.ru

А вот «Краснодар», наоборот, стал выравнивать ситуацию после небольшой ямы, случившейся в середине апреля. «Быки» заработали 7 очков в трех предыдущих играх, что позволило упрочить позиции «Краснодара» на 5-м месте. Таким образом, от ЦСКА краснодарцы отстают на один балл. Так что в случае победы могут и вовсе отправить «армейцев» еще ниже по таблице.

Все возможные проблемы с составом «Краснодар» уже испытал в начале марта, когда разъехались иностранцы. Теперь же у южан играют «все свои». Разве что Егор Сорокин пропустит домашнюю встречу.

Прогноз «Реального времени»:

В пяти предыдущих очных играх трижды была зафиксирована ничья. В двух других матчах сильнее были «армейцы». Но москвичи сейчас выглядят разрозненным коллективом, который разучился играть как команда. Краснодарцы выглядят убедительнее оппонента. Плюс в составе гостей есть пара серьезных потерь — не сыграют Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.



2:1 — победа «Краснодара»

