Дождались. «Рубин» выигрывает впервые с начала марта

Правда, пока лишь над главным аутсайдером чемпионата

Возможно, главный шанс для начала спасения чемпионата представился сегодня для Леонида Слуцкого и его команды. В Казань пожаловал главный аутсайдер чемпионата, так что набирать очки и в этом поединке было критически важно. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча «Рубина» и «Арсенала» и рассказывает, почему казанцы отдали инициативу аутсайдерам и как прошло возвращение на поле Абильдгора и почему уход Деспотовича — благо для Казани.

Не тот матч, в котором можно было не выигрывать

Сегодня на казанской улице мало что предвещало праздник. В рамках Кубка России «Рубин» в очередной раз сыграл во что-то невразумительное, отдаленно напоминающее футбол и проиграл команде из ФНЛ, «Енисею» — 3:1. После игры в Красноярске Леонид Слуцкий вновь завел старую песню о главном: ему не хватает сыгранности команды и вообще у него под рукой «не команда, а просто группа игроков».

«Мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков, которая выходит на определенных позициях. И естественно, мы просто не можем наиграть какие-то моменты физически, — говорил Слуцкий.

В общем, если у специалиста и был план по спасению сезона через удачное выступление в Кубке России, то он с треском провалился. Исправление через чемпионат — теперь единственная цель «Рубина». И, пожалуй, матч с главным и безнадежным аутсайдером Премьер-лиги из Тулы был если не последним, то самым удобным для того, чтобы наконец переломить неудачную серию без побед, длящуюся уже с начала марта.

Шансы на то, что сегодня «Рубин» наконец-то выиграет оставались высокими, хотя бы потому, что «Арсенал» за последние три тура пропустил девять мячей, а если не забивать такой команде и не забирать важнейшие очки, то дальше рассчитывать было уже не на что. К счастью, единственный гол позволил «Рубину» выиграть-таки впервые за шесть туров.

«Рубин» отдал инициативу, но забил гол в первой же атаке. Так и было задумано?

Собственно, именно надежда на одну из самых слабых оборону в РПЛ (52 пропущенных мяча) и сыграла в итоге ключевую роль в этом матче. Грубейшие огрехи в защите «Арсенала» вылились в совершенно нелогичный гол в исполнении полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого на добивании.

Нелогичный, потому что гол случился в результате первого момента, созданного «Рубином» к этому моменту. Более того, за первые 20 минут казанцы в принципе были не частыми гостями на половине поля «Арсенала», не говоря уже о том, чтобы создавать хоть какую-то опасность у чужих ворот.

Намеренно ли команда Слуцкого выбрала игру вторым номером или прессинг туляков вынуждал — неясно. Но на 22-й минуте Юрий Дюпин внезапно хорошо выбил на левый фланг, где в воздухе поборолся Зуев, мяч подобрал Виталий Лисакович, прострелил вдоль ворот, а уже после того, как вратарь Левашов выбил его прямо перед своими воротами, на добивании сыграл Ломовицкий. Это первый гол полузащитника за семь игр в «Рубине».

Впрочем, главный тренер «Рубина» на послематчевой пресс-конференции утверждал, так все и было задумано, поскольку резервов у «Рубина» на активную игру первым номером не хватает.

— Мы в начале игры где-то отдали инициативу сопернику, понимали, что у нас небольшое количество замен и придется выдерживать всю игру. Но мне кажется, что они не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках и забили гол, — утверждал Слуцкий.

От этой минуты и пошел отсчет к сворачиванию амбиций «Арсенала» у казанских ворот. Нет, туляки по-прежнему старались огрызаться и проводить хлесткие атаки, однако о доминировании на поле и тотальном владении мячом забыли.

При этом нередко приходилось вступать в игру и Дюпину, который сначала выручал на выходе, когда Кангва добивал с метра от ворот. Или переводил на угловой, когда поступал опасный навес с правого фланга. Даже на фоне не самой внушительной атаки Тулы, в обороне «Рубина» порой проскальзывали грешки — результат больших свободных зон в обороне.

«Выход Абильдгора стал значительным усилением для нас»

Стоит отметить, что впервые этой весной на поле появился вернувшийся в Россию Оливер Абильдгор, что по идее должно было стать и ощутимым усилением, и приятной ностальгической нотой. Пожалуй, появление на поле датчанина выглядело как привет из приятного прошлого, когда «Рубин» был командой других амбиций. Пока очевидно, что датскому футболисту не хватает кондиций, чтобы полностью устранить опасности на подходах к штрафной, хотя с такой атакой, как у «Арсенала», в целом справился.

Да, Оливер грубо не проваливался, но и не сказать, чтобы полностью забетонировал центральную зону перед воротами. Впрочем, наставник «Рубина» Леонид Слуцкий дал датчанину еще более лестные оценки.

— На самом деле он не должен был выходить в старте, мы планировали выпустить Мусаева, но перед разминкой он понял, что не готов, — признавался после игры Слуцкий. — Максимум, когда мы хотели выпустить Абильдгора — это второй тайм на 45 минут, потому что он 5 месяцев не играл в футбол. Но на самом деле, когда есть такие фундаментальные игроки в составе, то тренеру намного легче. Он сегодня вышел, зацементировал игру в середине поля, забрал весь подбор, очень грамотно распоряжался на мяче. Конечно же, его выход был значительным усилением для нас.

Уход Деспотовича — лучшее решение «Рубина» в этом сезоне

Сербский нападающий, ставший в прошлом году лучшим бомбардиром «Рубина», но резко сдавший в нынешнем сезоне, сегодня впервые выходил на поле «Ак Барс Арены» в форме «Арсенала».

Деспотович уходил из «Рубина» не на самом приятном фоне, а после разрыва контракта еще и умудрился «обидеть» Казань, назвав ее «негативным городом». Неприятный осадок остался у всех: даже несмотря на позитивные кадры, когда Слуцкий и Джордже приобнимали друг друга до игры, чувствовалось напряжение. А то, с какой прохладой встретили серба трибуны, лучше всего показало, какое впечатление о себе оставил в Казани некогда любимец местной публики.

Очевидно, что для серба этот поединок был сверхпринципиальным. Учитывая, что именно падение результативности и, как следствие, натянутые отношения с тренером стали катализатором его ухода, в Казани он должен был рвать и метать. Однако сегодня на поле мы увидели Деспота ровно один раз — при его неудачной попытке «ножницами». В остальных же моментах можно было просто наблюдать плаксивое выражение лица Джордже при очередной неудачной попытке партнеров по команде прорваться к воротам «Рубина».

Сегодняшний поединок, как и вся весенняя часть чемпионата, лучше всего демонстрирует, что спад Деспота — вовсе не результат его «негативного» настроения в Казани или хандры. Футболист просто серьезно сдал и забыл как забивать. За весь сезон в двух команда он забил единственный гол с пенальти. Прошлый год стал пиком его карьеры, а дальше — неуклонное пикирование вниз.

Сегодня можно смело утверждать, что уход Деспотовича из «Рубина» — лучшее решение руководства казанцев и самого футболиста. Как мы помним, удерживать серба в Казани Яровинский и Сайманов не стали. Время показывает, что правильно сделали.