Неполный букет: поставки цветов на рынок Казани рухнули в 4 раза

Предприниматели надеются, что поставки цветочной продукции из-за границы восстановят сами зарубежные поставщики, чтобы сохранить большой российский рынок

Фото: Ринат Назметдинов

Прилавки цветочных магазинов Казани опустели: с них исчезли голландские розы, а также герберы, крупные одиночные хризантемы и лилии. Как выяснило «Реальное время», в дефиците оказались привычные компоненты сложных букетов: подсолнухи, ирисы, пальмы и папоротники — в общем, все, что везли из Европы. Ассортимент, по оценкам ряда специалистов, оскудел примерно в 3—4 раза: «Цветы есть и будут, просто не 120—150 наименований, а, скажем, 40». Однако торговцы-цветочники уверяют, что дефицит отдельных видов цветов бизнесу в целом еще не приговор, и отходят на заранее приготовленные «плацдармы». Подробнее об импортозамещении в отрасли, неизбежных изменениях в составе букета и хитростях, позволяющих закрыть бреши на рынке и в карманах покупателей, представители цветочной индустрии рассказали в нашем материале.

«Таких цветов у нас нет»



Сложить несложный «французский» букет из трех крупных одиночных хризантем, акцентов в виде пары ирисов или других экзотических цветов и листа пальмы или папоротника в цветочных магазинах Казани, увы, больше не получится. Не найти там огромных, одуряюще пахнущих свежестью лилий или гербер — завезенные ранее из Голландии закончились либо присутствуют в виде жалких увядающих остатков, которые и дарить-то неловко. И «миллион алых роз» — штука сегодня нереальная: розы в магазинах присутствуют, но выбор их скромен, как в советские времена.

— Мы гарантировано можем собрать букет в нежной бело-кремовой или бело-розовой гамме, — ответили на вопрос об ассортименте в казанском магазине «Цветы-микс» на Адоратского. — Можем включить в него белые кружевные розы, кустовые розы, хризантемы кустовые, гермини (цветы из семейства астровых, — прим. ред.), альстромерии, эустому, диантусы, гортензии, эвкалипт.

— А лилии, герберы, одиночные крупные хризантемы?

— Таких цветов у нас нет.

В другом магазине — «Клумба» — также неуверенно говорили о конкретном составе букета и дали понять, что собрать его готовы из тех цветов, которые будут в наличии на дату покупки (выдачи заказа).

Торговцы-цветочники уверяют, что дефицит отдельных видов цветов бизнесу в целом еще не приговор. Фото: Ринат Назметдинов

«Спасает свое производство»

— Дефицит цветов, безусловно, есть. Фуры задерживают на границе, цветы не пропускают, но мы давно работаем, у нас много поставщиков, и мы выкручиваемся, — рассказала «Реальному времени» основательница сети цветочных магазинов «Аврора» Аврора Тарасова. — Мой бизнес в Казани спасает свое производство в Краснодаре, я живу тут и отправляю цветы в Татарстан. А здесь выращивают и лилии, и герберы, и альстромерии, и тюльпаны. Есть напряженность с розами — с поставками из Кении и Эквадора, но заказы на розы выполняют местные поставщики. Так что хотя графики поставок и поломались, но цветы есть.

Минус импортозамещения состоит в том, что Краснодарский край, где выращивается замена кенийским цветам, все-таки гораздо севернее, чем Африка, там меньше солнечных дней, есть зима, и экзотические теплолюбивые цветы вырастают менее сильными и пышными, а обеспечить им в теплицах больше тепла и света можно, но бессмысленно — тогда их себестоимость улетит далеко за пределы окупаемости. По той же причине местные цветы менее стойки и долговечны. Но и цены на них в 1,5—2 раза ниже, чем на импортные, чего никогда не бывало раньше, и виновата в этом круто изменившаяся логистика.

«Миллион алых роз» — штука сегодня нереальная. Фото: realnoevremya.ru

«Мы выкрутимся, а они найдут обходные пути»

По словам Тарасовой, в среде бизнесменов обсуждают задержки с поставками и строят неоптимистичные прогнозы на будущее: «Говорят, что все будет плохо». Однако сама она полагает, что поставщики цветов из Европы и других стран в итоге найдут обходные пути.

— Им нужно продавать, а рынок в России огромен — это очень большие объемы! И куда они будут девать эти цветы? — отметила основательница цветочной сети.

