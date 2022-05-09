Как армейский спорт «разгулялся» при маршале Устинове

При Гречко такого не наблюдалось

Во времена СССР спортсменам можно было служить срочную службу в командах двух спортивных обществ: Вооруженные силы и «Динамо», где служили в погранвойсках и в рядах внутренней службы. «Реальное время» рассказывает о том, как связаны волейбол и Вооруженные силы.

Спартакиады дружественных армий

Из армейских команд формировались сборные СССР для участия в Спартакиадах дружественных армий, в программу которых волейбол вошел в 1969 году. Перед первой Спартакиадой поднимался вопрос о победах в каждом из видов спорта, и главный тренер сборной Вооруженных Сил СССР Юрий Чесноков высказал серьезное сомнение. С одной стороны — Чехословакия, действующий чемпион мира. Это последнее звездное поколение, которое через год завоюет серебро чемпионата Европы и уйдет. С другой стороны — Румыния с ее суперклубом «Стяуа».

Понимая это, главный тренер сборной Вооруженных Сил Юрий Чесноков не был уверен в итоговой победе, тем более что в тот год его команда состояла из игроков ростовского СКА (шестое место) и ЦСКА (восьмое место в чемпионате). Поскольку инспектирующего генерала подобный ответ не устроил, то на первый план вышел Виталий Зенович, главный тренер СКА, пообещавший, что победа будет за нами. В итоге была произведена замена майора Чеснокова на штатского Зеновича, и наши выиграли тот чемпионат СКДА.

Месть Чеснокова была холодной, когда через два года он организовал перевод двух ведущих игроков Ростова Кондры и Чулака в Москву. Помимо них, Олег Запорожец и Юрий Миргородский ушли в киевский «Локомотив». Для того чтобы перетащить хоть и фиктивных, но военнослужащих из армейского клуба в «Локомотив», пришлось подключать бывшего руководителя КГБ СССР Владимира Семичастного, ставшего заместителем председателя Совета министров Украинской ССР.

Главный тренер сборной Вооруженных Сил Юрий Чесноков не был уверен в итоговой победе. Фото cska.ru

«Самогона — полный таз, и Устинова — приказ»

Восьмидесятые годы в СССР — это просто разгул ЦСКА в игровых командных видах спорта. Для сравнения: при министре обороны Андрее Гречко, умершем в 1976 году, ЦСКА уже был сильнейшим клубом страны во всех игровых командных видах спорта. Тем не менее армейцы в период руководства маршала Гречко Министерством обороны с 1967 по 1976 год отдали конкурентам 20 чемпионств (семь в гандболе, пять в водном поло, четыре в хоккее, по два в баскетболе и волейболе). Можно вспомнить, что в том же волейболе тренерам приходилось уговаривать волейболистов перейти в ЦСКА, мотивируя это тем, что они так быстрее попадут в состав сборной. Так в ЦСКА переманили ростовчан Кондру, Чулака, волейболиста МВТУ Уланова.

Но когда вместо Гречко пришел Дмитрий Устинов, и начался настоящий произвол.

ЦСКА только шесть раз упустил золото в период его руководства с 1977 по 1984 год. Это три победы в водном поло, две в гандболе и одна в волейболе. В баскетболе и хоккее с шайбой ЦСКА вообще выглядел беспроигрышной командой. Принцип хоккейного наставника «в интересах сборной» позволял собирать под знамена ЦСКА даже армейцев (Белошейкин, Гусаров, Дроздецкий, Касатонов из СКА Ленинград) и динамовцев (Хелмут Балдерис).

Баскетбольный ЦСКА без проблем вызвал армейца из Алма-Аты Валерия Тихоненко. А уж волейбольный ЦСКА развернулся так, что чемпионат можно было закрывать, поскольку интриги в борьбе за первое место не было. Армейцы шерстили, начиная с молодежной сборной. Александра Гордиенко и Александра Смирнова из «Локомотива» Харьков, Владимира Алекно и Юрия Сапегу из минского СКА, а также двух динамовцев Александра Черного из Ташкента и Ярослава Антонова из Мособласти. Плюс Валерия Лосева из Свердловска, Павла Воронкова и Юрия Панченко из Киева. Некоторые из волейболистов призывались в ЦСКА дважды, как это было у Лосева и Сорокалета, которые не подошли в первый раз, затем набирались опыта в Свердловске и Одессе и пришли во второй, уже заматеревшими.

После череды смертей видных деятелей Советского Союза только трое были удостоены короткой чести в переименовании городов: два генсека — Брежнев (Набережные Челны), Андропов (Рыбинск), и один министр обороны Устинов, чье имя носил Ижевск.

