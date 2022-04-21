За право проектировать Соборную мечеть в Казани поборются 20 компаний

Среди заявителей — Москва, Ташкент, Стамбул, Нур-Султан, Баку, Дубай, Симферополь

Фото: организаторы указывали, что масштабные мечети уже строятся в мусульманских центрах, пример — мечеть «Гордость мусульман» в Чеченской республике / visitchechnya.ru

Строительство Соборной мечети в Казани — одна из самых обсуждаемых тем в религиозном сообществе Татарстана. Где в будущем появится главный мусульманский храм республики и каким он может стать? Ответы должен дать Открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта Соборной мечети г. Казани и прилегающей территории, который проводится республиканским фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — Доброта». Подробности — в материале «Реального времени».

«Было много заявок, в том числе и из других стран»

Конкурс по разработке проекта мечети стартовал 1 апреля с приема заявок. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила лучшие архитектурные компании, которые прошли во второй этап. В ходе него свое видение Соборной мечети Татарстана покажут представители России, ОАЭ, Турции, Египта, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

— Заявок было достаточно много, но по требованиям мы должны провести конкурсную комиссию, — рассказал «Реальному времени» исполнительный директор фонда «Игелек — Доброта» Ильнур Рахимов. — Вчера мы ее провели и определили 20 команд, которые проходят во второй этап. Информацию об этом мы разместили на сайте igelek.tatar, там есть перечень компаний, которые заявились. Конкурс является международным, поэтому мы очень рады, что было много заявок, в том числе и из других стран. Заявки интересные, мощные. Заявились несколько достаточно серьезных турецких компаний, которые имеют богатый опыт проектирования религиозных объектов. Отозвались и коллеги из Москвы, там очень мощное архитектурное бюро.

Список участников второго этапа уже известен:

студия «АРТМУС». ИП Мусина Лилия Валентиновна (Казань);



ИП Сафиуллин Илья Ринатович (Набережные Челны);

ООО «ОSТА» (Казань);

творческая мастерская живописи при Российской академии художеств (Казань);

архитектурно-инженерное строительство HASSA (Стамбул, Турция);

Архитектурно-строительная компания Mila Construstion Decoration (Стамбул, Турция);

ООО «ЗАБИР» (Казань);

ИП Саттаров Айвар Гумарович (Казань);

товарищество с ограниченной ответственностью E&K (Усть-Каменогорск, Казахстан);

общество с ограниченной ответственностью KARAT PROJECT (Ташкент, Узбекистан);

First Designers (Египет);

ИП Менумеров Эдем Ремзиевич (Симферополь);

товарищество с ограниченной ответственностью

BI Construktion and Engineering (Нур-Султан, Казахстан);

BI Construktion and Engineering (Нур-Султан, Казахстан); «Студия Уткина». ИП Уткин Илья Валентинович (Москва);

архитектурно-реставрационное бюро «Гинзбург Архитектс» (Москва);

Built Environment Studio Sharabassy (Дубай, ОАЭ);

архитектурное бюро EL&EN (Баку, Азербайджан);

общество с ограниченной ответственностью

«Сретенские архитектурные мастерские» (Москва);

«Сретенские архитектурные мастерские» (Москва); ИП Сафиуллин Петр Эдуардович (Казань);

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (Казань).

Ильнур Рахимов подчеркивает, что основной задачей на первом этапе был отбор наиболее серьезных конкурсантов, имеющих опыт возведения религиозных сооружений.

— На первом этапе наша задача была отобрать пул компаний, архитектурных бюро и творческих коллективов, которые далее уже приступают к проектированию, созданию визуальной модели, — говорит исполнительный директор фонда. — Поэтому конкурсная комиссия обращала внимание на опыт проектирования именно религиозных сооружений, на богатство портфолио, на коллективы этих бюро, чтобы мы пофамильно могли увидеть, что там работает достаточно много людей. Поэтому первый этап — это скорее технический отбор.

