Владелец «Мегастроя» инвестирует 1,5 миллиарда в привлечение туристов

Владимир Малыгин готовится к стройке четвертой очереди рыбоводного комплекса, созданию перерабатывающего завода и туристического центра

Фото: Арсений Фавстрицкий

Как стало известно «Реальному времени», основатель «Биосферы-Фиш» и владелец ГК «Агава» Владимир Малыгин задумал крупный инвестиционный проект по созданию туристического объекта стоимостью в 1,5 млрд рублей. Рядом со своим заводом по производству волжской стерляди и форели он намерен разбить экопарк общей площадью 60 гектаров. Параллельно в рыбоводном комплексе готовятся к строительству четвертой очереди, и с высокой долей вероятности, это будет форельник. Бизнесмен рассказал, как планирует вырастить 8 млн мальков стерляди вместо ранее запланированных 5 млн, мечтает создать перерабатывающий завод и туристический комплекс. Подробности — в нашем материале.

По форели будем расширяться

Осенью на «Биосфере-Фиш» в Лаишевском районе запустили совершенно новое производство — товарной форели. Первоначально переговоры шли с норвежскими создателями технологий, и речь шла о заводе мощностью 50 тысяч тонн, но опыт татарстанцев в выращивании стерляди привлек внимание более мощных игроков на рыбоводном рынке:

— На то, что мы построили и развиваем крупнейший в России завод по воспроизводству стерляди, обратила внимание крупная датская компания, выращивающая форель. К ним многие обращались за технологиями, но они отдали предпочтение нам. Пригласили к себе, показали, рассказали. Их технологии позволяют содержать в кубическом метре воды до 100 кг форели. Посчитав наши площади, датчане предложили технологию, которая позволяет выращивать 130 тонн. Нас для эксперимента это устроило, — кратко ввел в курс истории создания производства Владимир Малыгин.

Выбранная технология позволяет комплексу выращивать 2 млн малька радужной форели и порядка 130 тонн товарной рыбы в год. Фото: Арсений Фавстрицкий

Икра, что была заложена осенью, уже сегодня превратилась в радужную форель, средним весом 400—460 граммов. Темпы набора массы — радуют.

Подрастает следующее поколение, есть и новые личинки, и малек, инкубируется очередная порция икры. Новые закладки происходят каждый месяц. Икра — покупная. Есть и российские поставщики, и зарубежные. Здесь вариантов много. Как рассказали на производстве, создавать свое маточное стадо форели — не планируется.

К концу весны компания начнет реализацию радужной форели. Фото: Арсений Фавстрицкий

Мощность производства форелевого хозяйства рассчитана на выращивание 130 тонн товарной аквакультуры в год. Предприятие может реализовывать порционную форель для ресторанов — навеской 300—350 г, будет крупная рыба 1,5—2 кг. Мощность инкубатора — 2 млн штук малька. Малыгин уверен: мальком республику и близлежащие регионы комплекс обеспечит: «На данный момент мы начали загружать свои мощности. Сначала загрузили инкубатор, он непрерывно в работе. Далее мальковый участок, затем выростной. И по мере роста начинаем осваивать товарный цех. Оттуда уже форель пойдет на реализацию. Через 1,5—2 месяца, как запустим цикл, будем предлагать. Желающие есть», — пояснил Малыгин.

Икра форели закладывается на инкубацию ежемесячно. Фото: Арсений Фавстрицкий

Более того, в планах уже на ближайшую перспективу строительство четвертой очереди рыбоводного комплекса. И с высокой долей вероятности, это будет форельник.

— На данный момент мы смотрим: как рациональней и без спешки подойти к решению этой задачи. Инкубатор и мальковый цех у нас есть, в увеличении нет необходимости, а вот объем товарной форели надо наращивать, в этом направление и пойдем. Думаю, что к весне 2023 года подготовим проект и приступим к стройке. Уверен: татарстанская форель будет востребована населением республики. По секрету скажу, что мы ее уже продегустировали. Вкус — отменный, — добавил Малыгин.

В настоящее время идет загрузка мощностей «Биосферы-Фиш» по выращиванию радужной форели. Фото: Арсений Фавстрицкий

По его словам, проект поддержали в руководстве республики. «Рустам Нургалиевич с интересом относится к технологии выращивания рыбы. Он внимателен к деталям. При посещении завода он ознакомился с работой газопоршневых установок на двигателях КАМАЗа. К слову, от Рустама Нургалиевича прозвучали некоторые рекомендации в вопросе эксплуатации агрегата. В технике наш президент прекрасно разбирается. Естественно, ему было интересно, что производство форели организовано так, что рыбу от икринки до отгрузки с завода, работник руками не трогает ни разу. Все перемещения происходят по рыбоходам. У нас для этого есть оборудование специальное, которое при перемещении одновременно сразу сортирует по размеру, считает и направляет форель в свои размерные бассейны».

