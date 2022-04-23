Высокоточными ракетами ВКС России уничтожили до 200 националистов

Фото: скриншот видео Минобороны России

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районах Ильичевка и Краматорск уничтожили три склада вооружения, военной техники и боеприпасов, передает «РИА Новости».

Фото: mil.ru

Сегодня Вооруженные силы России уничтожили логистический терминал у Одессы, где хранилось иностранное вооружение. За сутки авиация поразила 79 военных объектов Украины, в том числе 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.



Минобороны России днем сообщило, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины самовольно покинули свои воинские части.



Татьяна Леухина