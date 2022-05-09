«Бессмертный полк» онлайн: память о вас сохранится в веках
Традиционные онлайн-шествия «Бессмертного полка» проходят сегодня, в День Победы, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для участия в онлайн-шествии необходимо было до 7 мая загрузить архивные фотографии родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, в тематических мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников». Сами снимки объединены в видеоисторию. «Реальное время» предлагает посмотреть трансляцию онлайн-шествия.
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