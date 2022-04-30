Слуцкий сам не поверил в успех в матче «Сочи» и вновь терпит разгромное поражение

«Рубина» на поле в матче с «Сочи» просто не было

Доля оптимизма появлялась в настроении болельщиков «Рубина» после прошлых двух туров. Однако даже в противостоянии с аутсайдерами из Тулы было очевидно, что прочности у этой команды нет. Сегодня на поле «Ак Барс Арены» стало очевидно, насколько все плохо у Леонида Слуцкого, который, как оказалось, заранее настраивался на поражение. Это уже третий разгром «Рубина» в нынешнем сезоне при Леониде Слуцком. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча и рассуждает, почему специалист заведомо проиграл в сегодняшнем поединке с «Сочи».

Слуцкий заранее не рассчитывал на положительный результат. При такой психологии невозможно победить фаворитов

Перед игрой с «Сочи» могло сложиться впечатление, что Леонид Слуцкий нащупал-таки игру у того самого «набора игроков», который он не желал называть командой после вылета из Кубка России. Ничья в Москве в матче со «Спартаком» и победа над аутсайдером «Арсеналом» дома давала надежды, что дальше дела пойдут в другом ключе.

Казанцы практически обезопасили себя от зоны прямого вылета в ФНЛ — от 15-го места «Рубин» отделяли семь очков. Однако опасность стыковых матчей никуда не ушла. До игры с «Сочи» от зоны стыков Казань отделяло всего одно очко, что по идее должно вынуждать Леонида Слуцкого играть на победу даже с заведомо более подготовленными и укомплектованными командами. «Сочи» — именно такая.

Впрочем, еще до старта поединка во время флеш-интервью Слуцкий вновь рассуждал о проблемах в составе, а это уже было плохим знаком. Болельщики уже давно привыкли — если главный тренер начинает говорить о трудностях, значит он готовит их к неудаче.

«Мусаева и Кучаева нет в протоколе. Отсюда понятно, что они не могут помочь сегодня команде. Что касается Абильдгора — ну тут просто не было вариантов. Но конечно же человек, пропустивший пять месяцев, наверное, в идеале не может играть то количество времени, которое он провел на поле против «Арсенала». Но у нас слишком уж безвыходная ситуация», — объяснял Слуцкий перед самой игрой.

фото: rubin-kazan.ru

С такой психологией ждать от команды подвига сложно. Как показала игра, казанская команда действительно заведомо проиграла эту игру еще до стартового свистка. Сочинцы оформили победу еще до перерыва. А главный тренер команды после игры заявил, что вопрос для него состоял лишь в том, какая разница будет в счете.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос просто, насколько результат будет в пользу соперника. Какой сейчас смысл рассуждать о том, как мы планировали построить игру, если этот план не сработал?»

Если главный тренер передал такой настрой своей команде, то удивляться нечему. Завоевать важные очки в таком состоянии невозможно.

Третье разгромное поражение Слуцкого в сезоне

Первые провалы в обороне «Рубина» случились уже на 6-й минуте, когда экс-казанец Кристиан Нобоа остался один перед воротами, но не смог распорядиться моментом. Однако эквадорец все-таки сыграет свою роль в открытии счета в этом поединке. Да и в других голах своей команды.

Нобоа получил мяч на подступах к штрафной, боковым зрением увидел Матео Кассьерра и скрытым пасом протолкнул мяч дальше. Колумбиец тоже быстро сориентировался и увидел свободно и одиноко прогуливающегося Маргасова. Ну а тому оставалось лишь по бильярдному низом отправлять мяч в дальний угол ворот. Оливер Абильдгор и Марат Апшацев в этот момент просто смотрели футбол с первого ряда.

Это, к слову, об утверждениях Леонида Слуцкого, что якобы присутствие на поле датчанина добавило обороне фундаментальности. В прошлом материале мы усомнились, что Абильдгор так уж зацементировал оборонительную линию «Рубина». Соперник был не тот, чтобы это проверить.

После этого «Рубин» только сбился на игру на вынос мяча куда подальше от своей штрафной площади. «Сочи» полностью контролировали игру, спокойно перепасовывались и периодически обостряли. Много мячей вернувшиеся «домой» казанцы просто пытались блокировать, принимая удары на себя. А учитывая, как неуверенно вошел в игру Юрий Дюпин, то и дело ошибавшийся на выходе, игроки старались не доводить до греха.

К сожалению, и это не спасло от шикарного точного обводящего удара с 35 метров в исполнении Жоаозиньо со штрафного.

Сложившуюся картину матча после первого тайма можно было понять даже не по счету на табло, а по статистике. 12 ударов по воротам у «Сочи» против 3 у «Рубина» (0 из них попали в створ). 67% на 33% по владению мячом в пользу «Сочи». Все смахивало на то, что играют команды разных уровней.

Сыграет ключевую роль Кристиан Нобоа и в третьем голе «Сочи», который случился уже в начале второго тайма. Эквадорский полузащитник выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля, а потом точнейшей передачей из глубины вывел Кассьерру под ударную позицию. Колумбиец играючи разобрался с защитниками, попутно усадив Тесленко на газон, и положил мяч в ворота.

Ну а Кирилл Заика, Ивелин Попов и Георгий Мелкадзе просто поставили три жирные точки в матче, в котором все было ясно еще после первого тайма. Все три замены в исполнении Владимира Федотова сработали как по заранее продуманному сценарию. Ну а Слуцкий же еще до начала игры был настроен на поражение и передал этот настрой своей команде.

«Чтобы быть стабильным, надо быть стабильным комплексно. Когда ты бесконечно латаешь дырки, бесконечно приводишь хоть в какое-то состояние очень короткую обойму, когда ты весь в заплатках, то в играх с такими командами, как «Сочи», они разрываются вдрызг», — объяснял причину неудач Леонид Слуцкий.

Видео принадлежит холдингу «Матч ТВ». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале организации.