Производство форели полностью автоматизировано. Фото: «Биосфера-Фиш»

Согласно планам, новый цех также будет автоматизирован и связан рыбоходами с уже действующим.

Господдержка

— Да, проект этот интересен республике, и мы чувствуем поддержку государства в данном вопросе. Это субсидии в размере 30% стоимости оборудования, лизинг оборудования, льготное банковское кредитование, снижение налога на имущество, которые распространятся на ближайшие 7 лет: этап, когда производство встает на ноги, — пояснил Владимир Малыгин.

Первые две очереди рыбоводного комплекса вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

Сейчас в перечень инвестиционных проектов компания планирует внести и третью, тоже уже действующую очередь. Строительство рыбоводного комплекса — дорогое удовольствие: первая очередь обошлась в 160 миллионов рублей, строительство второй увеличило затраты до 625 млн. Форельник вместе с оборудованием стоил еще 140 млн. «Конечно, мы привлекаем кредитные средства, но в большей части финансирование на плечах группы компаний «Агава», сети гипермаркетов «Мегастрой», — подчеркнул Малыгин.

Мечты о переработке

Планы по развитию комплекса не ограничиваются расширением производства рыбы. Основатель «Агавы» мечтает о перерабатывающем заводе:

— Вырастить урожай и не собрать его — это неправильно! Необходимы собственные мощности по переработке. Я недавно был в одном хозяйстве и пробовал стерлядь холодного копчения. Ум отъешь! Было очень вкусно. И в рыбной нарезке отказаться от стерляди холодного копчения будет невозможно. На нашей территории, где организуется платная рыбалка, будет магазинчик. Естественно, мы должны там продавать наши деликатесы. Они — будут. Мы стоим на этом пути. Мы будем пробовать, экспериментировать. Пока мы далеки от создания собственной переработки, но обязательно добьемся решения этого вопроса. У нас будет готовая рыба всевозможного исполнения: свежая, охлажденная, порционная, соленая, копченая, в нарезке и целиком, икра в различных исполнениях. Это будет ассортимент. Сегодня мы изучаем технологии переработки и ведем подбор оборудования. Потребуется сертификация продукции. Это непростой вопрос. Но мы его пройдем и будем предлагать всем ценителям вкусную и качественную продукцию собственного производства. Это, конечно, будет небольшое производство, но свое из своей произведенной продукции, которую мы будем предлагать гостям нашего комплекса, — поделился планами Владимир Малыгин.

В планах рыбоводческого комплекса организовать собственную переработку товарной рыбы. Фото: Арсений Фавстрицкий

Интересно, что именно в этот момент, в помещение, где происходила беседа, внесли блюдо со стерлядью горячего копчения, распространявшей настолько умопомрачительные ароматы, что записывать интервью дальше оказалось достаточно сложно. Серьезным отвлекающим моментом стали и бутерброды с черной икрой. А когда внесли исходящую паром уху, руки сами потянулись к ложке. Однако, сделав над собой усилие, разговор получилось продолжить.

Такую красоту не показывать — грешно

Кроме еще одного корпуса под форель и планов по организации собственного перерабатывающего производства, у основателя «Биосферы-Фиш» намечены еще два направления развития.

Так, 1,5 млрд рублей — предварительная сумма, которую планируется инвестировать в развитие туристической привлекательности Татарстана.

— Мы хотим организовать экскурсионные туры на производство. Как можно не показывать людям самый крупный в России завод по воспроизводству популяции волжской стерляди? Понимание, как приспособить наши мощности под встречу гостей — есть. Уже сейчас снимается фильм, в котором будет собрана вся цепочка по воспроизводству рыбы. Есть площадка, куда смогут прибывать экскурсионные автобусы, например, следующие в Болгар и обратно. Мы сможем провести экскурсию, показать зарождение малька, как от инкубации из икринки вырастает большая, вкусная и полезная рыба. Все рыбы как рыбы, а стерлядь суперзвезда! — улыбнулся Малыгин, — Все это гости рыбоводного комплекса смогут увидеть вживую. Естественно, гостям будет предложено угощение из нашей рыбы, а также возможность приобрести в подарок для родных и близких нашу продукцию.

