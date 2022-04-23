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«РИА Новости»: Британия забросила под Львов специалистов по диверсиям

07:26, 23.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
«РИА Новости»: Британия забросила под Львов специалистов по диверсиям
Фото: pixabay.com

Великобритания забросила во Львовскую область по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава своей Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, получившего информацию от источников в ВСУ.

— По информации, поступившей от источников в ВСУ, в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих, — сказал источник.

В составе одной группы примерно 8—10 специалистов в области диверсионной и партизанской деятельности. По словам источника, такие специалисты признаны одними из лучших в мире по подготовке государственных переворотов, массовых протестных митингов, а еще заказных убийств политических деятелей.

Вероятно, специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельности диверсионных групп на ее территориях. контролируемых российскими войсками, предположили в силовых структурах.

Маргарита Головатенко
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:53
    Надеюсь Российские ракеты уничтожат эту погань точечным ударом.
    А то один ,когда попал в плен ,"блеял" ,что не стрелял ,ни убивал ,а только бабочек ловил. Эти вновь прибывшие уже не отмажуться...
    Янина
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  • Анонимно 12:52
    Пусть британцы не жалуются, когда получат гробы с тем, что останется. Или и их не получат. Если бы воевали честно-могли бы сдаться, а так-всмятку, кто жалеть будет? Украинцы тоже не будут, размажут по стенке и скажут, что это Россия, им еще выгоднее.
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