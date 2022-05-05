Владимир Дейнекин: «Некоторые пытаются построить дороги к СНТ вне очереди»

Председатель правления Союза садоводов Татарстана встал на защиту интересов садоводов Пестрецов и Альметьевска

Новый сезон татарстанские дачники открывают со старыми проблемами. В разгар дорожного строительства маршруты прокладки подъездных путей к садовым товариществам неожиданно изменили, на «нефтяном» юго-востоке республики огородникам не дают приватизировать участки, а в первый день заезда садоводов в Пестречинском районе случился блэкаут. «Но надо возделывать свой сад, и это не просто философское изречение», — говорит большой энтузиаст и председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин. В интервью «Реальному времени» он рассказал, как расходуется почти 700 млн рублей, которые ежегодно выделяются из республиканского бюджета на поддержку садоводческих товариществ в Татарстане.

Меры поддержки для садоводов

— Владимир Федорович, сегодня для многих семей дача или сад — не просто отдых, а маленькое подсобное хозяйство. Какие меры господдержки получают садоводческие товарищества в Татарстане?

— В этом году в полную силу заработали две основные республиканские программы, направленные на обновление внешней и внутренней инфраструктуры СНТ. С 2017 года ведется строительство подъездных дорог к садовым товариществам, чтобы облегчить движение дачников на свои участки. Ежегодно на эти цели выделяется 300 млн рублей, которые распределяются в порядке необходимости и очередности среди СНТ всех муниципалитетов.

Работает также республиканская программа по приведению в нормативное состояние электросетевой высоковольтной инфраструктуры товариществ, которая не обновлялась с начала ее существования. Не секрет, что эти сети изношены, трансформаторы выработали нормативный ресурс и нуждаются в замене. На нее выделяется каждый год 100 млн рублей. Также 100 млн рублей выделяется на ремонт скважин, на строительство площадок ТКО еще 50 млн.

Продолжает действовать вторая часть программы — софинансирование, которое направлено на развитие внутренней инфраструктуры СНТ. В этом случае на каждый рубль дачников республиканский бюджет выделяет два рубля дополнительно. На эти деньги проводятся работы по благоустройству СНТ, то есть модернизируются внутренние электрические линии, внутренние водопроводы и внутренние дороги. Это весомый источник финансирования и очень перспективный. Когда в строительстве участвуют садоводы своими средствами, то к такому строительству больше уважения. А вообще, общество тогда развивается, сплачивается, когда оно что-то созидает. Если нет строительства, созидания, то и появляется застой, а затем и развал.

Садоводческое движение — это очень нужная людям и государству громадная программа. Фото: rt-online.ru

Наше общественное объединение «Союз садоводов Татарстана» отмечает в этом году 20-летие со дня основания. За эти годы у нас появились отделения почти во всех пригородных районах Казани. Есть представители в Лаишевском, Пестречинском, Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском районах, а также в Альметьевском и городе Джалиль. Мы входим в Союз садоводов России. И, я уверен, что мы занимаем одно из первых мест в России. В прошлом году мэр Казани выделил нам помещение, чтобы мы могли принимать там садоводов, чтобы там работали различные клубы. Теперь у нас есть два «офиса»: на улицах Зорге, 35 и Восстания,36.



Оказалось, что расходы тянут на 1,5 миллиарда



Многие до сих пор задаются вопросом, а почему нужно помогать садоводам, если у них частные участки, а урожай они выращивают на собственных нужд? С 1 января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем закреплена норма о том, что это СНТ имеют особую социальную значимость.

Это неслучайно, так как с советских времен предприятия оказывали садоводам помощь: проводили электрические сети, прокладывали трубы, строили дороги и так далее. Мы долго пытались довести эту позицию до руководства республики, и только в 2016 году были приняты первые государственные программы поддержки садоводства в республике. Тогда вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов убедил руководство республики, что садоводческое движение — это очень нужная людям и государству громадная программа. Но нужны вливания в обновление в ее инфраструктуру. Тогда президент Татарстана Рустам Минниханов сказал знаменитую сегодня фразу для всех садоводов и вообще для всех, что «садоводы — это наши люди».