Далее те участники, которые прошли во второй этап, получат от организаторов техническое задание на проектирование, уже более конкретизированное. С этим техническим заданием они начинают работать. В фонде надеются, что в конце июня появятся готовые проекты. В начале июля они будут оцениваться жюри и будут определены победители — те самые 3 призовых места, которые изначально в конкурсе планировались.

Соборную мечеть планируется возвести на месте парка аттракционов «Кырлай». Фото: Максим Платонов

«Это будет красивая панорама с выходом на Кремль»

При проектировании участникам придется учесть целый ряд факторов. Ильнур Рахимов обращает внимание, что у проекта ограничение по площади земельного участка. Помимо самого сооружения, есть требование очень внимательно поработать над ландшафтом, над прилегающей территорией, это должно выглядеть гармонично. Есть ограничение и по высоте — 80 метров. Соборная мечеть будет рассчитана на 10 тысяч посетителей, исходя из этого по ГОСТам должно быть создано необходимое количество парковочных мест, мест для молящихся, в том числе и на улице. Кроме того, должны быть предусмотрены те помещения, которые являются административно-техническими.

Место строительства уже определено. Соборную мечеть планируется возвести на месте парка аттракционов «Кырлай». Вокруг сооружения, по словам Ильнура Рахимова, планируется создать общественное пространство:

— Это будет красивая панорама с выходом на Кремль. Этот земельный участок очень хорошо просматривается как с центральной части города, с Казанского кремля, так и с водной глади, при подъезде к Казани. Мы очень надеемся, что это будет в том числе и точка притяжения для жителей, особенно близлежащих домов, чтобы это была парковая зона. Чтобы туда можно было прийти и погулять, и с детьми походить.

Это будет красивая панорама с выходом на Кремль. Фото: Максим Платонов

Все ограничения касаются лишь технических моментов. Ограничивать полет творчества конкурсантов никто не собирается. Никаких шаблонов и жестких критериев вида будущей мечети для проекта не будет, отметил Ильнур Рахимов:



— Один из посылов, который у нас изначально был в конкурсе, мы это делали сознательно — мы не стали ограничивать конкурсантов в плане подходов и традиций. Нам бы очень хотелось увидеть максимально широкую палитру мнений по данному проекту. И с учетом того, что у нас достаточно много команд зарубежных, будет особенно интересно посмотреть на разные проекты. И не хотелось бы всех загонять в какое-то ограниченное пространство, для того, чтобы это было действительно интересно.

«Мечеть должна быть функциональной, удобной, красивой»

Ранее «Реальное время» рассказывало о трудностях с выбором места для новой мечети и основных проблемах, которые нужно будет учесть при ее строительстве. Организаторы тогда указывали, что масштабные мечети уже строятся в мусульманских центрах, пример — мечеть «Гордость мусульман» и «Сердце Чечни» в Чеченской республике, Центральная мечеть в Махачкале.

Чтобы учесть все нюансы большого проекта, участникам конкурса будут выделены представители-эксперты, с которыми можно будет связываться в случае возникновения вопросов у представителей команд, которые могут возникнуть в процессе работы. Постоянный контакт жюри и экспертов нужен, чтобы появлялась возможность для своевременных корректировок.

Профессор, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института истории имени Марджани Гузель Валеева-Сулейманова выразила мнение, что будущая соборная мечеть должна быть «национальной и современной».

Другой эксперт — директор института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Радик Салихов в беседе с «Реальным временем» рассказал о своем видении будущей Соборной мечети:



— К мечети должны предъявляться стандартные требования, как и ко всем культовым зданиям, в то же время она должна отвечать и нашим традициям в мусульманской архитектуре, эти традиции очень богатые. Все идеи, которые так или иначе ложатся, учитывают, с одной стороны, опору на традиции, на соответствие всем канонам мусульманской архитектуры и архитектуры современной. Мечеть должна быть функциональной, удобной, красивой.