Ринат Билялетдинов: «Антирекорд Слуцкого впечатляет. Кризисом отъезда игроков это не объяснишь»

У Леонида Слуцкого уже 13 поражений в сезоне, и это не предел

Еще в 23 туре наставник «Рубина» побил собственный антирекорд, проиграв в сезоне 12 игр, а на прошлых выходных обновил его. Ситуацию усугубляет положение в турнирной таблице — до зоны стыковых матчей всего 1 очко разницы. Спортивная редакция «Реального времени» вместе с бывшим главным тренером «Рубина» Ринатом Билялетдиновым разбирается в причинах затяжного кризиса.

У Слуцкого 13 поражений в 24 играх, но он регулярно жалуется на судей

Дела казанского «Рубина» к окончанию сезона становятся все более удручающими от тура к туру. У Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне уже 13 поражений у руля казанской команды, что является личным антирекордом специалиста. А учитывая, что в оставшейся части сезона остается еще шесть игр, этот рекорд наверняка будет обновляться.

После 24 туров казанцы идут на пограничном двенадцатом месте, всего на одно очко оторвавшись от зоны стыковых матчей с командами ФНЛ за право остаться в Премьер-лиге. Ситуация если не катастрофическая, то близкая к этому. Еще ни разу за 19 лет выступлений в Премьер-лиге «Рубин» не был так близок к борьбе за выживание.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Реальным временем» отмечает, что сейчас команде не хватает креатива в атаке

— Конечно этот антирекорд впечатляет, ничего не скажешь. И это не объяснишь, что ряд игроков покинуло команду. Рассчитывали там явно на другой результат. Да, есть в футболе элемент невезения. Но рисунок игры, психологическая и функциональная и техническая готовность — это работа тренерского штаба, и рано или поздно результат пробивается. Здесь этого пока нет. Причины надо искать, потому что уже третий сезон [Слуцкого в «Рубине»], а команда только однажды выстрелила, поднялась в зону еврокубков, в Лигу конференций, а там даже в группу не попала.

— Из тех игр, которые я видел — там проблема с креативом в атакующих действиях. Одними прямыми забросами мало не сделаешь. Одного Кучаева и Лисаковича может быть недостаточно. Мусаев пока только эпизодами. Может и прорвать, но я исхожу из того, что сейчас есть. А как быстро это родится? Может быть, родится в этом сезоне, а может на будущий сезон в ФНЛ. Такое вполне реально может произойти. Пример «Крыльев Советов», вернувшихся в Премьер-лигу а прошлом сезоне весьма красноречив, — рассуждает экс-наставник «Рубина».

Что касается судейства, Ринат Билялетдинов заметил, что в ряде игр с участием «Рубина» судьи действительно принимали неоднозначные решения, однако призвал искать причины не только, и не столько в этом, сколько в наполнении игры казанской команды.

— Да, частично судейские ошибки могут повлиять на один на два матча, это тоже можно суммировать, чтобы понять, где есть провалы вне тренерской компетенции. Но положа руку на сердце, надо смотреть на игровые причины.

Давайте вспомним, что перед рестартом сезоне были разговоры, что сейчас «Рубин» повторит весенний рывок, что была плодотворная работа на зимних сборах и команда обеспечила себе какой-то стартовый рывок. Но раз на раз не приходится. Не факт, что повторишь такую же работу через год.

У Слуцкого новая песня о главном: объясняет неудачи отъездом игроков

Впрочем, практика перекладывания ответственности за неудовлетворительный результат на «внешние факторы» обрела новую форму в весенней части чемпионата. Если в первой половине сезона наставник «Рубина» частенько кивал на судейский корпус, то весной решил сменить репертуар и поставил песню об отъезде легионеров из команды. Правда, перед этим все де разнес в прямом эфире судейство Виталия Мешкова.

— Надо быть внутри команды, чтобы понимать причины такого сезона. Но кризис отъезда легионеров здесь никак не вписывается. Там что-то другое, — говорит Билялетдинов

Неожиданный фактор отъезда ключевых легионеров из команды действительно можно принять в расчет в весенней части чемпионата, хотя он никак не объясняет невзрачную первую половину сезона.

