«Зенит» готов возвращать золото в Казань. Завтра в столице Татарстана стартует «Финал шести»

Все расклады перед пятидневным волейбольным праздником

Фото: Официальная группа «Зенит-Казань» в VK

Уже завтра в Казани стартует праздник волейбола, который продлится пять дней. В «Финале шести», в котором примут участие шесть команд, казанский «Зенит» считается главным фаворитом. Дело даже не в домашней арене, а в той мощи, которую набрали подопечные Алексея Вербова. Впрочем, сюрпризы тоже возможны. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, что за турнир ждет Казань и какие интриги здесь развернутся.

«Финал шести — 2022». Как это будет

Плей-офф в 2022 году, как и в прошлом, вновь проходит по системе быстротечного турнира, который уложится в пять дней. Предшествовал ему квалификационный раунд, который никаких сюрпризов не преподнес и интриг не подарил.

Формат «Финала шести» у коллег из баскетбольной Единой лиги ВТБ применялся в сезоне, когда России предстоял домашний мундиаль по футболу (не хватало времени на полноценный плей-офф) и, по общему мнению баскетбольной общественности, опыт оказался неудачным. Во-первых, мини-турнир серьезно сокращает решающую стадию чемпионата, лишая болельщиков домашних поединков их любимых команд. Во-вторых, такой скоротечный турнир не дает полностью проявиться командам, которые способны преподнести сюрприз и раскрыться в формате серий, где клубы обмениваются домашними и выездными матчами.

Так или иначе, имеем что имеем. Этот скоротечный, но насыщенный праздник волейбола стартует в Казани завтра и продлится до 10 мая. Казанский «Зенит» завтра сыграет с «Белогорье» (матч в 19.00), а 7 мая встретится с московским «Динамо» (игра стартует в то же время). В параллельной группе B между собой сыграют новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит» СПб и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

Белгородцы, несмотря на некогда устрашающий статус, в нынешнем сезоне впечатляли мало и ожидаемо заскочили в шестерку сильнейших «на тоненького». Всего 44 очка набрала команда Бориса Колчина по итогам регулярного чемпионата. Завтра для «Зенита» больших проблем не предвидится.

Белгородцы, несмотря на некогда устрашающий статус, в нынешнем сезоне впечатляли мало. Фото: belogorievolley.ru

От кого ожидать сюрпризов на турнире?

Зато в соседней группе есть коллектив, которого следует опасаться особо. Пожалуй, именно сибирские «железнодорожники» являются той темной лошадкой, от которой больших свершений на турнире не ждут, но сибиряки могут выстрелить и всех удивить.

Команда Пламена Константинова и в прошлом сезоне завоевала бронзу, пробилась в московский «Финал шести», не совершая каких-то подвигов, а забирая свои очки у прямых конкурентов. Зато уже на мини-турнире «Локомотив» разобрался с казанским «Зенитом» (3:2), окончательно похоронив шансы тогда еще Владимира Алекно на выход из группы и хотя бы утешительный приз в провальном для казанцев сезоне.

Однако в этом сезоне Новосибирск только нарастил мускулы — и уже начал кусаться и откусывать очки у топ-команда. Пламен Константинов сумел построить стабильную на длинной дистанции команду. Но большой вопрос, как она выступит в краткосрочном турнире, где все решается в одном конкретном матче. В прошлом году получилось неплохо.

Надо отметить, что «Локомотив» прибыл в Казань еще 29 апреля и целую неделю будет готовиться к старту «Финала шести» на казанском паркете. Это, безусловно, станет большим преимуществом перед остальными четырьмя командами. Выход в финальную стадию чемпионата напрямую второй лучшей команды чемпионата позволил волейболистам получить трехнедельный перерыв, в котором новосибирцы уже провели два контрольных матча с «Зенитом».

Единственное поражение в сезоне команда Алексея Вербова допустила еще в далеком ноябре. Фото: zenit-kazan.com

Кто будет возвращать золото в Казань?

А что там у казанцев? Все практически идеально. Единственное поражение в сезоне команда Алексея Вербова допустила еще в далеком ноябре, когда в пяти сетах уступила московскому «Динамо». Собственно, именно москвичи и будут главным и наверняка единственным конкурентом казанских «зенитовцев».

В Москве вновь подобралась мощная команда, которая знает, что такое выигрывать чемпионский кубок в Суперлиге, и в прошлом сезоне это с легкостью реализовала. Однако в нынешнем сезоне в коллективе Константина Брянского некоторый «кризис второго года». По ходу сезона динамовцы дважды уступали «Локомотиву» (0:3 и 2:3) и АСКу (1:3). А в остальных играх с топами, как правило, мучались до пяти сетов.

Так что главные фавориты «Финала шести», безусловно, базируются в Казани. «Сине-бело-голубые» гарантировали себе место первое место в Суперлиге еще в 24-м туре, так что оставшиеся два тура использовали как простую разминку и наработку связей перед предстоящим «Финалом шести».

Помимо уже всем привычного берсерка от волейбола Максима Михайлова, здесь наконец-то раскрылся и заиграл так, как от него ждут, польский доигровщик Бартош Беднож. Поляк не только остался в России после того, как начался исход легионеров из всех видов спорта, но и заявил, что готов забирать с «Зенитом» золото.

Наконец-то раскрылся и заиграл так, как от него ждут, польский доигровщик Бартош Беднож. Фото: zenit-kazan.com

То же самое касается бронзового призера Олимпиады-2016, американского связующего Майка Кристенсона, который перебрался в Казань год назад и встроился в систему команды как тот самый компонент, которого так не хватало «Зениту» чтобы стать чемпионской непобедимой машиной.

Именно в связке с Кристенсоном заиграл в абсолютно новом ключе российский доигровщик Дмитрий Волков. Под диспетчерством американца Волков стал принимать решения на площадке намного быстрее, а их взаимодействие — это отдельный вид искусства. При этом передачи получаются с любой точки площадки. Серьезно прибавил Волков и на блоке, чувствуя, где ему нужно находиться и как блокировать буквально в каждом моменте.