— Как продвигается строительство подъездных путей к СНТ?

— В прошлом году мы собирали заявки о том, где и сколько нужно проложить дорог. Оказалось, что расходы тянут на 1,5 млрд рублей. А нам ежегодно выделяют всего по 300 млн рублей. Тогда я сказал, что это может стать программой еще на 5 лет! Надеемся, что в ближайшие 5 лет мы сможем закрыть первоочередные потребности садоводов. К примеру, в Пестречинском районе потребуется еще 3—4 года, чтобы закрыть потребности в дорогах.

С 1 января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ. В нем закреплена норма о том, что СНТ имеют особую социальную значимость

Как обидели садоводов СНТ «Ромашка» в Богородском

— В Пестречинском районе между садовыми обществами разгорелся скандал вокруг распределения средств на инфраструктуру. В Богородском вдруг исключили СНТ «Ромашка» из программы дорожных работ в этом году в пользу другого СНТ «Рассвет», к которому прокладывали дорогу 2 года назад. Почему решение изменили?

— Действительно, изначально СНТ «Ромашка» стояла в плане на этот год. СНТ объединяет около 200 садоводов. В начале года с участием представителей исполкома и дорожного заказчика мы провели обследование и определи дорогу в СНТ «Ромашка» как приоритетную. Однако «сверху» кто-то решил, что вместо этого нужно построить дорогу до другого общества — СНТ «Рассвет», которое находится рядом с СНТ «Рассвет-2». В позапрошлом году к ним проложили шикарную дорогу, а СНТ «Рассвет» по сути находится внутри СНТ «Рассвет-2», и попасть в СНТ «Рассвет» можно по внутренней щебеночной дороге. Теперь нам сообщили, что садоводы «Рассвета» хотят проложить дорогу, которая будет выходить на береговую зону озера. Общая протяженность составит 1 245 метров. Сегодня звонил дорожник и спрашивает, а как проехать к СНТ «Рассвет». Значит, решили строить несмотря на общественный протест.

— Разве это справедливо?

— Мы боремся против коррупционных проявлений, чтобы государственные средства не уходили в сторону. На дорогу до «Рассвета» выделили около 18 млн рублей, тогда как до СНТ «Рассвет-2» было израсходовано 11 млн рублей, дорога есть, нет проблемы доехать. Но если эти нарушения сохранятся, то одни могут использовать свои сверххотелки, а другие утопать в грязи. Садоводы настроены добиться справедливости и даже хотят обратиться к президенту республики.

— Когда вы узнали об исключении СНТ «Ромашка»?

— Буквально неделю назад. Хотя программа строительства подъездных дорог была утверждена в прошлом году, после того как обследовали осенью. Сейчас приходит председатель СНТ «Ромашка» и плачет. Такое у нас получилось в первый раз, и если садоводы не добьются справедливости, то это будет ложка дегтя бочку с медом!

Похожая история сложилась в Верхнем Услоне. Изначально были обследованы пять СНТ, а в окончательном списке оставили всего два общества. Причем, в программу попали те, кто не проходил обследование рабочей группы по оценке «нуждаемость».



На каждый год определяется перечень приоритетных дорожных объектов. Фото: sntpolet.ru

Как отбираются СНТ для строительства дорог



На каждый год определяется перечень приоритетных дорожных объектов. Очередность определяют: муниципальный район, Минсельхозпрод, Союз садоводов и дорожники. Они все приходят к единому решению, но в этом году мы столкнулись с тем, что некоторые пытаются «проскочить» вне очереди.

