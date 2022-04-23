Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга до 1 мая

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты продлили до 1 мая, ограничения будут действовать до 03.45 по московскому времени, сообщает Росавиация.



Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам — с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До этого Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 апреля.

Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко