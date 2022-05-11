Сам себе «Водоканал»

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Колодец или скважина: недостатки и преимущества

Очень редко бывает так, чтобы участок был подключен к централизованному водоснабжению. Решать вопрос добычи воды для хозяйства в таком случае можно двумя основными способами: выкопать колодец или обустроить скважину. Что будет удобнее обустроить на вашем участке — решать вам.

Дедовский метод — колодец

Колодец — это своеобразная шахта, в среднем глубиной 10—15 метров, в которой накапливается вода из ближайшего водоносного горизонта. Принципиальным отличием от скважины становится диаметр — минимум метр. Именно благодаря диаметру колодец обретает свое главное свойство — он заполняется водой. А добывается эта вода разным путем — чаще всего в современном мире используют насос, который подает ее на-гора, но право на существование имеет и старорежимная вертушка с цепью и ведром (правда, сейчас такая экзотика практически не используется).

Шахта колодца обустраивается бетонными кольцами с пазовым соединением или ровными стенками. От того, насколько хорошо закрыты стыки, будет зависеть герметичность колодца. Причем это касается и впуска воды внутрь шахты, и вытекания из нее. Иногда бетонную шахту делают и монолитной — как правило, такие армированные кольца отливают сверху, по мере выкапывания. Кстати, здесь кроется еще одно отличие колодца от скважины — скважину бурят, а колодец — выкапывают (реже, если вдруг вы решили строиться на скале, выдалбливают или выбивают).

Достоинства и недостатки колодца

Каждый сам определяет, каким образом ему удобнее организовывать водоснабжение на участке. Кому-то лучше со скважиной, а кто-то решается на колодец. Перечислим объективные достоинства колодца по сравнению со скважиной.

Фото: ivd.ru

Возможность обустроить на любом грунте. Выкопать (или выдолбить) колодец можно везде — тип грунта влияет только на скорость этого процесса или его трудоемкость. А под скважину иглу можно забить в песок или в супесь — с глиной или тем более камнем будет гораздо сложнее.

Неприхотливость в плане насоса: в колодец можно установить самый простой и дешевый насос, тогда как в скважину придется ставить насосную станцию. А если вдруг отключится электричество — воду из колодца можно будет спокойно набирать с помощью ведра и веревки.

Высокая производительность и больший дебит — даже слабый водоносный слой благодаря большому диаметру шахты не станет проблемой: вода ведь накапливается в шахте, и ее вполне хватит для хозяйственных нужд. А при равных характеристиках водоносного горизонта производительность колодца всегда выше.

И наконец, декоративность. Колодец на участке при определенной доле фантазии можно декорировать и превратить в домик, мельницу или в другой объект ландшафтного дизайна.

Есть, конечно, у колодца и минусы. И самый жирный из них — трудоемкость и дороговизна обустройства. Кольца стоят денег, работа по выкапыванию стоит дорого, особенно если у вас плотный и сложный грунт.

Фото: expert-h2o.ru

Что такое скважина

Водяная скважина — еще один популярный способ организации частного водоснабжения. По причине простоты устройства она даже чаще востребована, чем колодец. А отличается она от него технологией обустройства (ее бурят, а колодец копают) и диаметром (диаметр обсадной трубы у скважины варьируется от 9 до 17 см — так что тут вода накапливаться точно не будет, и каждый раз вы будете брать воду прямо из водоносного горизонта).

Скважины бывают разных типов, в зависимости от породы и глубины залегания.

Скважину на песок часто называют абиссинской. Она закладывается на глубину до 15 метров, а еще она очень узкая: всего 25—40 мм в диаметре. Такие скважины называют еще иглами — на конце трубы, которой пробивают грунт, есть острый стальной наконечник. «Абиссинки» вам хватит на семью, если водоносный горизонт довольно сильный. А если дебит горизонта низкий, абиссинскую скважину можно дополнить накопительным резервуаром (но это дополнительные сложности).

Скважина на известь — глубинная артезианская. Их питают от водоносных слоев, расположенных в известняковых породах, их залегание начинается примерно на 50 метрах от поверхности земли (но умельцы умудряются пробуриться и на 100 метров).

Осторожно: российское законодательство в области недропользования разрешает использовать подземные воды из любых горизонтов, но есть нюансы. Во-первых, суточный объем использования не должен быть выше 100 кубометров воды (столько вылить, честно скажем, будет сложно). Во-вторых, вода не должна будет использоваться для коммерческих нужд (ну то есть кафе в палисаднике открыть не получится). И в-третьих (и самых коварных), этот водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения. При этом речь идет о водозаборах из песчаных слоев — потому что артезианскую скважину на известняк можно бурить только по лицензии. А частник по этому же закону не имеет права на получение такой лицензии. Получается, что если вы выбрали скважину, то убедитесь, во-первых, что из вашего водоносного горизонта не питается какой-нибудь симпатичный поселок неподалеку, а во-вторых, все-таки лучше обойтись «абиссинкой» — использование артезианской воды может привести к штрафу.

Фото: remoo.ru

Плюсы и минусы скважин по сравнению с колодцами

Рассмотрим абиссинскую скважину. У нее, по сравнению с колодцами, есть несколько ощутимых преимуществ.

Простота. Конструкцию из наконечника, трубы и фильтры можно собрать самостоятельно, а забивается тонкая труба в грунт (особенно в песчаный) и вовсе проще простого. С многодневным выкапыванием колодца не сравнить.

Скорость. Этот пункт вытекает из предыдущего: пробить скважину иглой можно за день. В случае с колодцем это розовые фантазии.

Дешевизна. Абиссинская скважина обходится куда дешевле колодца (разумеется, если водоносный горизонт достаточно многоводный и не приходится устраивать накопительные емкости в земле).

Минусы мы уже рассматривали при разборе колодцев: из «абиссинки» воду нужно будет качать насосом, ее практически невозможно быстро устроить в глинистом или скальном грунте (придется пробивать шурф, что по трудозатратам от колодца не особенно отличается). И еще нужно очень тщательно соблюдать технологию, обязательно обращая внимание на фильтрующий элемент.

Надежнее и долговечнее всего — артезианские скважины, но они теперь практически вне закона.

Фото: бурсервис39.рф

Где лучше выкопать колодец или пробурить скважину



Поскольку из своего домашнего водозабора вы будете брать воду для питья, то нужно соблюсти все положенные нормативы по его расположению.

От фундамента дома — 3—5 метров, за исключением случаев, когда водозабор организовывается внутри периметра.

От курятников, свинарников, коровников и прочих «домиков для животных» — не менее 30 метров.

От гаражей и сараев — не менее одного метра.

От деревьев — не менее четырех метров.

От кустарников — не менее одного метра.

От бани, прачечной или туалета — не менее 50 метров. Эта норма самая строгая, но это обусловлено тем, что вам все-таки нужна чистая вода.

От локальных очистных сооружений закрытого типа — не менее 20 метров.

От забора и проезжей части — не менее пяти метров.

От соседского забора — не менее одного метра.