Цеха по воспроизводству стерляди в перспективе станут «жемчужиной» туристических маршрутов по Татарстану. Фото: Арсений Фавстрицкий

Но это — лишь часть идеи. Подобная экскурсия занимает 2-3 часа. А как быть, если отдельный человек или семья, или целая компания хочет провести больше времени в экологически чистом уголке природы? Для этого планируется на прилегающих к рыбоводному комплексу территориях, а это — 60 гектаров, разбить экопарк.

— Именно в это направление мы планируем вложить 1,5 млрд собственных средств. Проект экопарка сейчас подробно прорабатывается. Он будет представлять из себя свободную от транспорта зеленую территорию. Здесь будут гостиница и домики, чтобы люди могли поселиться надолго, гулять, отдыхать, заниматься спортом на специальных площадках, посещать наши производства или заняться рыбалкой на прудовом хозяйстве… Современное поколение практически не видит настоящей природы. Наш проект позволит не просто прикоснуться, а погрузиться в нее. Пока это все в идее. Для реализации потребуются и время, и люди, и ресурсы. Этот проект не простой и потребуются годы для его воплощения. Предстоит пройти разрешительные вопросы. Данный проект презентован руководству республики и одобрен, — сообщил президент компании «Агава».

В создание, благоустройство и развитие экопарка на прилегающих территориях, основатель ГК «Агава» планирует инвестировать порядка 1,5 млрд рублей. Фото: «Биосфера-Фиш»

Мощность завода выше проектной



Строительство первого корпуса рыбоводного комплекса началось осенью 2017-го. Спустя год предприятие официально, с участием заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова и президента Татарстана Рустама Минниханова, было введено в эксплуатацию.

Рыбоводный комплекс был введен в эксплуатацию в 2018 году. Фото: Арсений Фавстрицкий

О завершении строительства третьей — форелевой, очереди рыбоводного комплекса было объявлено в октябре 2021-го. Президент Татарстана ознакомился и с этим производством. К слову, вместо запланированной ранее мощности в 50 тонн товарной рыбы в год, форели здесь будет производиться 130 тонн. И 2 миллиона малька. Причем желающие — и на живую рыбу, и на молодь — уже есть. И в Татарстане, и за его пределами.

Президент Татарстана проявляет активное внимание к развитию рыбоводного комплекса. Фото: president.tatarstan.ru

Изначально планировали, что в двух корпусах по воспроизводству стерляди будет выращиваться максимум 5 миллионов штук малька в год. Но построенные мощности и выбранная технология позволяют дать гораздо больший результат.

— Есть возможности производить 8 миллионов штук малька стерляди. Мы можем инкубировать рыбу не только в сезон, а ежемесячно: 12 раз в году. То есть — круглый год. И есть возможность выбирать: когда и какая рыба нужна. Под запрос и будем подгонять. Если нам надо под зарыбление — подращиваем молодь. Если надо крупную рыбу — растим товарную аквакультуру. У нас — крупнейший в России завод по воспроизводству стерляди, — рассказал журналисту «Реального времени» Владимир Малыгин.

«Биосфера-Фиш» способна на уже введенных мощностях производить до 8 млн малька стерляди в год. Фото: Арсений Фавстрицкий

Основное направление — воспроизводство стерляди волжской популяции. На предприятие обращаются те компании и фирмы, которые в процессе своей деятельности наносят водным ресурсам ущерб.

Например, они могут добывать песок или гравий на берегу или со дна реки, другие полезные ископаемые, строить мосты, возводить гидротехнические сооружения, различные трубопроводы проводить через реку или под рекой. Все эти организации, прежде чем приступить к работе, защищают свои проекты, проходят экологические экспертизы, и на основании полученных данных о предполагаемом ущербе им производится расчет, и Росрыболовство выпускает приказ о зарыблении на то количество рыбы, которое им просчитали согласно проекту. Оно может составить от нескольких сотен до нескольких миллионов — рассказал о том, кто составляет основу клиентского пула, собственник рыбоводного комплекса Владимир Малыгин.

