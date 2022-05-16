Фариддин Насриев: «Когда будет достаточно рабочих мест в Узбекистане, люди уезжать не будут»

Генконсул Узбекистана — о трудовой миграции, разном опыте работы с диаспорами и развитии бизнеса с Татарстаном. Часть 2-я

Фото: Максим Платонов

За последние шесть лет товарооборот Татарстана и Узбекистана вырос в 10 раз и достиг $200 млн, отметил генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев. Во второй части эксклюзивного интервью «Реальному времени» высокопоставленный дипломат рассказал, как центральноазиатская страна развивает деловые и дружеские отношения с соседями, открывает новые генконсульства в России и помогает соотечественникам вдали от дома. Как признался генконсул, оказалось, что не все представители узбекских диаспор в регионах бескорыстно поддерживали своих сограждан — некоторые просто делали на этом бизнес. В то же время взаимоотношения Татарстана и Узбекистана выходят на новый уровень, здесь ожидают больших результатов от совместных проектов.

Полторы тысячи российских компаний работают в Узбекистане

— Фариддин Бадриддинович, в Казани еще с 1996 года работает Генеральное консульство Турецкой Республики. Есть консульства Венгрии, Казахстана, Ирана, Китая. Почему Узбекистан усилил дипломатическое присутствие в России только в 2018—2019 годах?

— В декабре 2016 года прошли выборы президента Республики Узбекистан, в которых победил Шавкат Миромонович Мирзиёев. Сейчас уже идет его второй президентский срок. С его приходом поменялась внешняя политика Узбекистана. Мы перешли с политической на экономическую дипломатию. Поменялись отношения и с нашими соседями, они сейчас очень хорошие и дружеские — со всеми центральноазиатскими странами. И отношение государства к гражданам тоже поменялось. Сейчас действует принцип — государство для гражданина, а не гражданин для государства. Это колоссальное изменение. Появились приемные президента, где граждане пишут о своих проблемах, дают предложения.

Мы знали, что в России большое количество наших граждан, которые нуждаются в помощи. Процесс открытия генконсульств не такой простой — есть процедуры, согласования. Открытие новых пяти генконсульств Узбекистана в России было осуществлено в первую очередь для наших граждан, а также для дальнейшего развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с российскими регионами.

В 2016 году товарооборот Татарстана и Узбекистана был порядка 16—20 млн долларов США. Сейчас он составляет 200 миллионов. Вырос в 10 раз за 6 лет! Это большие цифры. С 2,5 миллиарда товарооборота с Российской Федерацией в 2016 году мы за пять лет достигли цифры в 7 миллиардов. Полторы тысячи российских компаний работают в Узбекистане.

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» была большая делегация из Татарстана. Фото tida.tatarstan.ru

Ежегодно организуются большие бизнес-миссии, проводятся встречи предпринимательских кругов. В конце апреля прошла Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», где был министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Была большая делегация из Татарстана. Разница между этим и прошлогодним «ИННОПРОМом» в том, что в прошлом году это было мероприятие между Россией и Узбекистаном. А в этом году — Центральная Азия. Там также были представлены Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Армения. Формат тоже изменился. Раньше это была самопрезентация с целью рассказать о своих достижениях, а в этом году были представлены реальные проекты. Больше внимания было уделено тому, что конкретно мы можем предложить партнерам прямо сейчас. На площадке этого форума можно было найти для себя конкретные проекты и договориться об участии в них.

Разница между диаспорами — кто-то помогает соотечественникам, а кто-то зарабатывает

— Прежде чем усилилось дипломатическое присутствие Узбекистана в России, фактически его функции частично выполняли так называемые национально-культурные автономии и тому подобные общественные организации. Работаете ли вы с ними сейчас?

— Их можно назвать одним словом «диаспора». Она есть в каждом регионе, просто называется везде по-разному. Разница между диаспорами — кто-то помогает своим соотечественникам, а кто-то на этом зарабатывает. Расценивает диаспору как бизнес. Это неприемлемо для нас. Мы благодарны многим диаспорам, которые работали честно и во благо своих соотечественников продолжают это делать вместе с генконсульствами.

Например, раньше диаспоры собирали деньги, чтобы отправить на Родину умерших граждан Узбекистана, организовывали вывоз. Но с приходом консульств эти расходы покрываются за счет госбюджета Республики Узбекистан. После открытия Генконсульства были эпизоды, когда мне звонили и спрашивали, надо ли сдавать деньги на отправку «груза 200». Оказывается, где-то там сидит человек из диаспоры и со всех собирает деньги. Хотя расходы мы уже оплатили и даже отправили усопшего на родину. Это нехорошо. Мы работаем с диаспорами, но лишь с теми, у кого есть регистрация в Минюсте региона.

После открытия Генконсульства я проехал по региону и встретился с представителями диаспор на местах. Говорил с людьми, спрашивал, кто чем занимается. Люди сами все рассказали — кто помогает, а кто деньги собирает. Когда эти недобросовестные дельцы поняли, что уже не смогут заработать, они исчезли сами по себе. Остались патриоты своей Родины. Они все граждане Российской Федерации, но выходцы из Узбекистана, это наши соотечественники. Занимаются тем или иным бизнесом и не хотят, чтобы их соотечественники сталкивались с теми же трудностями, с которым они столкнулись сами. Даже когда они просто объясняют нашим гражданам, что делать, куда идти, это очень помогает.

