Александр Красных: «Большая часть сборной страны представляет «Динамо»

Казань готовится отметить 100-летие спортобщества праздником

18 апреля исполнилось 99 лет со дня образования всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В нашей республике ОГО ФСО «Динамо Республики Татарстан» возглавляет руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Но даже с таким руководителем динамовцы республики ведут себя довольно скромно, не выпячивая свои успехи и возможности. А среди возможностей, к примеру, то, что на республиканские соревнования могут приезжать члены сборной России не только из Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Общество «Динамо» является великим, признанным международным спортивным сообществом»

К примеру, текущей весной в Казани на республиканских стартах соревновался олимпийский и мировой призер Максим Вылегжанин, который, кстати, представлял «Динамо РТ» на домашней Олимпиаде в Сочи. А на Олимпиаде в Турине 2006 года за ФСО ездил и побеждал лыжник Евгений Дементьев. Среди многочисленных команд республиканского спортобщества также есть 19-кратные чемпионы России по хоккею на траве.

— Всероссийское общество «Динамо» является, без сомнения, великим, поскольку было даже признано мировым спортивным сообществом «Лучшим спортивным объединением мира», — начал свое выступление заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо РТ» Салават Гайсин. К этому хочется добавить тот факт, что команды под названием «Динамо» были в странах Варшавского договора — ГДР, Чехословакии, Югославии, но и остались в Беларуси, Грузии, Румынии, на Украине, есть даже в США.

Фото: скриншот трансляции

Как справедливо заметил Салават Гаврилович, «Динамо» — это уже часть мировой истории, которая не меняется в угоду каких-то политическим интересам». Также он обозначил готовность к празднованию 100-летия образования общества, поскольку существуют планы провести большое количество мероприятий.

Конкретно в Татарстане с 19 по 23 июня состоятся «Динамовские игры» по девяти видам спорта с участием спортсменов из более чем 80 регионов — всего порядка от 2,5 до 3 тысяч человек. Обеспечить такую широкую географию готов Центральный аппарат ФСО «Динамо», взявший на себя проезд и проживание спортсменов из самых дальних уголков страны. В числе видов спорта три представляют служебно-прикладные, а именно служебное двоеборье, стрельбу из пистолета и автомата. Плюс легкоатлетический кросс и боевое самбо, а из общепринятых спортивных дисциплин будут самбо, волейбол, куда же без него, и мини-футбол. Тут стоит отметить, что именно в этих игровых командных видах спорта влияние «Динамо» особо велико, и результаты на международной арене, кстати, лучшие среди коллег.

Все синхронистки республики входят в число спортсменок общества «Динамо»

Одной из наиболее заметных представительниц общества «Динамо» является Ольга Павлова, бывший депутат Госдумы России, которая сейчас занята проведением чемпионата России по синхронному плаванию, будучи вице-президентом всероссийской федерации по этому виду спорта. Кстати, представительницей спортобщества «Динамо» является и семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, вице-президент федерации синхронного плавания Татарстана. Впрочем, все члены сборной республики входят в это спортивное общество.

Как отметила Павлова, ее спортивная карьера уже на протяжении более 20 лет связана с «Динамо».

— Что такое «Динамо»? Прежде всего, это социальные гарантии как сотрудникам, так и ветеранам. Все детские дома в республике сейчас находятся под патронажем нашего общества. На всероссийском обществе это было «Динамо — детям России», а сейчас уже и детям Донбасса и Мариуполя. Это не пустой звук, а работа вместе со всей страной. «Динамо» — это еще школьные волейбольные лиги, это «Заплыв мужества», где в числе организаторов и великий Владимир Сальников, и Александр Красных, который находится здесь. Это мероприятие проводится в рамках чемпионата страны, когда в заплыве участвуют дети с разным уровнем здоровья. Очень трогательно, когда весь зал встает с мест и аплодирует участникам этого заплыва, — отметила Павлова.

Фото: скриншот трансляции

В завершении своего выступления Ольга Павлова поздравила с днем рождения еще одного члена «Динамо» — Светлану Демину, олимпийского призера Сиднея-2000.

«Наш борцовский зал был перестроен из ресторана»

— Я более 60 лет нахожусь в рядах моего любимого общества «Динамо», а потому могу говорить о нем целый день, продолжить ночью и на следующий день, — взял слово гребец Александр Плюшкин. — А началось все с того, что в возрасте 12 лет я пришел заниматься волейболом в клуб Менжинского, самый лучший на тот момент спортивный зал в Казани (речь идет о 1960 годе, — прим. ред.). Потом попробовал себя в вольной борьбе на стадионе «Динамо», в боксе, плавании, лыжном спорте. Справедливости ради надо сказать, что в те времена многие спортивные объекты были старыми, переделанными из каких-то других помещений. Например, наш борцовский зал был перестроен из ресторана. Возвращаясь к себе, когда я стал чемпионом Казани среди юношей в тяжелом весе, то мне мой наставник Вячеслав Васильевич Токмаков сказал: «Саша, я не хочу, чтобы ты занимался у меня. Поскольку ты всю жизнь будешь в тяжелом весе, и чем старше будешь становиться, тем больше будешь накапливать удары по голове, это чревато последствиями. Вот у меня вчера был товарищ, Василий Трофимович Глухих, который тренирует гребцов-академиков. Иди лучше туда, у тебя получится».

Фото: скриншот трансляции

В итоге спортивная карьера Александра Плюшкина вознесла в число призеров чемпионатов мира и Европы, также он был участником Олимпиады 1976 года в Монреале. Но среди всех этих международных стартов сам Александр Васильевич вспомнил, как 49 лет назад в Киеве стал двукратным чемпионом юбилейной Спартакиады общества «Динамо», куда приехал после успешного старта на чемпионате Европы 1973 года.



В Олимпийских играх участвовали 83 динамовца, которые завоевали 17 золотых медалей

Единственный действующий спортсмен среди собравшихся, член сборной России по плаванию Александр Красных отметил: «Большая часть моих коллег по сборной страны представляет спортивное общество «Динамо», которое оказывает достаточно серьезную поддержку российскому спорту».

Фото: скриншот трансляции

Если говорить об олимпийской истории татарстанского «Динамо», то в Играх участвовали 83 динамовца, завоевавшие 17 золотых медалей. Количество призеров можно будет уточнить, когда будет открыт «музей спорта» в главном офисе стадионе «Динамо».

