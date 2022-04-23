Хронология военной спецоперации: самое важное за 23 апреля

Главные события 59-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

День 59-й: подготовка новых провокаций на Украине, срыв эвакуации жителей Мариуполя националистами

По данным Министерства обороны России на 23 апреля, с начала специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2 479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1 081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 321 единица специальной военной автомобильной техники.

Великобритания забросила во Львовскую область Украины по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава своей Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS). Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, получившего информацию от источников в ВСУ, в составе одной группы примерно 8—10 специалистов, которые признаны одними из лучших в мире по подготовке государственных переворотов, массовых протестных митингов, а еще заказных убийств политических деятелей.

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты продлили до 1 мая, ограничения будут действовать до 03.45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты. Напомним, Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Украинские националисты с территории завода «Азовсталь» сорвали эвакуацию мирных жителей Мариуполя на украинскую территорию по гуманитарному коридору. Как сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР), открытие этого гуманитарного коридора вчера анонсировала украинский вице-премьер Оксана Верещук. В итоге российским военным, которые обеспечивали безопасность места сбора граждан, удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить очередные жертвы среди мирного населения.

Фото: vk.com/dnr_online_su

В Минобороны рассказали о значительных потерях в Нацгвардии Украины — по состоянию на 29 марта, более 860 военнослужащих отказались выполнять приказы командования и самовольно покинули свои воинские части. Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) — 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек).

Ночью с помощью ракет воздушного базирования ВКС РФ поразили 11 военных объектов страны, в том числе семь мест сосредоточения людей и машин. В результате потери составили до двух рот личного состава и 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также, как сообщили в Минобороны, в районе Червонного теми же ракетами уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Из Татарстана в Донбасс отправили 353 тонны гуманитарной помощи, сообщил президент республики Рустам Минниханов. Среди груза — продукты длительного срока хранения, предметы первой необходимости и гигиены, детское питание и другие. Минниханов отметил, что республика в ближайшее время отправит новую партию гуманитарной помощи. Он выразил уверенность в том, что региональные предприятия поддержат инициативу в отправке гуманитарной помощи и в дальнейшем.

Министерство обороны России доложило, что США готовят провокацию с обвинением РФ в применении ядерного, химического или биологического оружия на Украине. План разработан в ответ на успехи России в проведении специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Всего рассматриваются три варианта: первый предполагает реальное применение химического и биологического оружия с жертвами либо инсценировку «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине химических и биологических объектах Харькова и Киева, второй — скрытое использование оружия массового поражения (ОМП) в малых объемах, третий — открытое применение ОМП на поле боя.

Фото: Минобороны России

Фото: скриншот видео Минобороны

Русская православная церковь продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации. «Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий», — заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и добавил, что РПЦ молится, чтобы провокации не произошло.

Об этом рассказали и в Минобороны: по имеющейся достоверной информации, в канун Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата. Так, епископы украинской греко-католической церкви получили от офиса президента Украины рекомендации в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения. А адрес УПЦ МП данные уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в храмах УПЦ МП. Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации «ракетных обстрелов религиозных объектов», в том числе Святогорской Лавры, отметили в Минобороны.



Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химических веществ в районе порта Одессы «Южный», чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в ударе по гражданским объектам. Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого взорвется хладокомбинат порта в Одессе — туда уже доставили цистерну с 10 тоннами аммиака.



Фото: скриншот видео Минобороны России

Также в Минобороны заявили, что сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в Лисичанске Луганской народной республики. Туда приехали украинские и западные журналисты, осуществлявшие постановочные фото- видеосъемки в Буче.



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.