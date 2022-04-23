Российские ракеты за ночь поразили 11 военных объектов Украины — уничтожено до двух рот личного состава
Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило, что за ночь с помощью ракет воздушного базирования ВКС РФ поразили 11 военных объектов страны, в том числе семь мест сосредоточения людей и машин. В результате потери составили до двух рот личного состава и 25 единиц бронетехники и автомобилей.
Также в районе Червонного те ми же ракетами уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Что еще было сделано за ночь:
- Авиация поразила 66 военных объектов Украины — три командных пункта, 58 районов скопления людей и техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения около Александровки, Комара и Богатыря.
- Ракетные войска и артиллерия выполнили 1 098 огневых задач. В итоге уничтожены три украинских вертолета Ми-8 в районе Чугуева, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены 919 опорных пунктов и 124 огневых позиций украинской артиллерии.
- Средства ПВО около Новой Дмитровки сбили в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также 15 беспилотников.
- Расчеты зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» около Чернобаевки сбили в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2 471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1 075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 311 единиц специальной военной автомобильной техники.
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комментарии
"Главное, все это подаётся под таким соусом, будто бедный несчастный интеллигент в мамкиной кофте долго со всеми договаривается, терпеливо ждёт, а потом его кидают, и ему ничего не остаётся, как защищаться.
Это как если бы - прихожу я к соседу и прошу отдать мне гараж.
- Ну зачем тебе гараж, - говорю. - У тебя все равно машина старая, скоро сгниет. Отдай, пожалуйста, гараж. Мне нужнее.
Сосед, ясное дело, вертит пальцем у виска. Я жду неделю. Канючу. Жду месяц. Жду три месяца. Потом ночью поджигаю дом соседа, и когда он выбегает в одних трусах с кошкой в руках, говорю:
- Не, ну я пыталась договориться, но ты меня достал (КАТЯ ПЕБЕЛ).