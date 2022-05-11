Сам себе «Водоканал»

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Колодец или скважина: недостатки и преимущества
Очень редко бывает так, чтобы участок был подключен к централизованному водоснабжению. Решать вопрос добычи воды для хозяйства в таком случае можно двумя основными способами: выкопать колодец или обустроить скважину. Что будет удобнее обустроить на вашем участке — решать вам.
Дедовский метод — колодец
Колодец — это своеобразная шахта, в среднем глубиной 10—15 метров, в которой накапливается вода из ближайшего водоносного горизонта. Принципиальным отличием от скважины становится диаметр — минимум метр. Именно благодаря диаметру колодец обретает свое главное свойство — он заполняется водой. А добывается эта вода разным путем — чаще всего в современном мире используют насос, который подает ее на-гора, но право на существование имеет и старорежимная вертушка с цепью и ведром (правда, сейчас такая экзотика практически не используется).
Шахта колодца обустраивается бетонными кольцами с пазовым соединением или ровными стенками. От того, насколько хорошо закрыты стыки, будет зависеть герметичность колодца. Причем это касается и впуска воды внутрь шахты, и вытекания из нее. Иногда бетонную шахту делают и монолитной — как правило, такие армированные кольца отливают сверху, по мере выкапывания. Кстати, здесь кроется еще одно отличие колодца от скважины — скважину бурят, а колодец — выкапывают (реже, если вдруг вы решили строиться на скале, выдалбливают или выбивают).
Достоинства и недостатки колодца
Каждый сам определяет, каким образом ему удобнее организовывать водоснабжение на участке. Кому-то лучше со скважиной, а кто-то решается на колодец. Перечислим объективные достоинства колодца по сравнению со скважиной.
- Возможность обустроить на любом грунте. Выкопать (или выдолбить) колодец можно везде — тип грунта влияет только на скорость этого процесса или его трудоемкость. А под скважину иглу можно забить в песок или в супесь — с глиной или тем более камнем будет гораздо сложнее.
- Неприхотливость в плане насоса: в колодец можно установить самый простой и дешевый насос, тогда как в скважину придется ставить насосную станцию. А если вдруг отключится электричество — воду из колодца можно будет спокойно набирать с помощью ведра и веревки.
- Высокая производительность и больший дебит — даже слабый водоносный слой благодаря большому диаметру шахты не станет проблемой: вода ведь накапливается в шахте, и ее вполне хватит для хозяйственных нужд. А при равных характеристиках водоносного горизонта производительность колодца всегда выше.
- И наконец, декоративность. Колодец на участке при определенной доле фантазии можно декорировать и превратить в домик, мельницу или в другой объект ландшафтного дизайна.
Есть, конечно, у колодца и минусы. И самый жирный из них — трудоемкость и дороговизна обустройства. Кольца стоят денег, работа по выкапыванию стоит дорого, особенно если у вас плотный и сложный грунт.
Что такое скважина
Водяная скважина — еще один популярный способ организации частного водоснабжения. По причине простоты устройства она даже чаще востребована, чем колодец. А отличается она от него технологией обустройства (ее бурят, а колодец копают) и диаметром (диаметр обсадной трубы у скважины варьируется от 9 до 17 см — так что тут вода накапливаться точно не будет, и каждый раз вы будете брать воду прямо из водоносного горизонта).
Скважины бывают разных типов, в зависимости от породы и глубины залегания.
Скважину на песок часто называют абиссинской. Она закладывается на глубину до 15 метров, а еще она очень узкая: всего 25—40 мм в диаметре. Такие скважины называют еще иглами — на конце трубы, которой пробивают грунт, есть острый стальной наконечник. «Абиссинки» вам хватит на семью, если водоносный горизонт довольно сильный. А если дебит горизонта низкий, абиссинскую скважину можно дополнить накопительным резервуаром (но это дополнительные сложности).
Скважина на известь — глубинная артезианская. Их питают от водоносных слоев, расположенных в известняковых породах, их залегание начинается примерно на 50 метрах от поверхности земли (но умельцы умудряются пробуриться и на 100 метров).
Осторожно: российское законодательство в области недропользования разрешает использовать подземные воды из любых горизонтов, но есть нюансы. Во-первых, суточный объем использования не должен быть выше 100 кубометров воды (столько вылить, честно скажем, будет сложно). Во-вторых, вода не должна будет использоваться для коммерческих нужд (ну то есть кафе в палисаднике открыть не получится). И в-третьих (и самых коварных), этот водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения. При этом речь идет о водозаборах из песчаных слоев — потому что артезианскую скважину на известняк можно бурить только по лицензии. А частник по этому же закону не имеет права на получение такой лицензии. Получается, что если вы выбрали скважину, то убедитесь, во-первых, что из вашего водоносного горизонта не питается какой-нибудь симпатичный поселок неподалеку, а во-вторых, все-таки лучше обойтись «абиссинкой» — использование артезианской воды может привести к штрафу.
Плюсы и минусы скважин по сравнению с колодцами
Рассмотрим абиссинскую скважину. У нее, по сравнению с колодцами, есть несколько ощутимых преимуществ.
- Простота. Конструкцию из наконечника, трубы и фильтры можно собрать самостоятельно, а забивается тонкая труба в грунт (особенно в песчаный) и вовсе проще простого. С многодневным выкапыванием колодца не сравнить.
- Скорость. Этот пункт вытекает из предыдущего: пробить скважину иглой можно за день. В случае с колодцем это розовые фантазии.
- Дешевизна. Абиссинская скважина обходится куда дешевле колодца (разумеется, если водоносный горизонт достаточно многоводный и не приходится устраивать накопительные емкости в земле).
Минусы мы уже рассматривали при разборе колодцев: из «абиссинки» воду нужно будет качать насосом, ее практически невозможно быстро устроить в глинистом или скальном грунте (придется пробивать шурф, что по трудозатратам от колодца не особенно отличается). И еще нужно очень тщательно соблюдать технологию, обязательно обращая внимание на фильтрующий элемент.
Надежнее и долговечнее всего — артезианские скважины, но они теперь практически вне закона.
Где лучше выкопать колодец или пробурить скважину
Поскольку из своего домашнего водозабора вы будете брать воду для питья, то нужно соблюсти все положенные нормативы по его расположению.
- От фундамента дома — 3—5 метров, за исключением случаев, когда водозабор организовывается внутри периметра.
- От курятников, свинарников, коровников и прочих «домиков для животных» — не менее 30 метров.
- От гаражей и сараев — не менее одного метра.
- От деревьев — не менее четырех метров.
- От кустарников — не менее одного метра.
- От бани, прачечной или туалета — не менее 50 метров. Эта норма самая строгая, но это обусловлено тем, что вам все-таки нужна чистая вода.
- От локальных очистных сооружений закрытого типа — не менее 20 метров.
- От забора и проезжей части — не менее пяти метров.
- От соседского забора — не менее одного метра.
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