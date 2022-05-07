Гид по Дню Победы в Татарстане: Дмитрий Дюжев, парад на площади Тысячелетия и «Бессмертный полк» в оффлайне

Афиша культурных событий к празднику на майские выходные

В этом году празднование Дня Победы в Татарстане отличает несколько примечательных событий. Во-первых, на улицы городов после двухлетнего перерыва из-за пандемии возвращается шествие «Бессмертного полка», хотя многие по-прежнему смогут участвовать в акции и в онлайн-режиме. Во-вторых, формат праздника, горячо любимого многими поколениями россиян, в этот раз больше нацелен на проведение массовых культурных мероприятий, которые можно посетить всей семьей. Редакция «Реального времени» предлагает гид по основным событиям 9 Мая и в преддверии праздника «со слезами на глазах».

Квест-игра и «Весна 45-го»

Прежде чем рассказать о праздничной программе, вспомним тех, ради кого устраивают торжества ко Дню Победы. В Татарстане почти 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 132 человека — непосредственные участники. На фронт ушли 700 тысяч татарстанцев и более половины — 378 тысяч — погибли. В память о тех, кто отстоял победу над фашизмом, во всех городах России проходят праздничные мероприятия. Казань традиционно становится одним из центральных мест народных гуляний, собирая тысячи горожан и гостей республики на мероприятиях в честь Дня Победы.

Традиционно вход на все крупные праздничные мероприятия сопровождается досмотром. Так что приходить рекомендуется заранее, чтобы успеть пройти все процедуры до начала программы.

Торжества не ограничиваются лишь 9 мая. Различные акции в преддверии любимого праздника стартовали заранее. Так, в Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка листовок на языках народов СССР, рассказывающих о героях Советского Союза — представителях разных национальностей. Всего представлено 16 образцов листовок на азербайджанском, армянском, башкирском, грузинском, казахском, кыргызском, татарском, русском и узбекском языках. Вход свободный.

7 мая в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет центральное событие ко Дню Победы — здесь поздравят ветеранов со всей республики.

В этот же день в Горкинско-Ометьевском лесу Казани состоится военно-историческая квест-игра «Дорога к Победе». Всего пройдут две игры: первая — с 12:30 до 14:30, вторая — с 14:30 до 16:00. Участникам предстоит выполнить задания за отведенное время на 20 локациях — интерактивных и логических. Участие в квесте бесплатное. Объявление и награждение победителей состоится в 17:00 на сцене. А в преддверии награждения зрителей ожидает праздничный концерт.

7 мая с 13:00 до 16:00 во внутреннем дворе Национального музея пройдет программа «Весна 45-го». Театрализованные инсталляции в музейном дворе воссоздадут обстановку Берлина 7 мая 1945 года. Посетители смогут отведать горячую фронтовую кашу и разучить танцы 40-х годов прошлого века, а также поучаствовать в военно-исторических эстафетах.



Фото: Илья Репин

7 мая в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина пройдет благотворительная акция «Мы помним!». В этом году тинчуринцы представят ветеранам комедию «Кияу урлау» по пьесе писателя Салавата Юзеева. На спектакль приглашены более 400 ветеранов.

«Парад у дома ветерана» и историческое кино

Большой отклик в сердцах жителей в прошлые годы вызвали такие акции, как «Поем двором», «Окна Победы» и, конечно, «Парад у дома ветерана». Все эти мероприятия состоятся и в этом году.

8 мая кульминацией станет праздничный объезд ветеранов на исторической боевой и ретротехнике. Военные заедут в гости к виновникам торжества с песней, а волонтеры вручат подарки. Колонна стартует от КПП танкового училища в 8:30, далее посетит дом ветеранов на улице Дубравной, проедет по улице Космонавтов, через парк Победы и улицу Восстания.



В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств РТ открылись три экспозиции, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они продолжат работу в течение месяца. Посетителям будут представлены выставка «Немецкая оккупация» художника Меера Аксельрода, выставка детских рисунков и экспозиция «И снова май…» с работами художников, живших в военное время.

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани по случаю Дня Победы в кинотеатре «Мир», культурных центрах и домах культуры показывают исторические фильмы военной тематики: «Первый Оскар», «Суворов: Великое путешествие» и «1941. Крылья над Берлином». Кроме того, в библиотеках организованы мастер-классы, участники которых создают памятные значки и открытки.

Выставка оружия, «Фанфары Победы»

9 мая с 11:00 до 17:00 на территории Казанского кремля будут работать тематические фотозоны, а также состоятся концертные выступления. Начиная с 10:00 на территории музея-заповедника стартует квест «Путь к Победе». На площади у мечети Кул Шариф будет открыта выставка оружия времен Великой Отечественной войны, а на площадке Пушечного двора — выставка снаряжения воинов Красной Армии.

