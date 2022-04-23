Минобороны России сообщило об уничтожении логистического терминала у Одессы

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Вооруженные силы России уничтожили логистический терминал у Одессы, где хранилось иностранное вооружение. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская авиация уничтожила три комплекса «Бук-М1» и один зенитный ракетный комплекс «Тор». За сутки авиация поразила 79 военных объектов Украины, в том числе 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Фото: кадр видео Минобороны

В течение дня ракетные войска поразили 102 объекта ВСУ, в том числе шесть пунктов управления и 10 артиллерийских батарей, передает ТАСС.

Сегодня утром Минобороны России отчиталось о поражении 11 военных объектов Украины за ночь. В результате потери составили до двух рот личного состава и 25 единиц бронетехники и автомобилей. Народная милиция ДНР рассказала о срыве украинскими националистами эвакуации из Мариуполя.

Татьяна Леухина