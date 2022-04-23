В Донбасс из Татарстана отправлено 353 тонны гуманитарной помощи

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из Татарстана в Донбасс отправлено 353 тонны гуманитарной помощи, сообщил президент республики Рустам Минниханов.



Татарстан отправляет нуждающимся продукты длительного срока хранения, предметы первой необходимости, предметы гигиены, детское питание и другие. Регион наряду с Башкирией занимает лидирующие позиции в части формирования гуманитарной помощи в ПФО.

Минниханов отметил, что республика в ближайшее время отправит новую партию гуманитарной помощи. Он выразил уверенность в том, что региональные предприятия поддержат инициативу в отправке гуманитарной помощи и в дальнейшем.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В марте из Казани для жителей Донецкой и Луганской народных республик был отправлен конвой с гуманитарным грузом массой более 81 тонны. Это была вторая колонна с таким грузом. Первая, на 66 тонн, уехала еще в конце февраля.

2 марта «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко