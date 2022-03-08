Букет не для галочки: почему казанские цветочники не «сделали кассу» на 8 Марта

Цветы к «женскому дню» подорожали вдвое, но покупатели уменьшили размер букета и чека

Фото: Инна Серова

В преддверии 8 Марта цены на букеты в Казани по сравнению с прошлым годом ощутимо выросли, букеты «измельчали», а спрос на них упал. В материале «Реального времени» — о том, в какую сумму обойдется традиционное поздравление с Международным женским днем в 2022 году, где выгоднее всего покупать цветы и по каким двум важным причинам ни при каких обстоятельствах не стоит прикупать букетик «по пути» — с машины на дороге.

От 120 до 60 — один километр



Ценовой рекорд поставили в преддверии 8 Марта продавцы в цветочном магазине на одноименной казанской остановке. Скромный — не махровый какой-нибудь, а самый обычный 40-сантиметровый тюльпанчик они предлагали за 120 рублей.

— Один? — недоверчиво поинтересовался потенциальный покупатель на глазах у корреспондента «Реального времени».

— Один! — твердо прозвучало по ту сторону прилавка, и мужчина, бормоча под нос слова, которые любимым женщинам и даже просто женщинам говорить не принято, выскочил за дверь.

На вопрос журналиста, много ли покупают по такой цене, продавец ответила вопросом:

— Брать будете? — и поняв, что нет, не произнесла больше ни слова.

Ценовой рекорд поставили в преддверии 8 Марта продавцы в цветочном магазине на одноименной казанской остановке

— Шестьдесят рублей за штуку! — отрапортовал в ответ на тот же вопрос водитель автомобиля, стоящего в километре от магазина, на обочине перед Третьей транспортной дамбой, и украшенного большим транспарантом «Цветы».

Он заверил, что по этой цене тюльпаны у него отлично расходятся. А на вопрос, почему у него на 10—14 рублей дороже, чем в сетевых магазинах, ответил:

— Так там совсем уж простенькие, а у меня покрупнее и покрасивее будут!

Без ажиотажа

Действительно, за 199 рублей в «Магнитах» и «Пятерочках» продавались букеты из пяти 40-сантиметровых мелких тюльпанчиков. За 210 рублей ровно такие же пять тюльпанов можно было приобрести в «Леруа Мерлен». На «опт» скидок не предусматривалось — хоть пять, хоть 15 тюльпанов — по 42 рубля за штуку. Других цветов в срезке перечисленные выше сети не предлагали. В «Ашане» те же пять тюльпанов шли по 198,99 рубля — по 39,80 рубля за цветок.

В «Мегастрое» пять простейших тюльпанов шли по стандартной цене — 195 рублей с «выгодой в 50 рублей» от начальной цены в 245. То есть по 39 рублей за цветок. Семь махровых тюльпанов предлагались за 395 рублей с «выгодой в 100 рублей» — то есть по 56,43 рубля. Желающие могли разбавить букеты ирисами по 49 рублей за штуку.

В гипермаркетах у цветочных прилавков народ клубился

В «Ленте» цены на тюльпаны начинались от 179,99 рубля за пять штук — по 36 рублей за цветок. Букет из 11 нарциссов продавался за 529,99 рубля (по 48,2 рубля штука), из 9 ирисов — за 459,99 рубля (51,11 рубля штука). Букет из 15 роз шел по 1799,99 рубля (по 120 рублей за цветок).

И если в магазинах шаговой доступности большинство покупателей проходило мимо цветов, сосредоточившись на продуктах, то в гипермаркетах у цветочных прилавков народ клубился. Но впечатления ажиотажа не было.

Через тернии — к розам

Не наблюдалось наплыва покупателей и в специализированных цветочных магазинах.

— Сейчас в связи со сложной обстановкой люди отказываются от цветов, — прокомментировала грустный факт основательница сети цветочных магазинов «Аврора» Аврора Тарасова. — Организации для поздравлений покупают в том же объеме, а другие клиенты — нет. Те, кто раньше выбирал букет качественный, сегодня зачастую берут попроще — для галочки, идут в сети, где цветы дешевле, а те, кто брал для галочки — не берут вовсе.

— Цены на цветы с прошлого года улетели в космос, — говорит директор компании «Цветочный рай» Ринад Агеев. — Они поднялись на 120—150 процентов. Оптовая цена на тюльпаны — от 48 рублей за цветок. И если сравнивать с прошлым годом, то количество заказов заметно упало. Специально мы анализ пока не проводили, но по ощущениям — примерно на 40 процентов меньше. У организаций букет «похудел», а средний чек остался на прошлогоднем уровне, у физлиц — уменьшились и букет, и средний чек.

