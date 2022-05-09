Ничто не предвещало: казанский «Зенит» без шансов отлетает от «Локомотива» в полуфинале «Финала шести»

Сказалось отсутствие у Вербова опыта в чемпионских матчах в качестве тренера

Букмекеры и нейтральные болельщики заранее отдавали казанскому «Зениту» победу в полуфинале, да и во всем розыгрыше «Финала шести». Ничто не предвещало беды для Казани — шикарный состав, уверенность в себе и идеальная регулярка, в которой «Зенит-Казань» прошелся катком по всем, в том числе и по «Локомотиву». Как показал этот вечер, Пламен Константинов выжидал и изучал Казань и выложил все козыри в самый решающий момент. Алексею Вербову же, как оказалось, все еще не хватает опыта таких сражений. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог матча с самым неожиданным сюжетом в волейбольном сезоне.

Новосибирцы имели козыри перед остальными соперниками «Зенита» и воспользовались ими

Как мы уже писали в нашем превью к «Финалу шести» в Казани, именно новосибирский «Локомотив» оказался той темной лошадкой, от которой больших свершений на турнире не ждали, но сибиряки вновь вышли в полуфинал, а потом и вовсе выбили главного фаворита сезона из гонки за золотом.

В прошлом году команда Пламена Константинова пробилась в московский «Финал шести», не совершая каких-то подвигов, а забирая свои очки у прямых конкурентов. Зато уже на мини-турнире в Москве «Локомотив» разобрался с казанским «Зенитом» (3:2), похоронив шансы тогда еще Владимира Алекно на выход из группы и хотя бы утешительный приз в провальном для казанцев сезоне. Ну а потом сибиряки еще и завоевали бронзу.

В нынешнем сезоне Новосибирск только нарастил мускулы — и уже начал кусаться и откусывать очки у топ-команд. Пламен Константинов сумел построить стабильную на длинной дистанции команду. А уже в казанском «Финале шести» сибиряки подтвердили, что с прошлого года прогрессировали, разгромив «Зенит» и пробившись в финал.

Еще одним козырем перед остальными иногородними участниками на казанском «Финале шести» стал тот факт, что «Локомотив» прибыл в Казань еще 29 апреля и больше недели готовился к турниру на казанском паркете. Выход в плей-офф напрямую позволил второй команде чемпионата получить трехнедельный перерыв, в котором новосибирцы провели два контрольных матча с казанским «Зенитом». Правда, без особых успехов. Второй такой контрольный поединок сибиряки проиграли 1:4.

Фото: zenit-kazan.com

Как оказалось, эти контрольные поединки наставник «Локомотива» использовал по максимуму, тщательно изучив все козыри «Зенита». Сегодня новосибирцы оказались более подготовленными тактически и мотивированными.

«Сегодня мои игроки на 95% сыграли так, как и договаривались. Я этим доволен. Сыграли умно, как и нужно играть с такими командами, как «Зенит». Они сыграли прекрасный сезон и заслуживали играть в финале. Но по тому, как сегодня мы сыграли, мы тоже достойны. Наверно, нам не нужно было встречаться в полуфинале», — уважительно, но горделиво резюмировал игру наставник «Локомотива» Пламен Константинов.

«Зенит» затрясся в ответственный момент. Сказался недостаток опыта Вербова в решающих матчах

И новосибирцы с начала матча спуску «Зениту» не давали ни на одну подачу. Наоборот, в роли догоняющих были именно казанцы, хотя и больше, чем на одно очко «Локомотив» не отпускали. Пока при счете 9:9 казанцы наконец не переломили эту неприятную тенденцию. Дмитрий Волков на сетке мягким движением перебросил мяч на чужую половину паркета.

В один момент Вольвич понесся спасать уходивший в аут мяч, спас его, а потом еще и успел на блок к сетке, заработав очко. Казалось, что вот тут казанцы-то свой кураж поймают, но нет. «Локомотив» по-прежнему действовал качественно на приеме и предельно собранно при атаке.

Более того, один из видеопросмотров, запрошенных Вербовым, повлек за собой волну удачных попыток новосибирцев, что привело к трехочковому превосходству гостей — 20:23. «Локомотив» был явно больше настроен на матч. А казанцы оказались не готовы к такому сопротивлению — 23:25 после первой партии.

Да и во втором сете, когда Казань получила трехочковый отрыв, Новосибирск очень быстро это отставание наверстал. Дважды «Зенит» попытался оторваться, создав себе трехочковое преимущество, но команда Константинова быстро собиралась и нагоняла за счет все той же предельной концентрации. Центры «Зенита» просто не успевали за перемещениями гостей. Складывалось впечатление, что они были слишком уверены в себе, ведь по ходу сезона в регулярке они этот «Локомотив» просто уничтожали.

Фото: zenit-kazan.com

Почему-то мало подключали Максима Михайлова, который, как правило, умеет находить лазейки, когда соперник играет предельно выверенно. А Волков слишком быстро сбился на эмоции и стал тянуть игру на себя.

Когда Новосибирск вновь воспользовался ошибками Михайлова и Волкова и повел в счете, Алексей Вербов взял тайм-аут и стал уверять игроков, что результат — не главное, важнее, как в этом сезоне играет команда. Наставник явно чувствовал некоторый психологический блок и закрепощенность своих волейболистов и попытался раскрепостить их. Но после возобновления игры гости набрали еще 2 очка, один из которых — на вылет. «Локомотив» повел в счете по партиям 2:0.

Ну а в третьей партии казанцы и вовсе посыпались психологически. Много нервов на площадке и все меньше конструктива. Как итог — сенсационные 0:3 от довольно скромного «Локомотива» и победа над главным фаворитом чемпионата.

Всего один матч «Зенит-Казань» проиграл за весь сезон, но в самый решающий момент не сдюжил с соперником, которого в регулярке «щелкал» без особых проблем. В подобных случаях такая осечка объясняется только психологическими факторами. Алексей Вербов пока так и не выигрывал золото со своими командами — ни с «Зенитом» в своей первый заход, ни с «Кузбассом». Не готов к такому уровню напряжения оказался молодой наставник казанцев и в этот раз. Жизнь показала, что Вербову еще стоит набраться опыта именно в решающих сражениях.