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В Донбасс из Татарстана отправлено 353 тонны гуманитарной помощи

14:22, 23.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
В Донбасс из Татарстана отправлено 353 тонны гуманитарной помощи
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из Татарстана в Донбасс отправлено 353 тонны гуманитарной помощи, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Татарстан отправляет нуждающимся продукты длительного срока хранения, предметы первой необходимости, предметы гигиены, детское питание и другие. Регион наряду с Башкирией занимает лидирующие позиции в части формирования гуманитарной помощи в ПФО.

Минниханов отметил, что республика в ближайшее время отправит новую партию гуманитарной помощи. Он выразил уверенность в том, что региональные предприятия поддержат инициативу в отправке гуманитарной помощи и в дальнейшем.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В марте из Казани для жителей Донецкой и Луганской народных республик был отправлен конвой с гуманитарным грузом массой более 81 тонны. Это была вторая колонна с таким грузом. Первая, на 66 тонн, уехала еще в конце февраля.

2 марта «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть БашкортостанТатарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:55
    Какие добрый люди у нас живут
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