Однако даже при таком раскладе напрашивается резонный вопрос: почему за три сезона работы в «Рубине» наставник команды не слишком пытался подтягивать собственных казанских воспитанников из академии? За все годы, что Леонид Викторович работает в Казани, в основном составе «Рубина»» не появилось ни одного нового футболиста с казанской пропиской.

Более того, зимой он решил отказаться от услуг казанца Данила Степанова, бывшего в аренде. К примеру, при последних двух наставниках Курбане Бердыеве и Романе Шаронове состав «Рубина» активно пополнялся доморощенными футболистами (Степанов, Абдуллин, Сагитов) и ни разу не жаловались (по крайней мере публично) на недостаток квалифицированных игроков с иностранным паспортом.

Зимой Слуцкий решил отказаться от услуг казанца Данила Степанова, бывшего в аренде. Фото: rubin-kazan.ru

На фоне казанского клуба довольно выгодно сегодня выглядит «Краснодар», которому «Рубин» уступил на прошедших выходных (0:1). Краснодарскую команду тоже покинули практически все легионеры, а также главный тренер немец Фарке.

— Здесь надо посмотреть на состав, — продолжает Билялетдинов для «Реального времени». — Если там правда восемь человек из «Краснодара-2», кто они? Если они воспитанники в основном своей академии, то это показывает качество работы академии. К ней тоже были претензии, мол, никто не появляется. А если появляются, то не надолго задерживаются. Сейчас появилась возможность, и «Краснодар» ею пользуется, желая показать, что «мы тоже можем».

Тут нужно спрашивать с академии «Рубина». Но надо понимать, что свой выпускник не сможет показать уровень Дрейера. А датчанин, между прочим, принес как минимум важнейшие четыре очка — в играх с «Ахматом», когда забил в концовке и с «Сочи». Отними эти четыре очка, и где были бы «Рубин» сейчас, можете посмотреть. Вряд ли выпускник академии оказался бы там, где был Дрейер.



— Молодой не всегда дотягивает, но подпускать его надо. Давать понять, что он в поле зрения. Если этого нет, то значит игрок он еще не готов. Значит надо смотреть на работу академии, — подытожил Ринат Саярович.

Вопрос о том, доверяют ли в руководстве казанского клуба Леониду Слуцкому был закрыт многочисленными подтверждениями Рустема Сайманова. Фото: vk.com/fcrk

Будут ли прорабатывать варианты с заменой на тренерском мостике после сезона?

Вопрос о том, доверяют ли в руководстве казанского клуба Леониду Слуцкому был закрыт многочисленными подтверждениями Рустема Сайманова, который даже показательно подписал с ним «пожизненный контракт», а потом заявлял журналистам о полном кредите доверия к Слуцкому.

Однако многое решится в оставшейся части сезона. Впереди еще шесть туров и сохраняется большая угроза скатиться в зону стыков. А там и опасность ФНЛ близка. При таком неблагоприятном раскладе позиции Слуцкого будут уже менее незыблемыми.

— Тренер меняется тогда, когда есть запас времени, — рассуждает Ринат Билялетдинов. Тут еще и вопрос, на кого менять? Потому что тренер может прийти и знать, как обстоит дело внутри. Это можно применять, если теряется управление командой. Или если внутри нет единства между тренером и группой игроков.

Смена тренера может и встряхнуть, а вот «Локомотив» не встряхнула. Да и встряска дает краткосрочный эффект.

Ну а кредит доверия — дело хорошее. Три года — о таком кредите доверия мечтает каждый тренер. Сейчас редко дают так поработать. Либо ты даешь результат, либо не даешь. Одно дело работать с высокооплачиваемыми игроками и тем более легионерами, но готовыми. Совсем другое — работать с неготовыми игрокам, набираться терпения и поднимать их уровень. Этот тренерский путь сложный. Я с этим моментом всегда работал и работаю. Гораздо прозе взять Дрейера, Хакшабановича и Деспотовича, и умея с ними работать, добиться результата. Но тут что-то сбоило.

Поэтому тут решать руководству. Следующий матч со «Спартаком», теперь каждый матч решающий, — подводит итог бывший главный тренер «Рубина».