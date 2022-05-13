Фариддин Насриев: «На Сабантуи в Узбекистане собирается больше людей, чем здесь у вас»

Генконсул Узбекистана — о сотрудничестве с Татарстаном, помощи гражданам в России, сходстве и различиях между татарами и узбеками. Часть 1-я

Фото: Максим Платонов

«Сейчас Узбекистан — это новый Узбекистан. Совсем не такой, каким он был еще 5—6 лет назад, произошел переход от политической к экономической дипломатии», — подчеркивает генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» высокопоставленный дипломат с 20-летним стажем работы, в том числе в Брюсселе, рассказал о глобальных реформах в своей стране, помощи многочисленным согражданам и соотечественникам в России, а также о взаимовыгодном сотрудничестве с Татарстаном и российским бизнесом. Открытие представительства этой центральноазиатской республики в нашем городе стало долгожданным событием, оно оказывает консульско-правовую помощь по всему Поволжью, а кроме того, помогает двум республикам наводить мосты, ведь у них так много общего.

Мы единственные среди дипмиссий в локдаун давали деньги своим гражданам



— Фариддин Бадриддинович, сегодня мир переживает сложные времена, начиная с пандемии коронавируса. Как реагируют на эти изменения граждане Узбекистана, проживающие в России?

— Для удобства наших граждан, в большом количестве постоянно или временно проживающих в России, в 2018—2019 годах были открыты новые консульские учреждения. До этого времени в Новосибирске функционировало генеральное консульство, а также в Москве работал консульский отдел посольства — они работают и сейчас. Территория Российской Федерации большая, а граждане находятся в разных местах. Им было очень неудобно ехать в Москву или Новосибирск за консульско-правовой помощью, справками, какими-то документами. Выстраивались большие очереди.

Сейчас Узбекистан — это новый Узбекистан. Совсем не такой, каким он был еще 5—6 лет назад. За этот короткий период под управлением нашего уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиёева прошли реформы — причем во всех сферах. В том числе реформу пережило и Министерство иностранных дел. Произошел переход от политической к экономической дипломатии и созданию максимально благоприятных условий проживания наших граждан за рубежом. Были открыты генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке и в Казани — для каждого федерального округа. Например генконсульство в Казани покрывает весь Поволжский федеральный округ, это 14 регионов.

За короткий период под управлением президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане прошли реформы во всех сферах. Фото: uza.uz

Надо понять, что для каждого гражданина его проблема — самая тяжелая, самая насущная, самая важная. Наиболее тяжелый период в нашей работе был в период пандемии, когда ряд наших граждан остались по тем или иным причинам без работы. Многие наши граждане работают в сфере оказания услуг, и многие предприятия были закрыты. При этом границы также оказались закрыты. Мы благодарны организациям, которые пошли людям навстречу. Кто-то платил зарплату, кто-то обеспечивал их продуктами питания.

Более 4 тысяч наших студентов обучаются в Татарстане, в основном в КФУ. Еженедельно среди них распространялись продукты питания. Мы со своей стороны тоже помогали — выдавали единовременную денежную помощь всем обратившимся, не только студентам. Я могу с гордостью сказать, что мы, наверное, были единственным представительством иностранного государства в России, кто выдавал в качестве поддержки живые деньги своим гражданам.

— В долг?

— Это была безвозмездная помощь со стороны государства. Не в долг. Например тем, кто остался без жилья, мы оплачивали хостелы. Мы их кормили, помогали трудоустраиваться. Когда были закрыты границы из-за пандемии, мы были первыми, кто начал централизованно вывозить своих граждан домой. Делали чартерные рейсы из казанского аэропорта в Узбекистан. Порядка 5 тысяч граждан тогда собрались на границе России и Казахстана в Оренбургской области на пункте пропуска Маштаково. Я ездил туда, жил месяцами в этих полях вместе с соотечественниками. Мы договаривались с нашими соседями и с Россией, чтобы автобусы из Узбекистана приезжали и забирали наших граждан домой.

У России и Узбекистана очень много общего. Наше наследие — века братской дружбы и взаимовыручки

Потом начали вывозить поездами, очень большое содействие оказали наши партнеры и друзья — Россия, Казахстан, Самарская и Оренбургская области. Регионы помогали питанием, разбивали палаточные лагеря. Это чистое поле, но тем не менее местные жители и руководство регионов туда ежедневно доставляли питьевую воду, хлеб, по мере возможности — горячее питание. Никаких вопросов к национальности, к религии. Наши соотечественники из России тоже отправляли продукты питания. Мы абсолютно никого не просили — люди сами звонили и предлагали помощь.



Это говорит о том, что у России и Узбекистана очень много общего. Наше наследие — века братской дружбы и взаимовыручки. Тем более Россия является стратегическим партнером Республики Узбекистан. У нас последовательно развивается не только экономическое, но и культурно-гуманитарное сотрудничество. Вообще, во всех сферах двусторонних связей есть взаимопонимание, дружеское отношение, доверительные беседы и на самом высоком уровне — между руководителями государств.

