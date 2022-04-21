День в истории: появилась Чувашская АССР, СССР вошел в ЮНЕСКО, Элвис Пресли — в чарты

Чем примечательна дата 21 апреля?

Сегодня, 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. В Татарском театре драмы и комедии впервые открылся фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова, а СССР приняли в ЮНЕСКО. В этот день родились королева Великобритании Елизавета II, первый заведующий кафедрой журналистики Казанского университета Иван Пехтелев, изобретатель Иван Кулибин, писательница Шарлотта Бронте. Умерли американский писатель Марк Твен, король Англии Генрих VII, и советский поэт Эдуард Асадов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Республику — чувашам!

21 апреля 1925 года Чувашская автономная область стала Чувашской АССР. Тогда президиум ВЦИК постановил расширить ее границы, включив в состав еще три волости, к нему добавили Алатырь, то есть был осуществлён самый минимальный вариант расширения территории автономии. При этом уже в июле из состава ЧАССР в Марийскую область перешло 7 сельсоветовс 10 населенными пунктами.

21 апреля 1906 года родился Иван Пехтелев, литературовед, профессор Казанского государственного университета, первый заведующий кафедрой журналистики. При этом начинал он карьеру… каменщиком в родном Камышине, но уже на четвертом курсе Саратовского университета преподавал русский язык и литературу в кооперативном техникуме.

Равиль Тумашев. Фото kpfu.ru

21 апреля 1923 года в Семипалатинске родился главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина Равиль Тумашев. Театр он возглавлял с января 1963 года по июль 1985-го, когда он был передвижным и состоял из трех бригад, колесившим по райцентрам и сёлам.

21 апреля 2004 года открылся первый фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова, на которой впервые вручили и национальную премию его имени — заслуженной артистке России Фариде Кудашевой.

21 апреля 2021 года в редакцию «Реального времени» обратились жители домов в Московском районе с просьбой в помощи по устранению «кладбища» ветхого жилья. Горы мусора появились тогда в начале зимы, когда в районе улиц Исаева и Городской снесли несколько аварийных домов.

Портрет И. П. Кулибина кисти П. П. Веденецкого. Фото wikipedia.org

Гений, мастер, самоучка

21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин, механик-самоучка, автор таких изобретений, как фонарь-прожектор с параболическим отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, механический экипаж с педальным приводом, «каменные часы», которые были подарены Екатерине II и многое другое.

21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО. На данный момент в Республике Татарстан находится три объекта всемирного наследия этой организации — Казанский Кремль, Великий Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск. К В ближайшем будущем к ним могут добавиться национальный татарский праздник «Сабантуй» и всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».

Фото wikipedia.org

Елизавета Старейшая

21 апреля 1926 году родилась королева Англии Елизавета II. В настоящее время она является самым долго правящим и старейшим монархом в британской истории и главой государства — в мире. Пока она находится на троне, распалась Британская империя, закончилась холодная война, вышел в космос, появилось телевидения и интернет — и многое другое. 9 апреля прошлого года она похоронила мужа, принца Филиппа.

21 апреля 1956 года песня Элвиса Пресли Heartbreak Hote попала на первое место музыкального чарта Billboard. Элвис стал королем рок-н-ролла. Любопытно, что через через 50 лет этот хит вновь взобрался на вершину хит-парада, доказав преданность фанатов певцу.