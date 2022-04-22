Курс нисаба, дорогая еда, коронавирус: как пройдет главный юбилейный ифтар в Татарстане

Электронные билеты, бесплатные электрички и подорожавший комплект еды для вечернего приема пищи — «Реальное время» приводит подробности предстоящего десятого республиканского ифтара. который пройдет 30 апреля в международном выставочном центре «Казань Экспо».

От стадиона — к выставочному центру

Первый республиканский ифтар (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) прошел в Казани 6 августа 2011 года — тогда его проводили на площади Тысячелетия, а назывался он «Рамазан 2011» и принял более 1 500 участников.

Следующий прошел только в 2014-м. Ифтар на несколько лет утвердился на стадионе «Казань Арена» (ныне — «Ак Барс Арена»). В 2017—2018 годах в связи со спортивными событиями он переехал площадку Академии тенниса, чтобы в 2019-м вернуться на стадион.

В 2019-м ифтар вернулся на стадион «Казань Арена» (ныне — «Ак Барс Арена»). Фото: Максим Платонов

Испытанием стало мероприятие 2020 года, когда ифтар проходил «с доставкой на дом» — эта была акция длиной в весь Рамазан, когда волонтеры готовили ежедневно 1000 ланч-боксов и передавали в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана, чтобы они раздавали их нуждающимся. В 2021-м Ураза-байрам проходил после трагедии в казанской гимназии №175, которая случилась в день ифтара. Муфтият отменил «Рамазан Фест» и другие праздничные мероприятия. Ифтар при этом впервые прошел в «Казань Экспо», опять же в траурном формате: всего 3 500 участников, проповедь, осуждающая преступление, минута молчания.

Ифтар в прошлом году впервые прошел в «Казань Экспо», опять же в траурном формате: всего 3 500 участников. Фото: Максим Платонов

Юбилейный ифтар состоится 30 апреля, он пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, и вновь — в «Казань Экспо». Мероприятие рассчитано на 10 тысяч человек (в 2019-м был установлен рекорд в 15 тысяч, — прим. ред.).

— Верующий человек именно на этом разговении вспоминает, что он является частью уммы ислама, — отметил первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов. — Верующие люди, наши единоверцы знакомятся, общаются, в первую очередь получают духовную пищу, укрепляется вера в Создателя.

Верующий человек именно на этом разговении вспоминает, что он является частью уммы ислама, отметил первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов. Фото: dumrt.ru

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До «Казань Экспо» можно будет доехать на двух пригородных поездах с железнодорожного вокзала в 16.45 и 17.40. Обратные рейсы — в 21.15 и 23.00. Самая любопытная деталь — билеты на ифтар будут электронными. При этом получить их можно в мухтасибатах ДУМ РТ, в мечетях Казани и в резиденции ДУМ РТ. Билеты можно показать на экране телефона или распечатать самостоятельно.

— Электронные билеты введены для удобства гостей, — сказал руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов. — Особенно для тех, кто живет в отдаленных районах, чтобы им не пришлось приезжать. А также в целях предотвращения копирования билетов, которое было раньше даже не десятками, а сотнями штук.

Электронные билеты введены для удобства гостей, сказал руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов. Фото: dumrt.ru

В организации ифтара участвуют 500 волонтеров, которые, в частности, будут помогать расстилать скатерти, мыть фрукты и овощи, раздавать воду, провожать гостей. Организаторы указывают, что желающие присоединиться могут позвонить по телефону +7 (843) 237-86-18 или зарегистрироваться в телеграм-канале https://t.me/muslimmol.

В меню — 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1,5 тонны овощей, 1 тонна фруктов, 1 тонна сухофруктов, 600 кг чак-чака, 600 кг печенья и прочее. Один комплект продуктов за год подорожал на 100 рублей и теперь обходится в 600 рублей. Общий бюджет мероприятия — 6 млн рублей.

Один комплект продуктов за год подорожал на 100 рублей и теперь обходится в 600 рублей. Общий бюджет мероприятия — 6 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Поменялась не только стоимость угощения. В связи с изменением стоимости золота и серебра ДУМ РТ несколько раз менял размеры нисабов (минимального достатка) для выплаты закята (исламского налога) и фитр-садаки (милостыни в Рамазан).

К примеру, если 19 апреля закят нужно было выплачивать при достатке 426 275 рублей, то 20 апреля — уже 423 980 рублей. При этом нисаб для выплаты фитра «скакал» не так резко, сохраняясь в районе 36 с лишним тысяч рублей.

Кроме того, до начала вечера участники послушают духовные песнопения и проповеди, будет организован халяль-маркет с участием 15 производителей и показ женской мусульманской моды Modest Fashion Show.

Антиковидные меры продолжают действовать, подчеркнул первый заместитель генерального директора «Казань Экспо» Игорь Астафьев, — с масками, санитайзерами и бактерицидными излучателями.



Антиковидные меры сохраняются, подчеркнул первый заместитель генерального директора «Казань Экспо» Игорь Астафьев. Фото: dumrt.ru