«РИА Новости»: Британия забросила под Львов специалистов по диверсиям

Великобритания забросила во Львовскую область по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава своей Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, получившего информацию от источников в ВСУ.



— По информации, поступившей от источников в ВСУ, в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих, — сказал источник.

В составе одной группы примерно 8—10 специалистов в области диверсионной и партизанской деятельности. По словам источника, такие специалисты признаны одними из лучших в мире по подготовке государственных переворотов, массовых протестных митингов, а еще заказных убийств политических деятелей.

Вероятно, специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельности диверсионных групп на ее территориях. контролируемых российскими войсками, предположили в силовых структурах.

Маргарита Головатенко