Российские ракеты за ночь поразили 11 военных объектов Украины — уничтожено до двух рот личного состава

Фото: кадр видео Минобороны

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило, что за ночь с помощью ракет воздушного базирования ВКС РФ поразили 11 военных объектов страны, в том числе семь мест сосредоточения людей и машин. В результате потери составили до двух рот личного состава и 25 единиц бронетехники и автомобилей.

Также в районе Червонного те ми же ракетами уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Фото: кадр видео Минобороны

Что еще было сделано за ночь:

Авиация поразила 66 военных объектов Украины — три командных пункта, 58 районов скопления людей и техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения около Александровки, Комара и Богатыря.

Ракетные войска и артиллерия выполнили 1 098 огневых задач. В итоге уничтожены три украинских вертолета Ми-8 в районе Чугуева, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены 919 опорных пунктов и 124 огневых позиций украинской артиллерии.

Средства ПВО около Новой Дмитровки сбили в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также 15 беспилотников.

Расчеты зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» около Чернобаевки сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Фото: ru.wikipedia.org (архив)

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2 471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1 075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 311 единиц специальной военной автомобильной техники.

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