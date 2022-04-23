РПЦ получает сведения о готовящихся на Украине провокациях в Пасхальную ночь

Фото: скриншот видео Минобороны России

Русская православная церковь продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

— Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится принести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: vk.com/mil

Легойда добавил, что РПЦ молится, чтобы провокаций не произошло.

На этой неделе Гутерриш призвал Россию и Украину к гуманитарному перемирию с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи. Он также добавил, что ООН готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия.



Сегодня Министерство обороны России заявило, что США и НАТО готовят провокацию с обвинением РФ в применении ядерного, химического или биологического оружия на Украине. По данным ведомства, план разработали в ответ на успехи России в проведении специальной военной операции.

Также сегодня в Минобороны предупредили, что украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химических веществ в районе порта Одессы «Южный», чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в ударе по гражданским объектам.



Татьяна Леухина