Не испытывает она беспокойства и за судьбу других игроков цветочного рынка Казани. Эксперт напомнила — мелкие и слабые предприятия сошли со сцены давно, а те, что остались, уже научились приспосабливаться:

— Те, кто остался, — выкрутятся. Мы перестроимся и найдем, что продавать. Несмотря на то, что сейчас мы не можем покупать семенной материал, мы в обществе тепличников обмениваемся семенами, саженцами, клубнями и обеспечим потребности рынка. Цветы будут, просто не 120—150 наименований, а, скажем, 40, но большинство покупателей это не заметят. Тут возможности безграничны — было бы желание. Сухоцветы, с которыми раньше не заморачивались, пойдут в ход! Останутся те, кто любит свое дело.



Цены для потребителей держат в узде

Казанский флорист, международный эксперт WorldSkills Russia Евгения Волина-Мирошниченко также считает, что выход в сложившейся ситуации есть, хотя прежнего цветочного разнообразия мы уже не увидим:

— Местные цветы, которые могли бы занять место привозных в букетах и композициях, — это тюльпаны, розы, альстромерии, а флористы в основном работают с привозными. Что же касается тех цветов, которые везут с юга России, то у них хорошее качество. Однако импортозамещение приведет к тому, что у покупателя не будет выбора. Не будет разнообразия — цветов, которые везли из Европы и Японии.

Вторая проблема после оскудевшего ассортимента у флористов на сегодня — скачки цен на цветы. Аврора Тарасова говорит:

— Каждый день цены новые, заказывая за две недели вперед, я никогда не знаю, какая будет цена. Прогнозировать очень трудно: мы цветы оплачиваем в евро, а курс постоянно колеблется.

Однако, по ее словам, на сегодня цены на розы, хризантемы, альстромерии в розницу — для потребителей — почти не выросли:

— Всего на 15 процентов к уровню прошлого года — это, я считаю, ни о чем.

Другое дело, рассуждает эксперт, что эти цены держатся за счет поставщиков и торговых сетей, так как цветы — не предмет первой необходимости, а, напротив, тот товар, от которого потребитель, оказавшись в стесненных материальных условиях, отказывается в первую очередь: «Это же не хлеб».

Поэтому поставщики и продавцы снижают наценки, чтобы не поднимать цены, особенно на цветы, которые прибывают из дальнего зарубежья обходными путями, что ведет к их удорожанию.

Цветы — не предмет первой необходимости, а, напротив, тот товар, от которого потребитель, оказавшись в стесненных материальных условиях, отказывается в первую очередь. Фото: Ринат Назметдинов

Упаковка — наша, букет — адаптированный под кошелек покупателя

Другие игроки цветочного рынка Казани также не теряют оптимизма и надеются на поставки от новых партнеров в обход европейских.

— Цветочный бизнес, конечно же, выживет — розы выращивают не только в Голландии. Да и есть множество других цветов, которые помогут российскому рынку адаптироваться к новым условиям, — считает маркетолог сети казанских магазинов «Ботаника» Шамиль Набиуллин. — Импортозамещение тут работает, но ассортимент будет уменьшаться за счет цветов из экзотических стран.

По его словам, сейчас решается вопрос и с упаковкой, которую частично завозили из-за рубежа:

— Была проблема только со «шляпными» коробками, сейчас ее решили — мы нашли поставщика, который производит их на территории Татарстана. А цветочные корзины, к примеру, делаются в России, и цены у них гораздо более гуманные. Цветной экзотической упаковки стало меньше, но основной набор материалов остался, флористы умеют работать с имеющимся материалом.

Аврора Тарасова также добавила, что запасы материалов, например, импортной губки для корзин, ее сеть сделала заблаговременно. А сейчас упаковочные материалы начинают выпускать и российские производители.

Шамиль Набиуллин утверждает, что спада продаж пока не произошло, несмотря на то, что цветы стали дороже:

— Мы работаем над тем, чтобы изменить цветовую гамму и набор цветов, чтобы каждый клиент мог купить букет за ту сумму, на которую он рассчитывает. Букет стал скромнее, мы убираем дорогостоящие позиции. Меняем экзотику на зелень и другие более дешевые компоненты. Средний чек остался таким же.

Правда, добавил он, цветочники получили удар, откуда не ждали: с уходом Instagram* уменьшился поток заказчиков из соцсетей. Сейчас эти связи они восстанавливают через другие сети.

*Instagram — заблокированная соцсеть компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в России.