В 13:00 состоится пешеходная экскурсия «Военная история Казанского кремля». Во всех музеях Кремля различные праздничные мероприятия будут проходить как в онлайн, так и в офлайн форматах. Так, с 11:00 до 17:00 в выставочном зале «Манеж» запланировано творческое занятие «Символы Победы», а на площадке Пушечного двора с 11 часов начнется акция «Мы рисуем мир». В течение всего дня будет проходить квест «Славные сыны отечества».



Фото: Ринат Назметдинов

В Казани ко Дню Победы запланировано порядка 130 культурно-массовых мероприятий, часть из которых уже проведена. Праздник начнется в 8:00 с церемонии возложения цветов к воинским захоронениям на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы цветы возложат к Вечному огню, памятникам Тружеников тыла, Матерей и вдов, Советского Солдата в 9:00.



Парк Победы станет одной из основных локаций празднования Дня Победы в Казани. Тематические мероприятия здесь будут проходить в течение всего дня. В 11:00 стартует парад юнармейцев, далее — фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». С 15:00 гости парка смогут увидеть выступления творческих коллективов города. А в 18:00 в парке зазвучат танцевальные мелодии 30—40-х годов в исполнении оркестра. Программа в парке завершится в 19:00.

Бюст Кузнецова и дуэт Дюжева с Калимуллиной

Центральным местом торжеств станет площадь Тысячелетия. В 10.00 здесь начнется прохождение войск Казанского гарнизона и проезд моторизованной колонны в составе 24 единиц военной техники — легендарных танков ИС и Т-34, современных образцов БТР, БМП, а замыкать колонну будут ретроавтомобили. Зрителей приглашают прийти заблаговременно — пропускные пункты будут организованы у входа на станцию метро «Кремлевская» и со стороны Кремлевской набережной. Лучшим местом наблюдения для зрителей станет склон Казанского кремля.

Фото: Максим Платонов

В параде Победы примут участие более тысячи военнослужащих и курсантов военного училища, учащихся кадетских классов, юнармейцев и суворовцев. Под занавес парада сводный хор Казани исполнит песню «День Победы». Вместе с многотысячным хором выступит заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. Дуэтом с заслуженной артисткой Татарстана Эльмирй Калимуллиной они представят любимые поэтические и вокальные композиции.



Также в течение всего дня на площади будет работать выставка боевой техники, в том числе представят уникальный современный танк Т-90, Т-80 БВМ, БМП-3 и автомобили ДОСААФ. Будут открыты палатка-реконструктор Великой Отечественной войны, палатка с лазерным тиром, все желающие смогут сыграть в танковый биатлон на радиоуправляемых машинах.

В 19:00 на площади Тысячелетия будет показана концертная программа мастеров искусств и молодежных групп, а с 21 часа — начнется выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний праздник пройдет в формате народного караоке. В концерте также примет участие Дмитрий Дюжев. Хором будет руководить Миляуша Таминдарова. Прямую трансляцию праздника проведет телеканал ТНВ.

Фото: Максим Платонов

Одной из праздничных площадок станет и улица Баумана. Начиная с 15:00 на главной пешеходной улице Казани будет организовано иммерсивное представление — реконструкция Парада Победы 1945 года. По архивным документам будет восстановлено торжество 1945 года, когда Победу в Казани праздновали именно на улице Баумана. На пешеходной улице пройдут праздничные концерты, будет представлена выставка ретротехники, открыты уличный кинотеатр и полевая кухня. Также состоится раздача копий праздничных выпусков газет от 9 мая 1945 года. На зданиях разместят знамена Победы, на витринах магазинов — плакаты военных лет, на балконах — флажки и растяжки.

Одним из важных событий торжеств 9 мая станет открытие бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на территории кадетской школы в Казани. Он ушел из жизни 11 ноября 2020 года в возрасте 95 лет.

Завершится День Победы в Казани в 22.00 праздничным салютом над акваторией Казанки под песню «День Победы». Лучшие места для наблюдения за фейерверком — площадь Тысячелетия и набережная Казанки (около центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной).

«Бессмертный полк» возвращается в офлайн

Долгожданным событием для жителей Татарстана станет Всероссийская акция «Бессмертный полк». После двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, она вновь пройдет в формате шествия с плакатами героев войны. Для участия необходимо собрать информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, затем сделать штендер с его портретом и прийти на акцию.

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани сбор участников акции начнется 9 мая в 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, далее шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Старт колонны будет дан в 15:00. Резервными точками для тех, кто не успеет к старту колонны, станут пункты входа у Казанского федерального университета (с улиц Нужина и Университетской). Отсюда колонна стартует в районе 16 часов. Акция «Бессмертный полк» завершится на площади Тысячелетия, где в это время будет проходить концертная программа.

Работа транспорта и перекрытие движения

Работа общественного транспорта 9 мая в Казани будет организована в усиленном режиме. В этот день автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23:30. Будет осуществлена спецподача общественного транспорта со стороны ул. Саид-Галеева и ул. Московской. Метро будет работать по графику рабочего дня.

