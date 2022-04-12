В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении компаниями, ушедшими с рынка России

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом говорится в telegram-канале партии.

— Инициатива «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, — подчеркивается в сообщении.

В ЕР отметили, что иностранные собственники смогут возобновить свою работу в России или продать пакет акций. Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости.

Фото: duma.gov.ru

14 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев. При это он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, так как их уход невыгоден никому.



Максим Кокунин