Впоследствии, когда прошла первая волна пандемии, появился обратный запрос — на то, чтобы вернуться в Россию, привезти сюда наших граждан. Мы прорабатывали квоты на привлечение трудовых мигрантов, делали приглашения, контракты. Сейчас уже никаких проблем нет. Из Казани летает более трех рейсов в неделю. Мы вышли на допандемийный уровень авиасообщения. В Узбекистане очень любят российских туристов. Наша страна очень солнечная, дружелюбная и гостеприимная. Об этом знают все, рекламировать Узбекистан в России нет необходимости. Практически отсутствует языковой барьер, зато имеется вся необходимая инфраструктура: культурно-познавательный туризм, лечебно-оздоровительный, спортивный, экотуризм, паломнический, этнографический, гастрономический, горнолыжный — на рынке есть все эти предложения. Человек не будет ездить туда, где ему плохо. Значит и нашим людям здесь комфортно, раз они приезжают, работают здесь.

Узбекистан и Татарстан вышли на допандемийный уровень авиасообщения. Фото: Максим Платонов

Курс рубля в Узбекистане стабилен



— С какими проблемами сталкивались граждане Узбекистана с начала 2022 года?

— Возвращаясь к вашему вопросу, да — сначала были проблемы с денежными переводами. Но сейчас курсы валют стабильны.

Гражданин, который находится здесь, получает заработную плату в российских рублях. И всегда получал ее в российских рублях. В Узбекистане действует своя национальная валюта — узбекский сум. Раньше наши граждане, отправляя часть заработка к себе домой, сначала в банке конвертировали их в доллары. А их близкие брали в банке узбекские сумы. Сейчас это невыгодно и бессмысленно. Мы выезжаем в регионы, встречаемся и рассказываем людям, что нет причин для их беспокойства. Денежные переводы стабилизировались и гражданам незачем переживать. Курс рубля в Узбекистане также стабилен.

За этот месяц мы объездили Поволжье, побывали в Самарской области, Башкортостане, части районов Татарстана, Ульяновской области, Чувашии. При визитах мы встречаемся с руководством региона, проводим встречи с предпринимателями в торгово-промышленных палатах. Мы открыты для предпринимателей, на рынке нашей республики все еще присутствуют самые разнообразные ниши для развития бизнеса. Товарооборот между нашими странами увеличился и в первый год пандемии, и позднее. В прошлом году поднялся на 18% до 7 млрд долларов США. Наша задача — довести его до 10 млрд долларов.

Естественно, надо работать с регионами и бизнесом. Хорошую поддержку в этом мы чувствуем по линии торгово-промышленных палат, которые хорошо нам помогают, мобилизуют предпринимателей. Буквально сразу мы наводим с ними контакты, помогаем состыковаться с узбекскими партнерами и регионами. Одним словом, занимаемся реальными делами. Бизнесу нужен контакт, а дальше ему не надо помогать, ему не надо мешать. Просто нужно свести бизнесменов, а они уже сами договорятся и пойдут дальше вместе. И результаты этой деятельности у нас уже налицо.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 18% до $7 млрд. Задача — довести его до $10 млрд. Фото: uza.uz

Кроме того, мы встречаемся с нашими студентами. В вузах Поволжья обучаются около 8 тысяч наших граждан. Мы регулярно доводим до них ход и смысл проводимых в Узбекистане реформ. Чтобы они были проинформированы, не чувствовали себя далекими от родины. Чтобы знали, что мы их ждем. Молодежь — это наше будущее, нам не хватает высококвалифицированных специалистов. Мы хотим, чтобы свои знания они применяли на родине. Для этого мы всегда работаем с институтами, берем списки студентов, сверяем списки выпускников с потребностями наших предприятий. Для каждого вуза — это престиж, что его выпускник работает по профессии. А для нас это возможность удовлетворить потребности наших предприятий.



До всех граждан, в том числе и до студентов, мы доводим, что каждый из них должен уважать и соблюдать законы страны пребывания. Рассказываем это и нашим гражданам — трудовым мигрантам. Выезжаем на предприятия, общаемся с ними прямо на стройках, в полях и рынках, либо собираем их на отдельной площадке. Буквально на днях я был на КАМАЗе, где работают более 600 наших граждан. Встречался с руководством предприятия, с нашими гражданами, смотрел условия их работы и проживания. Каждая такая встреча дает свой результат. Дойти до всех и встретиться со всеми не получится, но те 50—100 человек, которые придут и послушают, передадут информацию дальше — через друзей, через чаты и соцгруппы. Наши граждане приезжают учиться и трудиться честно.