Подготовка и сам праздник вызовут некоторые неудобства у автомобилистов в связи с необходимостью введения временных ограничений движения. 7 мая движение будет ограничено с 16.00 до 22.00 на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Право-Булачной и Лево-Булачной до ул. Чернышевского. С 17:00 8 мая и до 2:00 10 мая в связи с проведением торжественных мероприятий движение на площади Тысячелетия также будет полностью ограничено. Кроме того, с 18:00 8 мая до 22:00 9 мая будет перекрыта ул. Бондаренко. В случае скопления людей после завершения салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.

С начала мая в автобусах и трамваях Казани звучат аудиозаписи с информацией о героях войны, имена которых увековечены в названиях остановок общественного транспорта города. В столице Татарстана порядка 20 остановочных площадок названы именами героев войны. Аудиозаписи звучат в автобусах маршрутов №5 и №18, а также в трамваях маршрутов №5 и №5а.

Для тех, кто не готов пересесть с личного транспорта на общественный, напоминаем, что в связи с праздничными днями с 7 по 10 мая муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно.

Праздник по Татарстану: гости из Москвы и живые инсталляции

Интересные праздничные мероприятия запланированы по всей республике. В частности, в Нижнекамске в этом году День Победы планируют отметить с размахом. Здесь праздничные мероприятия начнутся с раннего утра на площади у Дома народного творчества. В 9 часов для всех желающих с концертной программой выступит хор ветеранов «Надежда». В это же время на площади Лемаева начнут свою работу тематические интерактивные площадки, музей под открытым небом, мастер-классы, фотозоны и многое другое. В 10 часов напротив монумента Победы пройдут тожественный митинг и парад. В 11:30 там стартует концертный марафон «Пришла весна — весна Победы» с участием солистов и творческих коллективов города. А в 21:00 на площади Победы выступит московский вокальный квартет PER4MEN, который исполнит песни военных лет.

Праздничные мероприятия в Набережных Челнах начнутся с 9 утра митингом у памятника Мусы Джалиля. В это же время у мемориального комплекса «Родина-мать» встанет почетный караул, после объявления об этом горожан ждет выступление большого детского хора и сводного оркестра. В 11:30 в Комсомольском районе будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». В Центральном и Автозаводском районах эта же программа запланирована на 12:00. Различные площадки развернутся и в парке Победы. Помимо этого, в Автозаводском районе у памятника «Лавровый венок» состоится программа «Нам завещаны память и слава» с парадом победителей смотра строя и песни и возложением цветов к памятнику. В Центральном районе пройдут гала-концерт городского конкурса-фестиваля «Эхо Победы», передвижная выставка «Дорогами Победы» и театрализованное представление «За Победу!». В Комсомольском районе также запланирован фестиваль «Эхо Победы». Праздничный вечер начнется в 17:00 с театрализованной программы на майдане парка «Прибрежный». С 18:00 до 19:00 там выступят детские коллективы. С 19:00 до 21:00 в «Прибрежном» продолжится концерт, который завершится салютом.

Елабужане смогут посмотреть парад учебных заведений города, попробовать солдатскую кашу, посмотреть живые инсталляции, начиная с 11 часов, на торжественном мероприятии в ГЗЦ «Майдан» (Шишкинские пруды). На 12:30 запланирован старт театрализованного представления «Кинолента Победы». В 12:50 состоится гала-концерт IV конкурса-фестиваля хоровой музыки «Весна Победы». С 13:00 концертные программы «Победе посвящается» будут проходить в Александровском парке, парках «Чебурашка», «Сад у дома». На 18:00 запланировано начало праздничной концертной программы ВИА «Союз» под руководством В. Бессмертных, а также лучших творческих коллективов (ГЗЦ «Майдан», Шишкинские пруды).

В Альметьевске гуляния пройдут с 7 утра до 10 вечера. Уже в 7:00 состоится возложение цветов к Вечному огню, оно продлится до 10:00. В это время начнется программа «Победный май». На площади за драмтеатром пройдут школьный фестиваль солдатской песни, экспозиция пионерской организации, выставка поисковых отрядов и мастер-классы. В это же время на улице Ленина стартует городская гостиная «Страницы Победы». Горожане смогут поучаствовать в различных мастер-классах, послушать творческие выступления. У дома 32 для самых маленьких зрителей будет организовано шоу мыльных пузырей. Для тех, кто интересуется техникой, организуют выставки военной техники на площадке Молодежного центра и в спортивном клубе «Восьмая миля».

С 12:00 до 18:00 на площади Каракуз будет проходить концерт «Голоса Победы». Там также пройдет выставка военной ретротехники и будет работать интерактивный мини-музей. На Центральной сцене выступит заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и кавер-группа «Гости из Казани». Праздничный салют прогремит в 22:00 на площади Ленина.