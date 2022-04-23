В Минобороны рассказали о значительных потерях в одной из частей Нацгвардии Украины

По состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины самовольно покинули свои воинские части, сообщили в Минобороны России.



Сообщается о значительных потерях среди военнослужащих 27-й отдельной бригады (в/ч 3066) и 15-го отдельного батальона (в/ч 3055) (по состоянию на 29 марта 2022 года). В документах содержатся данные о боевых потерях военнослужащих этих воинских частей, обстоятельства их гибели и места захоронения, информация о потерях военнослужащих этой части из-за полученного ранения, травмы и самовольного оставления части. Войсковую часть самовольно покинули 69 человек, один пропал без вести.

Свыше 860 военнослужащих НГУ отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей в марте.

— Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) — 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек), — указали в ведомстве.

Указано, что 37 военнослужащих также отказались выполнять приказы и покинули в/ч 3057, в состав которой входит карательный отряд «Азов», сообщает ТАСС.

Вчера начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранца, 1 844 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен.

Маргарита Головатенко