Основные потребители малька стерляди — компании и организации, компенсирующие нанесенный в процессе своей деятельности водным ресурсам ущерб. Фото: Арсений Фавстрицкий

Заказы от «ущербников» поступают как из Татарстана, так и из соседних регионов: Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Оренбургской, Кировской, Ульяновской и Самарской областей и Нижнего Новгорода. Если обеспечить в пути возможность обновить воду и заправить кислородные баллоны для аэрирования цистерны живорыбной машины, то доставить татарстанскую стерлядь можно в любую точку страны. К слову, отметку в миллион штук стерляди, направленной на зарыбление водоемов, «Биосфера-Фиш» уже переступила.

— Мы зарыбили без трех мальков — почти миллион в 2021 году. В предыдущем — 350 тыс. До этого — 50 тыс. Так мы наращиваем объемы воспроизводства, — привел цифры Малыгин.

В шаге от независимости

В день, когда на рыбоводном производстве побывал корреспондент «Реального времени», в корпусах стерляжника ожидалось сразу два важных события: первое — со дня на день из последней закладки икры должны были проклюнуться личинки. Роддом для стерляди выглядит вот так: стеклянные колбы, в каждой из которых примерно по полкило икры. Особо ценной не столько потому, что черная, а потому, что — оплодотворена, и практически каждый маленький шарик в будущем превратится в стремительную и сильную рыбу. Малек, который немного подрастет, с открытием большой воды отправится в реки в рамках компенсационного зарыбления, или останется здесь, чтобы вырасти в будущего продолжателя рода волжской стерляди — пополнить маточное поголовье.

2022 год для компании обещает стать последним, когда «Биосфера-Фиш» приобретает икру стерляди для инкубации на стороне.

— По осетровым мы в этом году еще немного будем докупать икру на инкубацию. И, наверное, это будет у нас последняя закупка. А следующий год мы уже точно будем на своей икре. На начальном этапе и до недавнего времени мы не могли себя полностью обеспечить материалом. Покупать маточное стадо — очень дорогое удовольствие: 5 тыс. рублей за килограмм живого веса рыбы. Это невероятно большие деньги. Плюс ее надо адаптировать в новых условиях, и т. д. Но из той икры, которую мы инкубировали на открытии завода, сегодня уже подрастает маточное стадо. У нас сейчас 6 400 — самочек и 1 200 отобранных самцов. Спустя 3,5 года, они пошли на нерест. Мы их заложили в зимовал. То есть мы сегодня получаем икру из стерляди, которую вырастили из икринки у себя на заводе. И первых из них уже пронерестили, — поделился новостью основатель производства.

Уникальность «Биосферы-Фиш» в том, что предприятие способно проводить инкубацию круглый год. Фото: Арсений Фавстрицкий

Непосредственно накануне интервью состоялась «дойка» первых 100 рыбин. Процесс запущен и поэтапно продлится до июля.

Стоит отметить, что в открытой воде впервые рыба нерестится только в возрасте 6-7 лет. В закрытой системе, где созданы практически идеальные условия, на это потребовалось всего 3,5 года. В перспективе будет сформировано отобранное маточное стадо примерно в 20 тыс. хвостов. Это самые сильные, активные, обладающие отличным здоровьем особи генетически подтвержденной волжской популяции.

Со следующего года рыбоводческий комплекс способен будет полностью обеспечить себя икрой самостоятельно. Фото: Арсений Фавстрицкий

— Завод у нас — уникальный: единственный в России, где есть разделение «весна-осень», «зима». То есть маточное стадо с нагула заходит в «весну-осень», где вода охлаждается до зимней температуры. После перемещается из системы «весна-осень» в зимовал, где 3 месяца на низкой температуре происходит созревание самок и формирование икры для оплодотворения. Чем стабильнее температура держится, тем лучше созревает икра к оплодотворению. Она там синхронизируется по степени зрелости. Если рыба правильно отзимовала — в хороших условиях, то выход личинки из оплодотворенной икры будет выше. Когда самки и самцы готовы к нересту происходит обратный переход из зимовала в систему «весна-осень», где повышается температура воды для нереста. И так — в потоке, одна партия производителей, сменяет другую, — сообщил Владимир Малыгин.

«Биосфера-Фиш» активно наращивает поголовье стерляди-альбиносов. Фото: Арсений Фавстрицкий

Отдельная строка — поголовье стерляди-альбиносов. Редкая мутация в естественной природе, придает такой рыбе особую ценность. Икру таких осетровых называют — золотой. Причем кавычить слово совсем не обязательно, так как за килограмм деликатеса гурманы готовы платить тысячи долларов. Сейчас на «Биосфере-Фиш» альбиносов уже несколько десятков, но популяция постепенно наращивается и обещает со временем развиться в дополнительное направление.