Высокоточными ракетами ВКС России уничтожили до 200 националистов
Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районах Ильичевка и Краматорск уничтожили три склада вооружения, военной техники и боеприпасов, передает «РИА Новости».
Сегодня Вооруженные силы России уничтожили логистический терминал у Одессы, где хранилось иностранное вооружение. За сутки авиация поразила 79 военных объектов Украины, в том числе 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Минобороны России днем сообщило, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины самовольно покинули свои воинские части.
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