В самом начале я выдвинул такую идею. Распределять денежные средства так, чтобы было пропорционально количеству садоводов в районах. Но мне ответили вежливым отказом: «Владимир Федорович, на весь мир блин не испечешь», объясняли мне поначалу распорядители бюджетных ресурсов. Хотя потом стали понимать, что распределять целесообразно исходя из количества садоводов. Как так может получиться, что одним досталось все, а другим — ничего. К примеру, у нас долго не было руководителя отделения садоводов в Пестречинском районе. По этой причине бюджетные средства на обустройство дорог к садовым товарищества этого района в 2017-м, 2018 годах не поступали. Можно сказать, на 2 года Пестрецы «пролетели» в программе.



— Создают ли сейчас новые СНТ?

— Нет, новые сады больше не появляются. Сейчас строятся на коммерческой основе. Частники покупают землю, строят коттеджный поселок. Но назвать его так не могут, потому что земля под ними имеет прежнее предназначение — сельхозназначения. А по факту это не сады, а загородные коттеджные поселки с проведением газа, электричества и воды. Мы считаем, в «дорожную» программу они попадать не должны.

Кто против садоводов Альметьевска

— Почему садоводам Альметьевского района не дают приватизировать участки, которые они возделывали с советских времен? Каким образом их могли ликвидировать де-юре?

— Я считаю, что надо обратить пристальное внимание к острой ситуации на юге Татарстана. В свое время здесь были сады, но во время перестройки начался раздрай, варварство. В результате они оказались ни с чем: растащили трубы и воды не стало. Сейчас садоводы хотят вернуться на свои участки, мы начали строить скважины, пошла вода, появились электричество и дороги. Садоводы начали возвращаться, а им говорят — ваше садоводческое товарищество ликвидировано.

Фото: vk.com/almetyevsk_vk

В Альметьевске не считают книжку садовода основанием для выделения земли. Да, она не может быть основанием для выделения новой земли, но она подтверждает, что человек владел участком

— Почему? А как же право собственности на участки?

— Они в 90-е годы не сдавали отчетность в налоговые органы, и произошла ликвидация юридических лиц. Но процесс приватизации может происходить и без юридического лица. Люди не успели зарегистрировать свои участки в собственность. А в Альметьевске не считают книжку садовода основанием для выделения земли. Да, она не может быть основанием для выделения новой земли, но она подтверждает, что человек владел участком. Ведь в книжке указаны фамилия садовода, номер его участка, площадь, есть подписи председателя и бухгалтера, проставлена печать. Это настоящий документ, почти как паспорт.

Сами заброшенные сады расположены в райском месте, вблизи Альметьевска: здесь земля чернее черного, высокие зеленые холмы, чистый воздух. Красота изумительная, и она должна принадлежать народу.

Но пробить глухую стену нежелания признавать право собственности за садоводами никто не может. Успели приватизировать участки всего 10—12 процентов садоводов юго-востока. К примеру, в Альметьевске есть товарищество из 700 участков, и только один был приватизирован. В ситуацию вмешивался президент РТ Рустам Минниханов. Он поручил разобраться в конфликте. В ответ местные органы направляют отписки. Очевидно, здесь нельзя обойтись без политического решения.

Сейчас садоводы взялись создавать новое садоводческое товарищество, но снова уперлись в тупик. От них требуют доказать, что новое общество является правопреемником «советского» товарищества. Ну люди не должны бороться со своими властями. Все-таки у нас социальное государство, и законы должны защищать их права, в данном случае не отнимать землю, а помочь получить ее.



Сейчас я предлагаю создать специальную комиссию на уровне республики, которая должна предметно рассмотреть спорные вопросы при приватизации садовых участков. Чтобы дело «южных садоводов» оценивали по-настоящему объективно и беспристрастно, в нее должны войти не только представители муниципалитетов, но и члены нашего общественного объединения «Союз садоводов Татарстана» и «Общероссийского Народного фронта» (ОНФ). В настоящее время мы готовим обращение к президенту на эту тему. Для нас несвойственно заниматься разгребанием старых завалов. Но мимо чужой беды мы пройти не можем, да и беда эта нечужая.