Когда эти недобросовестные дельцы поняли, что уже не смогут заработать, они исчезли сами по себе

У нас в каждом регионе Поволжья есть местный руководитель диаспоры. Мы с ними в контакте. Совместно с ними проводим встречи, мероприятия, праздники, по необходимости просим помочь нашим гражданам — хотя бы элементарно побыть в той или иной организации переводчиком для тех, кто еще не знает русского языка. Оказывают правовую помощь, особенно если наш гражданин оказался в трудной ситуации в удаленном от Генконсульства регионе.

— Узбекистан изменился, но люди продолжают ехать в Россию. Почему так?

— У нас есть соглашения не только с Россией, но и со странами Азии, с европейскими, с арабскими странами. Там тоже работает много наших граждан. Дело в том, что в 1991 году население Узбекистана составляло около 24 миллионов человек. Сейчас нас более 35 миллионов. Ежегодный прирост населения составляет 600—700 тысяч человек. Разница за 30 лет в том, что сейчас государством очень много делается для создания новых рабочих мест. Но если раньше на одной фабрике могло работать до 30 тысяч человек, то сейчас — не более 100 человек, идет автоматизация. Создается очень много новых рабочих мест, но их все равно не хватает. А наш трудолюбивый народ хочет работать, а не просить пособия у государства. Люди приезжают из-за того, что не хватает рабочих мест. Когда будет достаточно рабочих мест в Узбекистане, люди уезжать не будут.

IT-сфера в Узбекистане развивается очень быстро и успешно

— Как вы оцениваете работу, в частности, Татарстана в развитии и укреплении связей России и исламского мира?

— Россия с ее многомиллионным народом и традиционным уважением к религиозным традициям и верованиям своих граждан всегда являлась важной составной частью исламского мира. И конечно же, наряду с мусульманскими республиками Северного Кавказа и Башкирии, Татарстан является основным носителем культуры и традиций нашей общей религии.

Узбекистан высоко ценит вклад Татарстана в развитие традиционно миролюбивого ислама и сам активно участвует в этой богоугодной, праведной деятельности.

В этом году, как и в прошлом, планируется участие большой делегации Республики Узбекистан в работе форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», а также в мероприятиях по случаю празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.



В свою очередь мы также планируем пригласить руководство и духовенство Татарстана и всех желающих мусульман на открытие грандиозного Центра исламской цивилизации, строительство которого завершается рядом со святыней нашей столицы — комплексом Хазрати Имам, где хранится единственный оригинал Корана праведного халифа Османа VIII века.

Создается очень много новых рабочих мест, но их все равно не хватает. А наш трудолюбивый народ хочет работать, а не просить пособия у государства

— Сейчас Узбекистан объявил о новых крупных проектах в сфере IT. Есть ли между вашей страной и нашей республикой взаимодействие по этому направлению или имеет место конкуренция, поскольку Татарстан тоже является крупным центром этой индустрии?

— В Узбекистане в 2019 году в целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий запущена программа «Один миллион программистов».

В рамках программы «Цифровой Узбекистан — 2030», принятой в 2020 году, в республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

В частности, начата реализация приоритетных проектов, предусматривающих совершенствование системы электронного правительства, дальнейшее развитие отечественного рынка программных продуктов и информационных технологий, организацию во всех регионах республики IT-парков, обеспечение данной сферы квалифицированными кадрами.

В IT-парках работают более 11 тысяч молодых людей. Молодежь, прошедшая обучение в рамках проекта «Один миллион программистов», закладывает прочный фундамент будущего отрасли.

Открыто несколько IT-парков, создаются новые. Имеются совместные образовательные институты, с Южнокорейской республикой — по обучению программистов и специалистов информационных технологий. В IT-парках созданы такие условия, что туда могут поехать работать даже из европейских стран. Но о высокой конкуренции речи еще не идет, ниша открыта.

Руководством республики поручено постоянно расширять спектр IT-услуг, до конца текущего года запланировано довести объем экспорта в отрасли до 100 млн долларов. В рамках программы «Цифровой Узбекистан — 2030» до конца текущего года будет запущено 404 региональных и 133 отраслевых проекта. Эта сфера в Узбекистане развивается очень быстро и успешно.



С Татарстаном есть большой проект, сейчас он уже в конечной фазе реализации — это филиал технополиса «Химград» в городе Чирчик. Фото: tatarstan.ru

Мы приветствуем российских и татарстанских бизнесменов

— Какие возможности для татарстанских предпринимателей есть в Узбекистане?

— Есть возможности для всех предпринимателей из Российской Федерации, много свободных ниш. С Татарстаном есть большой проект, сейчас он уже в конечной фазе реализации — это филиал технополиса «Химград» в городе Чирчик. Там много резидентов из Республики Татарстан, которые используют эту площадку для выхода на большой рынок Центральной Азии. Помимо 35 миллионов населения Узбекистана, это еще 35 миллионов в наших соседних странах.

У нас есть 13 экономических зон, где создана вся необходимая инфраструктура, в том числе по энергоснабжению. Узбекистан богат сырьевой базой и человеческим капиталом, обладает уникальным транспортно-логистическим комплексом и представляет собой огромный рынок сбыта. Эксплуатируемый вместе с Korean Air логистический хаб аэропорта г. Навои предоставляет хороший выход на Южную Азию, а также Индию, Китай и Пакистан.

Государство оказывает помощь бизнесу, предоставляет льготы и гарантию стабильности и развития. Для предпринимателей есть отдельная приемная президента республики. Целое министерство занимается работой с предпринимателями. Мы приветствуем российских и татарстанских бизнесменов и с удовольствием приглашаем всех посетить солнечный Узбекистан в качестве бизнесмена, туриста или простого обычного гостя.