Когда вместо Гречко пришел Дмитрий Устинов, и начался настоящий произвол. Фото wikipedia.org

Из «Искры» возгорится топ-клуб

В волейболе у ЦСКА был «фарм» в Одинцово под названием «Искра», который представлял войска ПВО. Кстати, в начале девяностых «Искра» носила приставку РВСН — ракетные войска стратегического назначения. Поначалу в ней собрали 30 волейболистов из различных армейских команд страны, включая уроженца Армении Степана Вартаняна, игравшего за ростовский СКА, а затем начали собирать новобранцев со всего Союза: Алексеева из Киева, Дмитренко из Сочи, Кубельника из Новосибирска, полтавчанина Кузнецова, москвича Рунова, будущего ветерана красногорского волейбола Щербаченю.

Одинцовская «Искра» — это очередная армейская команда, которая была организована в 1979-м, чтобы у волейболистов появилась очередная возможность отдавать гражданский долг родине «без отрыва от производства». Между тем история советского волейбола дарит несколько удивительных историй, как можно было манипулировать с воинским призывом. Как ни странно, большая часть их связана с эстонским волейболом. Начать с того, что там был произведен первый спортивный обмен в СССР. Сибиряка Михаила Азарова, игравшего в составе ЦСКА, «обменяли» на эстонца Вильяра Лоора из таллинского «Калева». Этому способствовали желание тренера армейцев Юрия Чеснокова и четыре месяца, которые Азаров должен был дослуживать согласно присяге. Тут еще повлиял факт, что сам «Калев» сменил прописку, переехав в Маарду, поскольку теперь это команда местного Химкомбината.

Любопытное наблюдение, как эстонских волейболистов призывали в армейские команды. Матти Яанус родился в Москве, но был этническим эстонцем и отправился «служить» в рижский СКА. Русский Дмитрий Драчев родился в Таллине, но он два армейских года провел в ростовском СКА. Знаменитый волейболист того состава Пеэт Райг решил проблему с воинской службой тем, что начал играть за «Динамо» из Таллина, выступавшее в чемпионате Эстонской ССР.

Плюс армейские коллективы в Минске («Звезда») — там играл Владимир Алекно, Киеве, Кишиневе, Виннице, Ростове-на-Дону. В бакинском СКА играли Игорь Кутуков и Александр Червяков, а сегодня цвета «Нефтчи» защищают сыновья ветеранов: Вадим Кутуков и Алексей Червяков. Кстати, отечественные волейболисты зачастую не просто «служили» в спортротах. Известно, что будущий олимпиец Георгий Мондзолевский еще за год до попадания в сборную СССР служил по полной программе, в Афганистане при исполнении интернационального долга погиб волейболист Константин Щитов. В нынешние времена армейскую службу несли вэдэвэшник Никита Алексеев, моряк Илья Кириллов, артиллерист Дмитрий Коленковский.



Кстати, Кириллову в армии представилась возможность играть в волейбол, поскольку в его воинской части была сформирована любительская команда «Альбатрос», организатором которой является контр-адмирал, уроженец Казани Ильдар Ахмеров.

В волейболе у ЦСКА был «фарм» в Одинцово под названием «Искра», который представлял войска ПВО. Фото iskra-volley.ru

В «Динамо» тоже можно было служить

Конец 80-х — начало 90-х — это время расформирования наших воинских частей за рубежом, в том числе и местных спортивных рот. Прекратили существование Южная группа войск в Венгрии, в которой работал Виктор Радин, Центральная группа войск в Чехословакии (Борис Докучаев) и самая многочисленная группа ГСВГ, Группа советских войск в Германии. Это экс-армейцы Олег Булыкин (отец известного футболиста Дмитрия Булыкина), Степан Вартанян, Виктор Лебединцев, Георгий Лежачев, Станислав Люгайло, тренер Валентин Салин. Отец Игоря (Базуки) Колодинского также служил в ГСВГ, причем в артиллерийских войсках.

С обществом «Динамо» история не совсем понятна. Во-первых, московское на целых 17 лет перебазировалось из Москвы в Мособласть. Произошло это еще в 1977 году. Во-вторых, ворошиловградская «Звезда», будучи армейской командой, со временем превратилась в «Динамо». Во времена СССР общество «Динамо» постепенно выходило на первый план, создавая команды в Ташкенте (там играл бывший тренер казанского «Зенита» Александр Серебренников), Ереване, Баку, Ленинграде, Иркутске, Сочи.

В 1981 году во Владимире была образована команда СКА (в ее составе играл известный в будущем тренер Сергей Цветнов), но ближе к концу 80-х она была переименована в «Динамо» Владимир. Позднее она носила название СКАТ, расшифровывающееся как «Спортивный клуб администрации тюрьмы». Ничего странного для тех, кто знает, что там находится знаменитый «Владимирский централ».



Джаудат Абдуллин