В прошлом году садоводы сдали на баланс ГУП «Электрические сети» только восемь СНТ. Фото: vektorenergo.ru

Без света и воды: как начался дачный сезон

— Накануне майских праздников случился блэкаут в нескольких СНТ. Это исключительный случай или распространенное явление?

— Я считаю, что это проблемы «роста», не более того. Хронология событий такова. В марте этого года ГУП «Электрические сети» начало менять высоковольтные линии возле СНТ «Медик»: отключили старый трансформатор, а сетевую подвязку не сделали. Когда наступил массовый заезд дачников, председатель СНТ позвонил в ГУП «Электрические сети» и спросил, почему не подключают трансформатор. Ему отвечают, что нет заключения (разрешения) на подключение трансформатора. Обещали дать после праздников или в июне. Разве так можно тянуть? После этого вмешалась пресса, электричество подключили, появилась и вода.

— Как строится взаимодействие с энергетиками?

В прошлом году садоводы сдали на баланс ГУП «Электрические сети» только восемь СНТ. Это очень мало, так как у нас около 900 СНТ.

В этом году мы не знаем, сколько СНТ будут приняты на баланс сетевыми компаниями. Наши садоводы стали обращаться к другим сетевым компаниям. Как пойдет процесс передачи увидим осенью. Но некоторые председатели СНТ не хотят сдавать внутренние сети, так как они сами хорошо модернизировали их и им жалко потраченных денег. Но я считаю, что сдавать нужно, потому что это самая большая боль председателей. Мы были в Оренбурге, смотрели, как садоводческие товарищества передают сети. Обе стороны довольны.

— Энергетики требуют передать сети с долгами или без?

— На одном из совещаний мы узнали, что «Татэнергосбыт» настаивает на том, чтобы взять сети у СНТ с долгами. Почему? Потому что они хотят навести порядок по платежам среди садоводов. Стараются взять сети как раз у тех товариществ, у которых даже столбы висят на проводах. Они хотят навести здесь порядок.

Есть сложность во взаимодействии с энергетиками и в другом. При энергоснабжении садов должны соблюдаться зоны безопасности: ширина аллеи должна быть не меньше 4,5 метра, тогда как большинство «советских» садов имеют не больше 3,5 метра. Урегулирование этой проблемы сопряжено с дополнительной тратой денежных средств. Пока мы ищем способы урегулировать эту проблему.

Фото: Александр Герасимов/evening-kazan.ru

За свежей редиской или зеленым лучком люди не поедут каждый день на базар. Можно было бы поставить скамеечки, чтобы они с удобством торговали, а не обижать пожилых трудяг с садовых участков

Не гонять бабушек с укропом, а поставить им городские скамейки



— Недавно глава Башкортостана пообещал не гонять торгующих бабушек с укропом с улиц. Что вы думаете, можно ли в Татарстане дать вольную садоводам на торговлю яблоками, огурцами?

— Да, мы были в Башкортостане на первом садоводческом форуме. Глава Башкортостана обещал сделать маленькие киоски, чтобы пожилые садоводы могли продавать свою нехитрую продукцию с удобствами. Это совершенно новый факт. Конечно, это противоречит нашему закону, но по сути сегодня это верное решение. Все садоводы с радостью приняли такое решение. Ведь на содержание участка нужны деньги.

Сейчас садоводам дают бесплатные места, но только на рынках, а они часто удалены от мест постоянного скопления людей. На колхозном рынке садовод должен предъявить документ, что это твой продукт. Ну кто пойдет получать справку от председателя из-за десятка пучков петрушки или нескольких стаканов ягоды? Удобнее торговать на выходе из метро, где всегда много людей. За свежей редиской или зеленым лучком люди не поедут каждый день на базар. Можно было бы поставить скамеечки, чтобы они с удобством торговали, а не обижать пожилых трудяг с садовых участков. Как говорится, чем больше будет садов, тем лучше буквально всем.