Самые вкусные беляши в Узбекистане готовят узбекские татары

— Сколько узбеков проживает в России и в Татарстане?

— Пожалуй, это вопрос к Федеральной миграционной службе, к органам статистики. Мне называют разные цифры. Можно с уверенностью сказать, что наших соотечественников здесь очень много. И так же ваших соотечественников много в нашей стране. Например, в Узбекистане по некоторым данным проживает порядка 320 тысяч татар — самая большая татарская диаспора за границей. На Сабантуи у нас собирается больше людей, чем здесь у вас.

Знаете, как отличить узбека от татарина в Узбекистане? Только по имени или фамилии: Мурат — татарин, Мурад — узбек. У вас будут спрашивать, какая буква на конце. Бадреддинов — узбекская фамилия, Бадретдинов — татарская. По внешности или по акценту не отличите. Мы выросли вместе, бок о бок. Узбекские татары вкуснее готовят, чем местные. Самые вкусные беляши в Узбекистане готовят узбекские татары.

Знаете, как отличить узбека от татарина в Узбекистане? Только по имени или фамилии

— Чем в основном занимаются узбекистанцы в Татарстане?



— В основном это сфера услуг и строительство. В лучших ресторанах Казани шеф-повара — из Узбекистана. Не просто низкоквалифицированный персонал общепита, а руководящий состав. Естественно, мы заинтересованы в повышении квалификации и росте заработной платы наших сограждан. Мы также заинтересованы, чтобы наши люди работали официально, платили налоги и честно зарабатывали свои деньги. В этом случае автоматически исчезают проблемы с невыплатой зарплат, возникает меньше разногласий между работодателями и сотрудниками, так как все прописывается в договорах и контрактах.

— А сколько граждан Узбекистана стоит на консульском учете?

— Раньше для оформления паспорта за границей, гражданин должен был выписаться из Узбекистана, постоянно проживать здесь и состоять у нас на консульском учете. Сейчас такого нет, последние 3—4 года консульско-правовая система изменилась полностью. Теперь мы сами оформляем гражданам биометрические загранпаспорта, меняем старые водительские права на новые. И это происходит достаточно оперативно, процедура занимает не более одного месяца. Вы видите, какие условия создаются для граждан нашим президентом и правительством.

За счет своего госбюджета оплачиваем подготовку специалистов по запросам российских предприятий

Предприятия из России выходят на нас с запросами о привлечении наших граждан в качестве работников на свои производства. В Узбекистане созданы и действуют моноцентры обучения профессиям по стандартам WorldSkills. Мы не заинтересованы привлекать к работе за рубежом низкоквалифицированных или неквалифицированных рабочих. За счет своего госбюджета оплачиваем подготовку специалистов прямо по запросам российских предприятий. Здесь, в России, у нас тоже открыты курсы русского языка и компетенций WorldSkills. Наши граждане, которые хотят обучиться, проходят курсы бесплатно — их оплачиваем мы. Есть договор с РУДН, у которого очень много филиалов.

Естественно, мы заинтересованы в повышении квалификации и росте заработной платы наших сограждан. Мы также заинтересованы, чтобы наши люди работали официально, платили налоги и честно зарабатывали свои деньги

Мы заключили договор с Казанским кооперативным институтом. Несколько групп сограждан уже завершили обучение, несколько групп обучаются. По окончании учебы им выдают сертификаты по компетенциям. Очень многие выбирали направление «повар».

Промышленный гигант и гордость Татарстана КАМАЗ также привлекает работников из Узбекистана. Подписано соглашение с узбекским Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты. То есть осуществляется процедура тщательного отбора, в том числе рабочие проходят медосмотр перед выездом в Россию.

— Как известно, в Узбекистане тоже есть автомобильный кластер, который был создан в 90-е годы фактически с нуля.

— Да, действительно за годы независимости очень многое сделано для развития этой отрасли в нашей стране. В свое время «УзДэуАвто» даже занимало несколько лет подряд первое место по продажам иномарок в России. Вместе с этим внутри нашей республики предприятие обладало фактически монопольным положением, что закреплялось высокими пошлинами на ввоз машин иностранного производства. И сегодня этот завод в андижанском городе Асака, выкупленный компанией «Шевроле», является признанным флагманом машиностроения Центральной Азии.

Сейчас наше правительство кардинально поменяло политику в сфере автомобилестроения. Открываются сборочные производства других брендов — например «Киа» и «Фольксваген». Ко всем маркам электромобилей применяется беспошлинный ввоз. Кроме этого, развивается конкуренция — на рынке присутствуют КАМАЗ, «Ман», «Мерседес», «Исузу», «Шевроле».

Говоря об автомобилях, хотелось бы отметить хорошую работу «Татнефти», у которой в Узбекистане есть свои заправки. Также следует упомянуть, что «Татнефть» первая и пока единственная завезла в Узбекистан бензин АИ-100.

(Окончание следует).