— Розы подорожали по сравнению с прошлым годом вдвое и стоят по 250—300 рублей за штуку, — перечисляет цены соучредитель казанских магазинов «Ботаника» и «Многороз» Ильдар Тимербаев. — То же самое — с ценами на хризантемы, они в среднем стоят 350 рублей за штуку. При этом упали и спрос, и средний чек.

Эксперты «Реального времени» в один голос твердят, что для цветочного бизнеса пришли тяжелые времена. И не только потому, что у покупателей сегодня другие приоритеты — начались перебои с поставками цветов из Голландии, транспорт стоит на границе, меняются курс доллара и евро (а расчеты происходят в валюте).

— С рынка уйдут многие, — считает Ильдар Тимербаев.

— Кто выжил в пандемию, им проще, а других уже нет, — несколько увереннее смотрит в будущее Аврора Тарасова. — Цветочный бизнес трясет всегда, когда такое происходит.

В свете все новых и новых санкций Запада актуальным стал вопрос об импортозамещении и в цветочном бизнесе

Когда вырастут наши цветы?

В свете все новых и новых санкций Запада актуальным стал вопрос об импортозамещении и в цветочном бизнесе. Кухонные аналитики привыкли рассуждать, что «все цветы у нас из Голландии», и возмущаться тем, что сами мы не можем себя обеспечить нежным праздничным товаром. Но на самом деле не все так просто.

Ринад Агеев считает, что перебои с поставками цветов из-за рубежа, которые мы еще не ощутили во всей прелести, за счет внутренних резервов преодолеть с ходу будет невозможно.

— Максимум пять процентов потребностей рынка смогут на сегодня «закрыть» российские поставщики, — говорит он.

— Я думаю, гораздо больше, — убеждена Аврора Тарасова. — К примеру, раньше наши цветы составляли 20 процентов ассортимента, а сейчас летом составляют 80 процентов. И эта отрасль очень быстро развивается. Этой зимой тюльпаны мы полностью вырастили сами — не везли их!

Но развивается и торговля, говорит она. По сравнению с советскими временами количество цветочных магазинов выросло кратно — их сейчас в Казани от 700 до 1000. Меньше было и людей, которые покупали цветы. И поэтому местные производители просто не заметны на рынке.

Сети, подчеркивает Тарасова, цветочным магазинам не конкуренты

Разные цветы для разных покупателей

Аврора Тарасова объяснила и странности с ценами, которые многократно отличаются в сетях и специализированных магазинах (одни и те же розы по 120 рублей в «Ленте» и по 250 — в «Ботанике»):

— Сети закупили цветы заранее — прошлым летом, когда цены были значительно ниже, а для нас отпускные цены у поставщиков были уже другими. Кроме того, у сетей есть обязательства — продать определенное количество цветов за короткий срок, и нет возможности эти цветы хранить, нет холодильного оборудования, специалистов, которые знают, как ухаживать за срезкой. У них на все есть несколько дней, мы можем без ущерба для качества хранить цветы до одного месяца.

Но сети, подчеркивает Тарасова, цветочным магазинам не конкуренты. У каждого — свой клиент:

— В строительном магазине или гипермаркете букет покупают по случаю. Чтобы подарить один раз. К нам возвращаются, могут прийти за букетом через месяц, через два. В сетях цветы дешевле, но это цветы на один день. Наш букет покупают, чтобы он радовал неделю, а то и две. И никому и в голову не придет прийти в гипермаркет с претензией, что через день букет увял. К нам покупатели возвращаются, они идут за качеством.

Даже покупая букет, как сказано выше, для галочки, ну или просто потому, что искать лучшее нет денег или времени, не стоит это делать на ходу

Чтобы букет не испортил настроение

Но даже покупая букет, как сказано выше, для галочки, ну или просто потому, что искать лучшее нет денег или времени, не стоит это делать на ходу. Речь о тех самых автомобилях у обочины с надписью «Цветы». Профессионалы не советуют.

— На улице мороз, и сознательные люди, ответственные продавцы тюльпан в минус 10 градусов на улицу не вынесут, — объясняет Аврора Тарасова. — Ведь достаточно нескольких минут, чтобы он замерз, и тогда его можно выбросить. В прошлые годы на 8 марта было теплее, чем нынче — минус два-три градуса, но тюльпаны все равно мерзли, правда, визуально это было незаметно. Те, кто это знает, и тогда не покупали с машин, понимая, что это выброшенные деньги. А брали и берут такие цветы те, кто этого не знает.