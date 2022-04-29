УНИКС в полуфинале! Но игра в гостях не впечатляет перед играми с «Зенитом»

«Автодор» доставил большие проблемы команде Перасовича. Казанцы начинают нервничать, когда игра идет не по плану

Вопреки ожиданиям, что казанцы съездят в Саратов на приятный уик-енд и легкую прогулку в третьем матче с «Автодором», хозяева площадки навязали УНИКСу серьезные проблемы и оголили несколько ключевых проблем перед противостоянием с «Зенитом». Велимиру Перасавочу предстоит большая работа до полуфинала. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги заключительной встречи четвертьфинала Единой лиги ВТБ «Автодор» — УНИКС.

УНИКСу было важно поскорее завершить серию в Саратове

Обе казанские встречи завершились разгромными победами с отрывами «30+» — 106:76 и 97:59 соответственно. Разница между этими играми лишь в том, что в первом поединке казанцы только пристреливались в новых сочетаниях без своего лидера Марио Хезони и новичка Уильяма Мосли, а ко второму поединку Велимир Перасович задействовал всех, кто у него был, введя в состав хорвата и новенького американца.

В течение матча отыграли все 12 баскетболистов, попавших в состав, и буквально все внесли свои очки в итоговый разгром «Автодора», который приблизил казанцев к полуфиналу. Андрей Воронцевич набирал 15 очков плюс 4 подбора, Марио Хезонья — те же 15 очков и 3 подбора. Хорошо вошел в игру и дебютант Уильям Мосли, набравший 11 очков и 9 подборов.

В общем, все шло к тому, что УНИКС должен без проблем закончить четвертьфинальную серию уже в третьем матче и будет готовиться к полуфиналу, где их ждет петербургский «Зенит». Даже наставник команды Велимир Перасович честно признавался, что хочет поскорее покончить с этим и начать готовиться к сопернику, сопоставимому по уровню.

«Выездные игры всегда даются непросто. Мы планируем не откладывать дело в долгий ящик и завершить серию в Саратове, чтобы получить больше времени на подготовку к полуфиналу», — говорил перед игрой хорватский специалист.

В свою очередь исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов сокрушался, что несколько его игроков сыграть не смогут из-за повреждений, но все же рассчитывал, что его команда сыграет на пределе своих возможностей:

«С другой стороны, наши вчерашние резервисты, которые уже примерили на себя форму основной команды «Автодора», должны выйти на паркет Дворца спорта «Кристалл» мотивированными на 200 процентов и выложиться без остатка, — говорил Коновалов.

В итоге «Автодор» действительно доставил казанцам серьезный уровень сопротивления, не отпуская нерв игры ни на секунду. Лучший матч в исполнении саратовцев и их молодого лидера Никиты Михайловского оголил проблемы УНИКСа в нынешнем его виде. Казанская команда начинает нервничать, если что-то идет не по плану, и сильно теряет в дальних бросках. Впрочем, победу казанцы все-таки добыли, пусть и не такой легкой кровью, как ожидали.

«Автодор» и Михайловский оголили проблемы УНИКСа перед полуфиналом

Вопреки ожиданиям, что Казань с первых минут игры будет «закапывать», открыть счет УНИКС смог лишь по прошествии двух с половиной минут матча, а к третьей минуте добрали еще одно. Да и вообще в целом саратовцы совсем не отпускали казанцев в счете, как к этому привыкли зрители за два предыдущих матча. Даже после того, как Хезоню наконец прорвало, и он отправил две «трешки», хозяева площадки постепенно вновь наверстали отставание за счет штрафных. Так и закончили практически на равных — 19:20.

Во второй четверти казалось, что наконец-то начался ожидаемый разнос Саратова, и казанцы даже отрывались на внушительные «+18» к большому перерыву (36:54). Но это был фальстарт. Саратовцы в этот день были заряжены именно на те 200%, которые от них ждал их наставник. А трибуны, почувствовавшие кровь, своей команде в этом помогали.

Но самой серьезной проблемой для команды Велимира Перасовича стала местная отечественная звездочка 21-летний разыгрывающий Никита Михайловский. Только за первые три четверти на его счету было 22 очка из 60 набранных всей его командой. По итогу матча у него будет 26 очков и 6 подборов. И то лишь потому, что ему пришлось сесть на скамейку.

Фото: unics.ru

Ну а в четвертой четверти «Автодор» и вовсе на эйфории поймал кураж и попер добирать очки. В один момент Хезоня в очередной раз недобросил мяч из краски, а в ответной атаке Евгений Минченко данком вдарил мяч через кольцо в пол, да еще и заработал штрафной на неаккуратной обороне Воронцевича. В этот момент отрыв УНИКСа скукоживался до каких-то «+3». Четыре командных фола УНИКСа к этому моменты намекали на то, что команда Велимира Перасовича серьезно занервничала.

И это большая проблема перед полуфиналом с «Зенитом», который такую трясучку рук не прощает. Вообще недоброс стал самой главной проблемой Казани в этом матче. Этим постоянно грешил не только Марио Хезоня, но и остальные легионеры, а Клименко за эти фокусы быстро отправился на скамейку.

Лишь после очередного промаха хорват на правах лидера наконец-то собрался и принялся успокаивать партнеров по команде. Благодаря этому дело до конца довести удалось под скандирование «Молодцы» саратовской публики в адрес своего клуба. «Автодор» действительно был хорош.



«С момента нашего последнего выездного поединка прошло достаточно много времени. Как следствие, сегодня в некоторых моментах мы выглядели растерянно. Проведем работу над ошибками и сделаем выводы. Впереди неделя на подготовку к полуфиналу», — признавал после игры Хезоня



Дальше битва УНИКСа с «Зенитом». Обе команды сохранили боеспособный состав с легионерами

Как мы уже отметили выше, впереди УНИКС ждет петербургский «Зенит», который без особых проблем разобрался с «Енисеем». Красноярцы смогли дать бой подопечным Хави Паскуаля только во второй игре в Санкт-Петербурге (83:75), но в третьем поединке им удалось немного потрепыхаться лишь в начале игры. После большого перерыва «Зенит» разорвал соперников, выиграв с преимуществом «+27». Гости более чем вдвое превзошли «Енисей» по подборам (43/20) и показали отличную защиту.

Вообще, «Зенит» также как и УНИКС хотя и понес некоторые потери среди легионеров, пожелавших покинуть лигу, но костяк все-таки сохранил и даже усилился. Капитан команды, польский форвард Матеуш Понитка все-таки не выдержал давления на родине и даже после временного возвращения принял решение расторгнуть контракт с петербургским клубом. Уехал из Петербурга и литовский тяжелый форвард Артурас Гудайтис, что серьезно ослабило атакующую мощь питерцев.

фото: bc-zenit.com

Зато в серии с «Енисеем» дебютировал Эрик Бакнер, игравший до 2020 года в «Монако». Экс-центровой монегаско провел на паркете 11 минут, показав, что готов заменить уехавшего Гудайтиса. В полуфинале именно на него будет сделана ставка в противостоянии с передней линией УНИКСа в лице Тони Джекири, Артема Клименко, Ивана Лазарева и Уильяма Мосли.

Так что под плей-офф в Санкт-Петербурге потери нивелировали, также как и в Казани. Если казанцы восполнили потери из «Автодора» и возвращением Лоренцо Брауна, то в Питере нашли замену извне. Нас ждет мощнейший полуфинал, и есть большая вероятность, что его победитель станет обладателем золотых медалей всего чемпионата.