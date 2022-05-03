Олеся Колесниченко: «В Азии не получится решать дела нахрапом — сначала надо спросить, как дела»

Известный пиарщик — о специфике ведения бизнеса в Центральной Азии и почему российским компаниям стоит обратить внимание на этот регион

В этом году товарооборот между Россией и странами Азии может вырасти, по предварительным подсчетам, на $50 млрд. Такой прогноз дает Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей. Динамика столь значительного роста объясняется тем, что азиатский бизнес уже начал замещать западные компании, активно уходящие с российского рынка. Но речь не только о дальнем зарубежье, российских предпринимателей привлекают ближайшие соседи в Центральной Азии. Насколько успешным может быть взаимодействие российского и центральноазиатского бизнеса, как и чем отличается менталитет жителей восточных государств от европейцев и какое влияние это может оказать — в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает казахстанский эксперт по PR, автор книги «PR по-азиатски» Олеся Колесниченко.

Креативной инфраструктуре — большое внимание

Начну с того, что бизнес Центральной Азии сегодня довольно активно развивается и показывает динамичный рост. Есть бренды, которые выходят или готовы выйти на международную арену. К примеру, одна из кондитерских фабрик Казахстана. В Кыргызстане можно отметить конкурентоспособность мясомолочной продукции.

Еще хочу обратить внимание на креативную индустрию Центральной Азии, развитию которой власти уделяют большое внимание. Творческие продукты региона, будь то фильмы, фестивали, дизайнерские решения или даже создание NFT-коллекций художественных картин, прочно занимают свои ниши. И здесь вполне возможны международные коллаборации. Вспомним таких исполнителей, как Димаш и Иманбек, или же казахстанский TikTok-хаус YOLO.

Но, думаю, при освоении новых рынков важно проводить соответствующие исследования, что поможет предусмотреть предпринимательские риски, в том числе на уровне потребительских предпочтений, традиций и национальных особенностей.

Астана, Казахстан. Фото: flickr.com / Eric_Lafforgue

Важно задать себе вопрос: что ты можешь дать этой стране?



Из России сегодня эмигрируют программисты, финансисты, юристы, различные консультанты-эксперты, техники высокой квалификации, еще специалисты по логистике и даже сельскому хозяйству. Причем едут в постсоветские страны вовсе не на заработки — это не трудовая миграция. Движимая ими цель — открытие собственного дела.

В Узбекистан и Казахстан приезжают как отдельные IT-специалисты, так и компании из этой сферы открывают здесь свои офисы. То же самое можно сказать и о представителях творческих профессий, кто может работать, скажем, в рекламных и коммуникационных агентствах. Здесь есть рынок и большая востребованность в таких специалистах, разрабатываются проекты, которые они могут развивать с учетом международного опыта.

Но насколько быстро такие специалисты смогут адаптироваться в новых для себя реалиях, в чужой стране и показать результат — сейчас об этом говорить рано. Важно помнить, что Центральная Азия — это страны со своим менталитетом, со своими культурными особенностями, что в совокупности накладывает свой отпечаток и на ведение бизнеса. Здесь очень многое строится на умении грамотно выстроить отношения с каждым человеком, с которым ты сталкиваешься по работе.

Кроме того, на мой взгляд, тем, кто приезжает жить и работать в другую страну, важно всегда задавать себе вопрос — а что ты можешь дать этой стране, как твой опыт и знания могут внести вклад в развитие экономики и общества, в которых ты будешь работать и жить? Исходя из этой позиции, полагаю, и важно делать какие-то шаги — будь то трудоустройство в качестве наемного работника или открытие своего бизнеса.

Прежде всего, при переезде человек исследует наличие благоприятных и комфортных условий для своей жизни и работы. Но вот насколько он может быть полезен стране пребывания — вопрос уже более глубокий, и он не лежит на поверхности.

В Узбекистан и Казахстан приезжают как отдельные IT-специалисты, так и компании из этой сферы открывают здесь свои офисы. realnoevremya.ru

Формат фриланса еще не прижился в восточном регионе

Еще раз отмечу, что в восточных, азиатских странах веками складывалась своя, отличная от европейской, манера ведения бизнеса. В первую очередь основное отличие — это менталитет. Азиатский регион — это страны с мягким, «восточным» менталитетом. Здесь не получится решать дела «нахрапом».

К примеру, приходя на встречу, не принято с первой же минуты говорить о бизнесе. Сначала нужно спросить, как у человека дела, как у него проходит день, то есть расположить его к себе. А затем быть готовым слушать и участвовать в дальнейшем диалоге, потому что тебе искренне начнут отвечать. Многих приезжих это удивляет.

Или же взять широко распространенную в Европе и Америке работу в формате фриланса — она еще не совсем близка и понятна в восточном регионе. Многим работодателям привычнее видеть человека в офисе на его рабочем месте с 9 до 18.00 — так понятней, за что сотрудник получает зарплату. И даже удаленка не изменила кардинально этот подход — многие возвращают своих сотрудников в офис — так спокойнее многим работодателям.

Если, конечно, мы не говорим о Монголии, где, наоборот, через какое-то время работы в найме человек уходит во фриланс или же открывает свое дело. Сами жители страны объясняют это тем, что при совместной деятельности, партнерских отношениях можно добиться гораздо большей эффективности.

Приходя на встречу, не принято с первой же минуты говорить о бизнесе. Фото: el.kz

Без поцелуев, алкоголя и до 20.00



Второе отличие — языки. В каждой стране центральноазиатского региона свой государственный язык. В Казахстане — казахский, в Кыргызстане — киргизский и так далее. При этом русский язык остается языком межнационального общения, поскольку Центральная Азия — это многонациональные страны, сохранившие в себе часть советского наследия.

Тем не менее спрос на контент на языке тех стран, где вы ведете свой бизнес, очень большой. Так, в Казахстане многие компании уже ведут свои соцсети на двух языках — казахском и русском. Поэтому бизнесу важно говорить со своей аудиторией на ее родном языке.

Нужно отметить и то, что бывшие советские восточные страны также отличаются уважением и почитанием старших, чтят семейные и культурные ценности. В связи с этим совет — не используйте, например, в Узбекистане сцены поцелуев или обнаженные тела в своих рекламных кампаниях и визуальных коммуникациях, не выставляйте крепкий алкоголь ввиду религиозных традиций и не планируйте мероприятия позже 20.00—21.00 — люди спешат домой к семьям. Уважительное отношение и знание таких национальных особенностей — надежный фундамент построения бизнеса в регионе.

Отдельно стоит остановиться на коммуникациях, а именно на продвижении бизнеса. Характерная особенность стран Центральной Азии — небольшое количество специализированных СМИ и блогеров. Поэтому не стоит ждать, что о появлении нового гаджета на рынке сразу расскажут 100 публикаций и постов в соцсетях. Дело в том, что СМИ и блогеры этого региона освещают в основном общеделовые, экономические и социальные события.

Уважительное отношение и знание национальных особенностей — надежный фундамент построения бизнеса в регионе. Фото: flickr.com / Eric_Lafforgue

И снова вернусь к теме выстраивания отношений — может случиться и так, что на ваше мероприятие придут люди только потому, что их пригласил конкретный человек, которого они знают и кому доверяют. Поэтому очень важно, помимо создания качественного инфоповода, уметь находить свой, индивидуальный подход к людям.

Сложно сказать, где проще и выгоднее вести бизнес — везде свои нюансы, связанные в первую очередь с менталитетом и культурными особенностями. И все это необходимо учитывать в своей работе, деловых коммуникациях в Центральной Азии.

Олеся Колесниченко